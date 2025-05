El camino de Nicolas Cage hacia el traje de Superman fue extenso y más complejo de lo esperado. Originalmente contratado para protagonizar Superman Lives, dirigida por Tim Burton en 1998, el proyecto nunca avanzó más allá de la etapa de preproducción. Sin embargo, el lanzamiento de The Flash, bajo la dirección del argentino Andy Muschietti, incluyó un regreso inesperado: Cage interpretando brevemente al Hombre de Acero en un cameo que rápidamente se volvió emblemático.

Desde sus inicios

La relación de Nicolas Cage con Superman comenzó en mayo de 1998, cuando el actor anunció que cumpliría su sueño de encarnar al superhéroe. Con Tim Burton como director y un guion escrito por Kevin Smith, Superman Lives prometía reinventar al personaje en el cine. La trama abordaba su muerte y resurrección, enfrentándolo a villanos como Brainiac, Doomsday y Lex Luthor.

La visión de Cage y Burton buscaba humanizar al héroe, explorando sus conflictos internos para añadirle profundidad emocional. No obstante, Warner Bros canceló el proyecto debido a problemas presupuestarios y al escepticismo del público ante la idea de Cage como protagonista.

Repercusiones culturales

La cancelación generó debates entre los fanáticos y dejó a Nicolas Cage con un deseo pendiente. Durante décadas, la posibilidad de su Superman se mantuvo viva en la cultura popular a través de teorías, entrevistas y el documental The Death of Superman Lives: What Happened? (2015). Aunque nunca se filmó, el proyecto adquirió estatus de culto, recordándose como una curiosidad histórica del cine.

Con los años, Cage demostró su afinidad por el personaje. Además de nombrar a su hijo Kal-El, en referencia al origen kryptoniano del héroe, dio voz a Superman en la serie animada Teen Titans Go en 2018. Estos gestos reflejaron su conexión personal con el icónico rol.

El regreso soñado

Su aparición en The Flash como Superman representó un cierre simbólico. En la película, su breve intervención capturó la esencia de lo que pudo ser su versión del personaje. Andy Muschietti destacó que trabajar con Cage fue inspirador, resaltando la dedicación que el actor imprimió en su escena.

Esta participación también funciona como un homenaje a una película que nunca existió, invitando a la audiencia a imaginar un universo alternativo. Para Muschietti, incluir a Cage no fue solo un reconocimiento al pasado, sino una forma de integrar esa historia fallida al canon cinematográfico.

Aunque es imposible predecir cómo habría influido Superman Lives en el universo DC, el cameo de Cage en The Flash ofrece un vistazo a una realidad paralela donde ficción y nostalgia se entrelazan.