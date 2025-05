El próximo jueves Newell’s inicia los trabajos de pretemporada en Bella Vista y hay jugadores que Cristian Fabbiani no tendrá en cuenta para la próxima temporada. El entrenador leproso anticipó a los dirigentes que gestionen salida a Saúl Salcedo, Fernando Cardozo, Juan Manuel García y Juan Ignacio Méndez. Una situación que se repite en cada libro de pases: los refuerzos que trae el club duran meses y se van sin aportar soluciones a un primer equipo que arrastra años de intrascendencia deportiva.

Newell’s cambia técnico cada tres meses, si se tiene encuenta el promedio del último año y medio. Cada técnico que llega trae sus refuerzos. El entrenador se va y los jugadores quedan, en una dinámica económica para la tesorería que tiene al club con serios problemas financieros. Ahora llega el tiempo de Fabbiani. El entrenador toma sus decisiones y prescinde de los jugadores que llegaron meses atrás como refuerzos y que no tuvieron ninguna relevancia para el rendimiento del equipo. El entrenador no tendrá en cuenta a Salcedo y al defensor se le busca club. El paraguayo tiene contrato con Newell’s y los dirigentes deberán negociar su ficha, es decir encontrar un equipo interesado en su pase, dado que el zaguero central no pretende rescindir.

La dirigencia también debe buscarle club al paraguayo Cardozo. Aunque en su caso hay una posibilidad abierta con la vuelta del volante a Olimpia de Paraguay. Newell’s tiene una deuda con la entidad guaraní por la contratación de Cardozo el año pasado y se negocia un acuerdo para devolver al jugador.

Méndez, por su parte, está a préstamo y su pase pertenece a Vélez. Su situación es más difícil de resolver dado que al volante no lo quieren en Liniers ni en el parque Independencia. Si el jugador no encuentra equipo se pasará el semestre sin jugar dado que Fabbiani no lo integrará al plantel superior que iniciará la pretemporada el próximo jueves.

Mientras que García, si llega a un acuerdo de rescisión, se quedará con el pase en su poder. El delantero busca club y de lograr una oferta que lo convenza firmará su desvinculación en el parque Independencia.

Queda por conocer, el primer día de pretemporada en Bella Vista, los nombres de los juveniles que se sumarán a los trabajos con el plantel superior y los que no tendrán lugar y deberán buscar otro horizonte.