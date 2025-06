Se le hicieron pruebas a más de 30.000 actores y actrices, pero finalmente se eligieron tres. Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley) son las tres jóvenes estrellas que se encuentran precariamente encaramadas al equivalente actoral del andén 9¾, preparándose para lanzarse a una aventura que definirá sus vidas. ¡Miren sus caritas! Tan jóvenes, tan serios, tan expectantes. Es de esperar que la intrepidez de la juventud arda con fuerza en su interior. Porque desde una perspectiva adulta, es imposible no sentirse totalmente aterrorizados por ellos.

Estos tres chicos pueden parecer un soplo de aire fresco, pero la atmósfera en el mundo en el que están a punto de entrar es pesada; atascada con capas de historia, controversia, presión comercial y precedentes que son a la vez intimidantemente exitosos (los libros, las películas) y preocupantemente decepcionantes (la condenada, ya cancelada serie de películas spin-off Animales fantásticos). La pregunta es: ¿por qué hacer esto? Después de todo, hay muchas buenas razones para no hacerlo.

J. K. Rowling.





Según la cadena HBO, esta serie será una "adaptación fiel" de los libros. Los observadores casuales probablemente habrán considerado que las películas cumplen en gran medida ese cometido. Es posible que haya lagunas en varias historias que puedan completarse, pero el exceso de información es peligroso para una serie de televisión. Equilibrar los deseos de nicho del fandom y los gustos menos exigentes pero probablemente más volubles de la mayoría va a ser complicado. Es probable que triunfe el detalle exhaustivo: al fin y al cabo, la brevedad no suele ser una virtud en la era de la televisión moderna y se prevé que la serie tenga una vida de 10 años. Eso es mucho Potter.

Lo que lleva de nuevo a los protagonistas preadolescentes. El dinero, por supuesto, suavizará cualquier golpe, pero ser elegido para estos papeles podría ser el resultado final de la "pata de mono". Imagínese usted mismo con 10 años y luego de nuevo, con 20 años. Puede decirse que el atractivo de ser un niño mago en la televisión -por no hablar de su rubia compañera de reparto- podría, en algún momento durante ese período a menudo incómodo de crecimiento personal, estar sujeto a fluctuaciones. Aunque el trío se maneje con sumo cuidado, va a ser mucho para ellos.

Arabella Stanton probablemente lo hará bien; después de todo, ya parece ser una actriz sorprendentemente experimentada que ha protagonizado dos musicales del West End, incluida la reposición de Starlight Express de Andrew Lloyd Webber, además de dedicarse al hockey, la equitación, el esquí, la natación, los triatlones y tocar el clarinete. En este contexto, ¿qué diferencia supone un compromiso de una década con un drama de alto nivel de la HBO? Puede pensarse en Alastair Stout, cuya única experiencia pública es un anuncio de papas Jersey Royal.

Al menos J. K. Rowling está contenta. "Los tres son maravillosos", escribió en Twitter / X. "No podría estar más contenta". Lo que lleva a otro problema. Sería encantador no tener que considerar la presencia cada vez más parecida a Voldemort de Rowling en la vida pública británica. Pero hay que tenerla en cuenta: el discurso en torno a los derechos de los transexuales y el nefasto papel central de Rowling en él no van a desaparecer. En consecuencia, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que la figura de Rowling, tomando el sol en su superyate, con un puro en la boca y flexionando los dedos en redes sociales, no se cierna sobre toda la producción. Y como tal, es imposible imaginar que el nuevo reparto (incluidos los intachables niños protagonistas) no vaya a ser preguntado por estas cosas. Es de suponer que, hasta cierto punto, los niños serán guiados a través de esta situación. Pero, en realidad, ¿cómo se entrena mediáticamente a un niño de 11 años para eso?

Así pues, habrá que conceder tiempo y paciencia al trío dirigente. Puede que no lo consigan. El problema es que la zona de aterrizaje para el éxito de este proyecto es muy pequeña. Si cambian demasiado, los directores serán acusados de abandonar el espíritu de los libros. Si cambian demasiado poco, la gente se encogerá de hombros y volverá a ver las películas. Todo en las películas originales parecía definitivo. ¿Alguna vez dejará de serlo?

Nick Frost está bien en el papel de Hagrid. Pero no es Robbie Coltrane. Y los cuchillos ya están fuera para Paapa Essiedu (Severus Snape). ¿Está siendo castigado por el delito de no ser Alan Rickman? ¿O podría ser algo más insidioso? ¿Quizás los creadores deberían haber tenido en cuenta las inevitables discrepancias en torno a este casting y haber optado por el daltonismo? Incluso elegir a una protagonista femenina (¿Harriet Potter y la dolorosamente irónica fluidez de género?) podría haber sido un interesante punto de diferencia. Sin embargo, dada la magnitud del presupuesto (parece ser que ya se han gastado 1.300 millones de dólares en el desarrollo), arriesgarse probablemente era pedir demasiado. HBO no puede permitirse literalmente que esto fracase.

Aun así, el Potterverso es inmenso y sigue expandiéndose. Es un mundo en el que cabe de todo, desde zapatillas de Quidditch de marca hasta un programa de repostería de temática mágica imposiblemente complejo en Prime Video. ¿Hay sitio para otros tres niños de ojos brillantes en el corazón de su mito? Pronto se sabrá. Pero si los niños necesitan que les recuerden que son el centro de una de las mayores apuestas televisivas del siglo hasta la fecha, los fans de Potter ya han encontrado el anuncio de papas de Alastair Stout en YouTube y han inundado la sección de comentarios con efusivos y ligeramente inquietantes buenos deseos. Bienvenido a tu nuevo mundo, Alastair, y mucha suerte a los tres. La van a necesitar.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.