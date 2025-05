Ansias de raje y evasión postrera/ Y al mismo tiempo de quedarse en casa/ Tu vida es dura, por demás fulera,/ y a nadie importa lo que a vos te pasa/ Hoy se te van, pendientes de una espera,/ Los años de una vida que te pesa/ Al suicidio consciente haces la pera/ Aguardando tal vez una sorpresa/ Pero un día, quizás en la oficina,/ Sin darte cuenta de que ya estás harto,/ Quedándote en la boca una aspirina/ Te piantas del todo en un infarto. “El Piro” Luis Alposta.

En medio de una conversación filosófico metafísica le pregunté a un amigo

-¿Qué harías si sólo te quedasen cinco días de vida?

Él, sin pensar, respondió:

-Me pongo al día con el nicho.

Las neurosis muestran un estado de cosas que son para reír y llorar al mismo tiempo. Esa es la paradoja que ubico hace unos años Sigmund Freud. Algunos neuróticos se encuentran preocupados por asegurarse un lugarcito entre los muertos cuando nunca se ocuparon de armar un lugar entre los vivos.

La teoría psicoanalítica viene a señalar, sobre todo a partir de los años 20 del siglo pasado, que hay en, y entre, los seres humanos un misterioso empuje a la destrucción del otro y de uno mismo, algo que busca morir, reducirse a nada, terminar de diferentes maneras.

Sigmund Freud teoriza estas tendencias con el nombre de pulsión de muerte. ¿Qué es querer morir? No sólo que algo se termine definitivamente sino, más bien y mejor, querer que algo se mantenga en -o llegue a- un estado de cosas en el que nada cambie, un lugar en el que no haya diferencias, donde todo se perpetúe por siempre igual a sí mismo, sin variaciones. Anhelo por compartir el privilegio de los muertos, esto es: no morir nunca.

Oscar Masotta, en 1978, entre las últimas cosas que escribió, lo decía de esta manera: “lo que está en juego en 1920, para Freud, no es tanto el encasillamiento teórico de las tendencias agresivas, como explicar, al revés, la tendencia del sujeto al sufrimiento, el dolor, el autocastigo, el sadismo vuelto hacia la propia persona, el autodesprecio, la persistencia en el fracaso, el rechazo del éxito, la evocación melancólica de los desastres del pasado, el gusto por la decepción, la fascinación por el suicidio, en resumen la insistencia de la repetición de lo displacentero”.

En su escrito El yo y el ello, Sigmund Freud señala que: “las peligrosas pulsiones de muerte son tratadas de diversas maneras en el individuo: en parte se las torna inofensivas por mezcla con componentes eróticos, en parte se desvían hacia afuera como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior sin ser obstaculizadas”.

Esto es, la agresividad propia y necesaria a todo erotismo; la agresión que busca destruir directamente al otro o a uno mismo y, en tercer lugar, el inquietante silencio en el que trabaja la pulsión de muerte en el propio sujeto. Las primeras y las segundas son claramente ubicables, el problema se presenta con las terceras, sustraídas, antaño, a la intelección humana. El psicoanálisis se dispuso a teorizar y echar luz sobre este rasgo incómodo y fundamental de la vida de todo ser humano.

A puertas de la segunda guerra mundial, por el año 1929, Sigmund Freud advertía que la humanidad, tanto de manera singular como colectiva, no se orienta necesariamente hacia su propio bien. “…la época actual quizás merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y su angustia”.

La historia de los últimos cien años ratifica la hipótesis freudiana. Desde la moda zombie, la fascinación por los robots, las interminables, gastadas y vacías, horas frente al entretenido mundo de los espectros, las diversas estrategias y modos de organizar racional y calculadamente la destrucción del otro, el cinismo y la crueldad legitimada; la ansiedad y el hastío como signos mayores de la vida cotidiana de gran parte de la población mundial; la recurrencia general a sustancias químicas y prácticas ascéticas de todo tipo para apaciguar el dolor de existir, hacen al Zeitgeist de la época.

Lo que viene a señalar el psicoanálisis es que la relación del sujeto para consigo mismo no es amable, armónica, transparente ni mucho menos equilibrada, que no está sólo articulada al demonio Eros sino, más bien, y fundamentalmente, que está tramada por el silencio aturdidor de la pulsión de muerte.

En cuanto a las formas en que se muestra este generalizado fenómeno en la vida singular de cada ser humano, el cansancio de vivir, el odio de sí, la tristeza, en resumidas cuentas, la tristura –mezcla de tristeza y tortura- son de las más comunes.

Ahora bien, en cuanto a las neurosis, no se trata solamente del padecimiento, existe también la queja, la bronca, el reclamo, la consulta y otras maneras de indicar de que no se tolera lo que se padece. Los neuróticos no aceptan la tristeza, ni en ellos mismos, ni en los otros. A diferencia de otras estructuras psíquicas, se trata aquí de una tristeza no asimilada. Los neuróticos pueden ser definidos como tristes en rebeldía.

Hay en la neurosis una lucha librada contra la tristura, contra las poderosas fuerzas que los alejan de la vida. Jacques Lacan definió la tristeza, instalada en un sujeto, como cobardía moral. En ese sentido, la tristeza es la consecuencia y el efecto de abandonar la batalla contra la dura vida enemiga, o de no animarse a entrar en ella.

En un texto tan extraño como precioso -“Una neurosis demoníaca en el siglo XVII”- Sigmund Freud concluye: “Acaso Cristóbal Haitzmann no era más que un pobre diablo poco afortunado o demasiado torpe… uno de aquellos tipos que conocemos como 'eternos niños de pecho', sujetos incapaces de arrancarse de la dichosa situación del niño lactante, que conservan, a través de toda la vida, la pretensión de ser alimentados por alguien.”

En este sentido el deseo del psicoanalista puede ubicarse como el rodeo por el cual alguien, en rebeldía con la tristura, ocupado en las dificultades irreductibles que el vivir conlleva, puede intentar conquistar un lugar entre los vivos.

Freud presenta el análisis como un espacio intermedio entre la enfermedad y la vida, esto es: entre la miseria neurótica y el infortunio corriente. Allí no se está en la vida, tampoco en la enfermedad, se está en una guerra. ¿Contra qué? ¿Quién es el enemigo? Todo lo que quiere morir, el fatal, omnipresente y trágico devenir demoníaco de la vida psíquica.

Friedrich Nietzsche, en La gaya ciencia, se anima a definir lo indefinible: “vivir significa deshacerse continuamente de algo en uno mismo que quiere morir. Vivir significa ser cruel e inexorable contra todo cuanto se hace débil y viejo en nosotros, y no solo en nosotros”.

La batalla contra la tristura, contra las múltiples derivas de la muerte, contra el insistente empuje hacia el silencio, armónico y apacible, de los cementerios, es ardua y sin un claro final.

Las fuerzas enemigas corren con algunas ventajas; son muchos más, están muertos y, por eso mismo, son inmortales.

Aun así, hay que luchar, anclarse en la incómoda e indestructible fuerza del deseo y apostar al psicoanálisis que, hasta nuevo aviso, es la única práctica que se ha inventado para dar lugar a tan curiosas, universales y temibles circunstancias.

*Psicoanalista, escritor, docente.