Adiós a Las Lilas 6 puntos

Argentina, 2025

Dirección y guion: Hugo Curletto

Duración: 96 minutos

Intérpretes: Hugo Daniel Curletto, Jorge Marrale, Hugo Jacinto Curletto, Jazmín Sequeira.

Estreno exclusivo en salas.

Si hubiera que reducirla a un concepto, podría decirse que Adiós a Las Lilas es una especie de unicornio del cine argentino. Una película que no se parece a nada, construida a partir de elementos que no suelen cruzarse en nuestra cinematografía. Un carácter excéntrico que acaba por configurar una identidad atípica, difícil de definir. Su responsable es el cordobés Hugo Curletto, quien en su película anterior, La casa del eco (2018), ya había dado muestras de preferir los caminos narrativos extraños y poco frecuentados. En ese mismo sentido, está claro que se trata de una película que asume el riesgo de su rareza y decide enfrentar las dificultades de hacer su propio camino.

En Adiós a Las Lilas se combinan el drama familiar con la comedia, incluyendo elementos del absurdo que no son habituales en la forma en que se aborda dicho género por estas tierras. Una fórmula que se complejiza con la utilización del formato del falso documental y los juegos metacinematográficos que se desprenden del modelo de cine dentro del cine. Curletto interpreta una versión de sí mismo, un cineasta embarcado en la producción de su próxima película. Se trata de una ficción en torno a la figura de Chif, su propio padre, fallecido en un extraño accidente durante unas vacaciones en la ciudad de Las Vegas, al que piensa enriquecer con el uso de videos familiares reales.

A pesar del disparador trágico, el Curletto director utiliza la herramienta del humor negro para complicarle la vida al Curletto personaje. Primero le da una mano, haciendo que Jorge Marrale, interpretando también una megalómana versión de sí mismo, acepte el reto de interpretar a Chif. Pero la participación del actor no tardará en convertirse en un dolor de cabeza para el cineasta. No solo por sus exigencias, que lo revelan como un cultor rabioso del famoso “método”, sino porque sus cuestionamientos terminarán de revelar la evidente falta de rumbo del proyecto. Una crisis que abarca lo que el protagonista quiere hacer con su película, pero también con el resto de su vida.

Curletto demuestra buen pulso para diseñar situaciones que hacen descarrilar los planes de su homónimo, exponiendo más de lo que el propio personaje quisiera. Lo mismo puede decirse de los chistes metacinematográficos, que le permiten no solo bromear con cierto estereotipo de cineasta independiente, sino con la forma precaria con la que ese tipo de cine se realiza en nuestro país. A pesar del equilibrio con el que maneja los elementos profesionales y amateurs, Adiós a Las Lilas no puede evitar ser una película desbalanceada, en la que los elementos no siempre terminan de cuajar entre sí. Más allá de eso, su estreno exhibe una infrecuente pasión por el riesgo que merece ser reconocida y valorada.