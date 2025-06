Si bien la palabra del presidente de Newell’s carece de credibilidad, Ignacio Astore aseguró que no sancionó ni sancionará a los chicos que juegan en Malvinas y se sacaron una foto con Ignacio Malcorra, jugador de Central. “No hubo sanción ni se les quitará ninguna beca, hay temor de los padres por amenazas que reciben”, aseguró el presidente leproso ante el escándalo. “Es una locura pensar en sanción, estamos hablando de chicos en edades formativas”, apuntó el máximo directivo rojinegro.

Seis chicos que juegan en el predio Malvinas se encontraron en la calle con Malcorra, el diez de Central, y se sacaron una foto el pase mes de marzo. Una vez que se dio a conocer la instantánea, los padres de los niños fueron amenazados y Carlos Panciroli, coordinador de Malvinas, aseguró que hubo sanción para los niños.

Pero Astore ayer negó represalía alguna con los chicos y afirmó que recibirá a los padres el próximo lunes. “El hecho ocurrió hace unos 50 días en Funes, cuando un grupo de chicos de las infantiles leprosas vio al 10 canaya y le pidió una foto. Yo me acerqué a Malvinas, donde tuve una reunión con las mamás y papás de los nenes. No se tomó una medida disciplinaria contra los chicos o las familias, al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque recibían amenazas telefónicas, según ellos, de otros papás de la categoría”, explicó a Astore en diálogo a Radio con Vos.

“Algunos padres entraron en angustia y lloraron porque aseguran haber sido amenazados por otros padres e hinchas de Newell's. Pero el lunes tengo una nueva reunión con los papás de los chicos. Yo pertenezco a la AFA y la AFA ve con malos ojos todo esto, es entendible. Estos chicos van a retomar su actividad normal y nadie va a perder ninguna beca”, subrayó el presidente de Newell's.

No faltan los casos en el parque Independencia de que el presidente no cumple con su palabra. Pero para recuperar credibilidad Astore no validó lo sucedido en Malvinas: “Para mí es una locura una sanción, pero la ciudad está así. Estamos hablando de chicos en edades formativas, no son castigos. Había padres con temor a agresiones, porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de ocho o nueve años de edad. El único que les puede sacar la beca a los chicos soy yo y la beca no se le va a sacar a nadie".

"Acá vieron mal cuando Gabriel Heinze se abrazó en un clásico con Malcorra, hay cosas que se ven mal y no se tendrían que ver mal. Uno gambetea este tipo de cosas para el beneficio de los chicos”, apuntó por último el presidente rojinegro.

La situación pone en duda la continuidad de Panciroli al frente del fútbol infantil leproso en el predio Malvinas Argentinas.