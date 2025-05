El superdomingo electoral, el primero del año, se realizó en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis. Fueron comicios para elegir legisladores provinciales que se desarrollaron con normalidad y en los cuáles ganaron los oficialismos. En todos esos distritos, sin embargo, los gobernadores mantienen un vínculo más o menos cercano con presidente Javier Milei. Con los resultados en sus manos, los mandatarios provinciales comenzarán la semana con una sonrisa puesto que obtuvieron los votos necesarios para mantener el control de sus legislaturas. La Casa Rosada, que se pasó la semana diciendo que eran elecciones provinciales y poco le importaban, podrá manotear esos éxitos locales, sobre todo el de la Capital de Salta y en el Chaco donde La Libertad Avanza integró la lista del gobernador Zdero y festejaron los resultados como si hubieran sido propios. El denominador común en todos estos distritos fue la poca participación y una caída de los representantes del PRO. El peronismo no consiguió triunfos, pero sí bancas en las cuatro provincias. Esto obligará a su dirigencia a replantear la estrategia en las provincias donde se votará en los próximos meses y también a nivel nacional, cuando lleguen los comicios de octubre.

* En la provincia de Salta, por ejemplo, el partido del gobernador Gustavo Sáenz consiguió un buen resultado al quedarse con la mayoría de los curules en disputa. Suficiente como para ser un gobernador feliz. Sin embargo, la capital salteña le dejó un sabor amargo al oficialismo cuando se confirmó que se impuso La Libertad Avanza. El partido violeta no tenía hasta el momento representación legislativa en esa provincia y obtuvo con nueve bancas de Diputados y una del Senado. "No sé cómo se leen las elecciones provinciales, pero sí de 12 senadores ganamos 11 y de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos", dijo el gobernador Sáenz luego de que se conozcan los números de la elección.

Si bien desde LLA denunciaron "irregularidades en los comicios", --uno de ellos fue el exdiputado Alfredo Olmedo que hasta llegó a decir que "en Salta la democracia está hipotecada"--, desde la gobernación aclararon que había sido una jornada "de absoluta normalidad sin incidentes ni denuncias". Ricardo Villada, ministro de gobierno de Salta, explicó: "Son denuncias que se hacen desde un sector político para empañar el proceso, pero la gente ha podido votar con tranquilidad y velocidad. Es todo para redes sociales y para intentar explicar por qué no ganan. Hay que ver qué dice Olmedo la semana que viene, cuando se vote en Ciudad de Buenos Aires, donde también se hará con boleta electrónica".

El gobernador Saenz, cuando habló desde su búnker ubicado en la capital de la provincia, expresó: "En los grandes centros urbanos las elecciones siempre son complicadas, pero hicimos una gran elección. Hace una hora denunciaban fraude, se ve que en la ciudad capital eso no pasó. Con el voto electrónico se gana y se pierde. A mi me ha tocado ganar y perder, pero nunca lloré".

* En Chaco también triunfó el partido oficialista. La diferencia es que para estos comicios el gobernador Leandro Zdero profundizó la cercanía, la unión que tiene con Milei. El oficialismo compitió en alianza con La Libertad Avanza. Una unión extraña porque el partido de Karina y Javier Milei siempre dijo estar en la vereda de enfrente del radicalismo. El exgobernador peronista Jorge Capitanich quedó en segundo lugar. Había logrado juntar a casi todas las líneas internas del PJ salvo una, que en definitiva, fue la que lo dejó más lejos de lo esperado.

Capitanich reconoció "una tendencia favorable para el oficialismo", y añadió: "Hay que observar cómo va a ser la distribución de las bancas en la Cámara, con dos escenarios posibles: 9-6-1 u 8-7-1. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo”. Por otra parte, el exgobernador cuestionó el tono de la campaña electoral y apuntó contra el accionar judicial: “Nunca he observado tamaño nivel de agresión en una campaña negativa sin precedente. El Tribunal Electoral se declaró incompetente, la justicia provincial ni federal investigan”, señaló.

* En San Luis fue la primera vez que se utilizó la Boleta Única Papel. Allí también triunfó el oficialismo local. Con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, al cierre de esta edición el candidato de Ahora San Luis, el espacio del gobernador Claudio Poggi, sacaba el 47 por ciento de los votos y dejaba a 20 puntos porcentuales de distancia al Frente Justicialista, que responde Alberto Rodríguez Saá. Esa lista computaba 26,5%. En tercer lugar quedaba LLA, que no se pudo presentar con sello propio porque el Tribunal Electoral de esa provincia les vetó la posibilidad y que, por eso, fue dividido en dos listas que, sumados sus resultados, dieron cerca del 14 por ciento. Al final de la noche, Poggi agradeció el apoyo y pormetió seguir trabajando en temas de seguridad y vivienda.

* En Jujuy, al cierre de esta edición el escrutinio iba muy lento. Apenas el 14 por ciento de las mesas habían sido escrutadas, pero mostraba un triunfo del oficialismo provincial. Jujuy crece, el partido del gobernador Carlos Sadir, cosechaba el 39 por ciento. La Libertad Avanza quedaba segundo con el 19,7. Karina Milei logró que le den la personería jurídica en Jujuy en diciembre del año pasado y decidieron ir a la elección local con una lista que unificó el armado del senador nacional Ezequiel Atauche y el del diputado nacional Manuel Quintar. Quien encabezó la lista fue Kevin Ballesty. El peronismo quedó tercero en esa provincia con el 11 por ciento de los votos. Cuarto el Frente de Izquierda, que cosechó cerca de ocho puntos.

En Balcarce 50

Desde la Casa Rosada, por más que en la elección de Salta ganó el armado de Sáenz, celebraron los resultados como si los ganadores hubieran sido ellos por los buenos resultados en Salta Capital: "La Libertad Arrasa en Salta, ¡Felicitaciones Roque Cornejo y Maria Emilia Oro por arrasar en esta elección!", dijeron y añadieron: "Vamos a llevar el modelo del Presidente Milei a cada rincón de la Argentina". El mensaje fue retuiteado por el Presidente.

Curioso fue el cambio de actitud que tuvieron los libertarios que, durante la semana pasada, aseguraban no tener interés en estos comicios. Los caracterizaban como locales y que el gobierno nacional solo se preparaba para los comicios de octubre. Incluso Milei publicó en Instagram una foto de una espléndida Karina Milei donde reafirmaba su condición de "Jefe". Sin duda hubo ahí un agradecimiento por la tarea de recorrer las provincias y, conseguir, sobre todo en Chaco una alianza donde ganaron.

El peronismo

Los resultados de los candidatos peronistas no fueron los esperados en estas provincias donde no gobierna. Puede ser una parte de gobiernos como el de Salta, pero no conduce. Por un lado quedó claro que no fue suficiente la unidad, como la del Chaco, y hace prever una necesaria discusión de las estrategias. Entre las posibles es que a la unidad haya que sumarle además transversalidad para obtener mejores resultados. Eso se irá viendo con el tiempo y en las próximas elecciones.

El triunfo de los oficialismo de este domingo obliga al PRO, que tuvo una mala perfomance en estos distritos, redoblar esfuerzos para no convertirse en la excepción a la regla. Un misterio que se develará el próximo domingo.