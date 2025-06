La edición integral de Chicanos a cargo de Historieteca y el sello local Puro Comic Ediciones recupera una de las obras fundamentales de la dupla conformada por Carlos Trillo y Eduardo Risso. Publicada en Italia y Francia en 1997 -nunca de manera completa en Argentina-, Chicanos forma parte de una lista de títulos que la dupla publicó, de manera sostenida, entre los años ’80 y ’90: Fulú (1988), Boy Vampiro (1990), Simón, una aventura americana (1992), Borderline (1993), Video Noir (1994), Cuentos de Terror (1996), Los misterios de la luna roja (1997).

“Chicanos apareció en Italia en revista y fue publicada en un primer álbum de 200 páginas por Vents d'Ouest en Francia en su fallida colección de blanco y negro (…) Chicanos es una nueva mirada al mundo de la discriminación. La protagonista es una mexicana que trabaja como detective privada en New York, y suelen confundirla con la mujer que hace la limpieza. Nuestra obra con Risso, en Francia e Italia ha sido muy vista”, contaba Carlos Trillo en una entrevista realizada por M. Barrero para Tebeosfera. Risso, por su parte, decía: “En Chicanos, el vínculo con los asistentes estaba dando los frutos que pretendía (…) Buen equilibrio en los blancos y negros sin descuidar la composición y la narración gráfica. Muchos de los recursos hallados en esa historia, luego los usé en 100 Balas (…) soy consciente de haber adquirido un timing que me ayudaría, algún tiempo después, para cumplimentar los ritmos exigentes de la industria de los cómics americanos.” (Black White: O processo creativo de Eduardo Risso, Criativo Editora, 2012).

En Chicanos, el gran guionista y el gran dibujante deambulan por las calles de una Nueva York de periferia, con una detective tal vez improbable. A Alejandrina Yolanda Jalisco, inmigrante mexicana, de alguna parte le viene el gusto por fisgonear. Es “fea”, no da con el tipo del private eye, mucho menos de femme fatale. Los casos no tardan en llegarle o, mejor aún, involucrarle. Y como nadie se fija en ella, mira con disimulo tranquilo lo que otros esconden. Chicanos es un comentario corrosivo: policías corruptos, asesinos aristócratas, pobres míseros, mujeres golpeadas. Es género negro con lugares trastocados; es decir, Trillo sabe dónde pulsar las teclas para recrear los lugares comunes de siempre, de la mano de una inmigrante tetona, flaca, sin suerte y con buen olfato. La dignidad, como a todo buen detective, la caracteriza.

“Trabajar con Trillo siempre fue sumamente gratificante, los guiones eran interesantísimos, él sabía que estábamos haciendo historieta y no otra cosa; pero creo que eso es algo que tuve con cada uno de los guionistas con los que he trabajado. Lo digo en particular con él, porque me dejaba total libertad de acción con la parte gráfica, y eso para un dibujante es un extra. Se hicieron historias buenas y otras no tanto, fue también una etapa de mucha producción, y eso hizo que los guiones o las historias no fueran suficientemente poderosas como lo que uno pretendía, pero fue una etapa muy buena”, rememora Eduardo Risso a Rosario/12.

“Chicanos se la propusimos a una editorial italiana, y después se publicó en Francia. El nombre que le íbamos a dar era Bolita -la que después salió en revista Fierro, donde se le dio otro tipo de vuelta a la historia-, pero en Europa no se entendía el significa del término, y por eso elegimos Chicanos. Fue una historia larga, y creo que en la parte que me corresponde, fue donde vi que mi trabajo realmente se veía bien; después de hacer muchas páginas por mes, había alcanzado, por fin, un grafismo que me resultaba agradable”, continúa el dibujante.

-¿Tal vez sea el tipo de historias con el te sentís más a gusto? Lo digo por la continuidad que supone con la serie 100 Balas (con Brian Azzarello) en Estados Unidos.

-No sé si me gustan el tipo de historias noir y neoyorquinas; en verdad, creo que me siento cómodo haciendo una historia que tenga un buen argumento detrás, donde los personajes se pueden identificar rápidamente, donde uno pueda reconocerlos fácilmente. Eso hace que todo fluya mejor, y eso es algo que puede haber ocurrido también en 100 Balas; como Chicanos es el antecesor, quizás sea eso lo que se puede ver en las dos.

-¿En qué estás trabajando actualmente?

-Acabo de terminar otra historia con Brian Azzarello -The Blood Brothers Mother-, un western en cuatro libros; el desafío allí me lo planteé en dejar de hacer blanco y negro para realizar color directo. Usé acuarela y creo que quedó un trabajo bastante digno. Se está publicando en Estados Unidos y en estos días sale el último libro. El próximo será nuevamente para la línea Vertigo de DC, volvemos con un spin off de Lono, un personaje de 100 Balas; están planteados ocho capítulos, pero veremos.

-¿Y Crack Bang Boom?

-Estamos trabajando denodadamente en Crack Bang Boom; este año vamos a sumar un nuevo espacio, nos estamos agrandando y habrá interesantes novedades. Pero ya lo van a ver planteado en su momento.