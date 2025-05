Pago de intereses al FMI y dudas por las reservas

Las reservas del Banco Central experimentaron este martes una fuerte caída tras imputarse finalmente el pago de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por poco más de US$ 600 millones. Las reservas brutas, que alcanzado los US$ 39.279 millones el lunes 28 de abril, tras trepar en US$14.974 millones luego de la sucesión de desembolsos, cayeron en US$ 397 millones, al cerrar en US$ 38.551 millones.