“Escribir tus memorias es el colmo de la egolatría”. Las palabras de Paul David Hewson, más conocido por su nombre artístico de apenas cuatro letras, se escuchan al comienzo de Bono: Stories of Surrender, un registro del espectáculo unipersonal Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief, que el músico puso en escena en 2022 para acompañar el lanzamiento de su libro autobiográfico. En realidad, más que un registro se trata de una recreación, ya que las imágenes y sonidos (¡y la música!) que pueden verse y oírse a lo largo de casi una hora y media tuvieron un único primer destinatario: las cámaras y micrófonos orquestados por el realizador australiano Andrew Dominik. El director de Chopper, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y Blonde fue el encargado de darle forma audiovisual a un viaje introspectivo que, como el show en vivo y el libro en el cual se basa, tiene algo de relato confesional pero también, como lo afirma el propio protagonista, de viaje por el inflamado corazón del ego. En estricto blanco y negro (con una única y notable excepción), Bono comparte sus miedos y deseos, los recuerdos de infancia y también de la madurez, la religiosidad y su vínculo con esa entidad llamada Dios, además de desgranar anécdotas personales y de la banda: la relación con su padre a lo largo de las décadas, el éxito de los primeros discos, los llamados telefónicos de Pavarotti, la violencia en su Irlanda natal. Entre cuento y cuento, Bono se pone a cantar alguna canción de U2, acompañado por un pequeño y minimalista ensamble de tres músicos.



Hay otra frase que repetirá dos o tres veces a lo largo del film: “Siempre se dijo que yo era el líder de U2, pero en realidad U2 siempre tuvo cuatro líderes”. Tal vez el cantante y compositor nacido en Dublín el 10 de mayo de 1960 se guarde algunos de los conflictos más complejos de la banda para otro momento, pero lo cierto es que Bono: Stories of Surrender, que tuvo su estreno mundial hace dos semanas en el Festival de Cannes y desde hade un par de días puede verse en la plataforma Apple TV+, no está exenta de confesiones en primera persona, de esas que generalmente suelen reservarse para la intimidad. Y de canciones, desde luego, de “Sunday Bloody Sunday” a 'Where the Streets Have No Name” y de “Desire” a “Beautiful Day”, en versiones semi acústicas y minimalistas especialmente producidas.

UN SIMPLE CHICO IRLANDÉS

“Hoy representaré algunas escenas de Surrender, un libro que he escrito”. La voz en off de Bono mientras corren los títulos de apertura, poco antes de pasar a un primer plano de su rostro maduro, revela la primera circunstancia personal del hilo narrativo. “La primera de esas escenas es un comienzo dramático, que bien podría haber sido un final dramático. Es que, saben, nací con un corazón excéntrico. En una cavidad del corazón, donde la mayoría de la gente tiene tres puertas, yo tengo dos”. Una manera poética de referir a la noche de 2016 en la cual Bono debió ser operado de urgencia para reparar un aneurisma aórtico. “¿Dónde estoy? Sin Dios. Sin una plegaria. Sin un aria”, pronuncia en voz baja antes de tomar en sus manos el micrófono de pie y comenzar a cantar las primeras estrofas de “Vertigo”.

Sentado en un cuarto de hotel, frente a un ventanal con vista al mar y a una de las playas de Cannes, Bono conversó con un puñado de periodistas de todo el mundo, días antes del estreno de su documental en el famoso festival de esa ciudad de la Riviera Francesa. La comunicación es vía videoconferencia, algo usual en estos tiempos post pandémicos, pero hay tiempo de sobra para hacer varias preguntas y el músico parece relajado, dispuesto a responder sin el piloto automático encendido. “How are you doing, dudes?”, saluda antes de comenzar a describir el proceso que lo llevó del libro al show en vivo y de allí a la película, haciendo énfasis en el grado de intimidad del monólogo que los vertebra. “Una de las preguntas que me hice durante todo el proceso, y que los demás miembros de la banda y mi propia familia me hicieron, fue si era necesario ser tan abierto, tan confesional. ¿Por qué hacerlo? El rock and roll depende en gran medida del artificio. Es una cuestión de actitud, de pavonearse frente a la audiencia. De sacar el mentón para adelante y levantar el puño al aire. Y siempre fui bueno para esas cuestiones. Pero también creo que, si hubo algo que hizo que la música de U2 fuera interesante a lo largo de los años, desde un primer momento, fue reconocer nuestra propia ingenuidad. Una invitación a los matones del patio del colegio. Es mi definición del arte: romperte la caja torácica y dejar que el corazón actúe y se desangre frente al público. Por eso la película comienza de la manera en que lo hace, con una operación del corazón. Alguna gente va a pisarte con su bota cuando estás en el piso, pero está bien. Está bien ser ridículo cuando estás creando tu arte”.

“No soy actor”, afirma Bono, aunque el histrionismo haya sido desde un comienzo una parte fundamental de su “acto”, de su persona pública. En la película el irlandés también hace gala de su manejo del público, haciendo pausas para generar suspenso, moviendo los brazos para amplificar una frase o modulando la voz durante un segmento de alguna canción. “Durante el rodaje, en varias ocasiones, Andrew Dominik me decía ‘Basta, estás actuando. Dejá de actuar. La idea es que el lente de la cámara te registre tal y como sos’. La cámara sabe si estás mintiendo. Y la verdad es que, como no puedo actuar realmente, tuve que ser yo mismo”. La idea del registro en blanco y negro fue idea de Dominik, lógicamente un giro radical respecto del show en vivo. “Hablamos mucho sobre la iluminación. Andrew es muy meticuloso con el trabajo de fotografía, que en este caso fue realizado por Erik Messerschmidt. En una etapa muy temprana me mandó unas fotografías del comediante Lenny Bruce durante una de sus presentaciones, donde puede verse como un haz de luz corta de manera filosa la oscuridad. Ir a un recital de rock es similar a ir a una misa en la oscuridad. Ir al cine es parecido. Vas a misa para ver una luz proyectada. Estuvimos de acuerdo en casi todo, excepto en una única cosa: Andrew quería que fuera algo más cercano a un documental, mientras que yo insistía en que fuera un registro del show sobre el escenario. El compromiso, el punto intermedio, fue que durante el rodaje habría días en los cuales el público que puede verse en el film estaría presente, mientras que en otros no habría absolutamente nadie, de manera de poder cambiar las luces, mover la cámara libremente y, así, intentar llegar más a fondo en las cuestiones dramáticas”.





EN EL NOMBRE DEL PADRE

La presencia de Bono en el Festival de Cannes no pasó desapercibida, habida cuenta de su estatus de figura pero asimismo por sus declaraciones de contenido político. En la presentación de Bono: Stories of Surrender, durante la obligatoria caminata por la alfombra roja y correspondiente lluvia de fotografías, el músico estuvo acompañado por su compinche en la banda The Edge, su esposa, el actor Sean Penn y siete soldados ucranianos. Nada nuevo en un personaje público cuyo apoyo a diversas causas sociales y políticas es de larga data, como lo confirma en la película al recordar su participación en los legendarios conciertos de Live Aid en 1985, cuando U2 contaba con apenas cinco años de existencia y cuatro discos de estudio publicados. El film, sin embargo, le dedica más tiempo a la famosa colaboración con Luciano Pavarotti, que incluyó la grabación de “Miss Sarajevo”, cuya letra está relacionada con las sangrientas guerras que dividieron a la ex Yugoslavia en media docena de estados. La razón queda clara a partir del recuerdo de Bono, cuyo padre parece no haber comprendido el estatus de estrella del rock global de su hijo hasta que se produjo ese llamado telefónico del tenor italiano. ¡Ahora sí que lo había logrado!

“La verdad es que me da más miedo qué tipo de reseña puedan hacer de la película los otros miembros de la banda que las de ustedes”, afirma entre risas Bono. Respecto de las versiones de los temas de U2 que se escuchan en la banda de sonido, el cantante detalla que The Edge participó de algunos arreglos. “Lo loco es que él es el único tipo que piensa que no es el guitarrista más influyente de las últimas tres décadas. Además, cuando piensa en un tema no está pensando en la guitarra, sino en la canción en general. Así que para estos arreglos, que en general fueron elaborados junto al productor irlandés Jacknife Lee, un genio, básicamente nos alentó mucho. Por ejemplo, recuerdo que cuando le hicimos escuchar ‘Desire’ nos dijo ‘wow, parece un arreglo africano’. Lo sorprendió y le gustó mucho”. Tal vez una de las influencias, conscientes o inconscientes, del “show de Bono” haya sido la extensa serie de recitales (“residencia musical” fue el término elegido) llamados Springsteen On Broadway, que el gran cantautor estadounidense realizó a lo largo de 236 funciones en 2017 y 2018. Para Bono, The Boss ha sido una influencia personal desde 1981, “cuando nos conocimos en Londres en el Hammersmith Palais, junto a Pete Townshend, de The Who. Mi hermano me había hecho escuchar sus discos cuando yo era adolescente, y desde ese momento ha sido una fuente de estímulo, no en el sentido rocanrolero, sino en el operístico. Sus raíces son ítalo-irlandesas, y la ópera nunca está demasiado lejos de eso. Bruce tuvo el coraje de hablar sobre su padre en aquellos tiempos, a comienzos de los 80, y eso me dio fuerzas para hablar sobre mi propio padre en la década del 2000 y ahora. Además, él dijo una cosa muy divertida sobre las bandas de rock. ‘¿Democracia? Eso está muy bien para lugares como Irak, pero no para una banda’. Siempre le pareció algo notable que nosotros cuatro compartiéramos todo de manera ecuánime, que fuéramos una democracia. En cambio él tiene una gran banda de rock, pero jefe hay uno solo. En U2 hay cuatro jefes”.

Catolicismo, protestantismo. Uno de los pilares del eterno conflicto irlandés. Bono admite que no es religioso en el sentido obvio. “Nunca sentí que debiera ser alguien más para rezar. Siempre puse ser yo mismo y, así estuviera bebiendo o metiéndome en problemas, podía sentirme cerca de Dios, como si estuviera en una iglesia. Atrás mío pueden ver Cannes. Yo dormí en esa playa. He hecho toda clase de travesuras en este lugar, pero nunca me sentí lejos de Dios. Excepto en un par de ocasiones. Una fue cuando ocurrió lo que relato al comienzo de la película, cuando sentí que había perdido el aire después de la operación. ¡Soy un cantante, dependo absolutamente del aire! La verdad es que elegí el nombre Surrender (“Rendición”) para el libro no porque lo comprendiera cabalmente, sino porque quería enfrentarme y entregarme a todo eso”.