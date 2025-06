“Arriba, mijo. Arriba que es un día hermoso”. Con esas pala­bras me despertó mi abuelo. Él siempre me decía mijo, a mí me gustaba, me parecía simpático.

Hoy me despertó temprano, no porque el día estuviera her­moso, sino porque es un día muy importante. El equipo de fút­bol de la ciudad está a un triunfo de ascender a primera división. Nunca estuvimos tan cerca de semejante hazaña, el lobo entre­rriano en primera, ni en mis mejores sueños lo hubiera imagina­do.

En cambio, el abuelo siempre estuvo confiado que se podía llegar a dar. Más de una vez me dijo que no pensaba morirse sin ver al lobo en primera. Por insistencia del abuelo, salimos muy temprano para la cancha, no se quería perder nada, era el día más importante de su vida.

Antes de salir, lo miré de arriba abajo y le dije “que pinta, abuelo”. Se había puesto sus mejores zapatos y recién lustrados, el pantalón que usaba para las fiestas, la camiseta antigua de Gimnasia con el escudo del lobo cubriéndole el corazón, los lentes oscuros, un pañuelo de seda en el cuello, y un sombrero haciendo juego.

El me respondió: “A la felicidad se la recibe bien vestido, mijo”.

Encaramos para el estadio. El abuelo prefirió ir caminando, por más que le costara mucho esfuerzo, pero quería disfrutar del sol cálido de la tarde.

Como dije antes, mi abuelo le tenía una confianza ciega al equipo. En cambio, yo prefería ser precavido, porque si las cosas no salían como esperábamos, la decepción no sería tan pesada.

Antes de entrar al estadio, mi abuelo me pidió ir a dar una vuelta por el parque de la Salamanca que se encuentra detrás de la cancha. “Quiero que este día sea eterno, mijo”, me confesó mientras caminábamos.

Nos quedamos paseando un rato por el parque y él me decía: “Mire lo que es este parque, mijo, ¿alguna vez vio un verde más lindo que este? Cierre los ojos y sienta el olor a pasto cortado. Mire lo que son las flores, mijo, desde acá se puede sentir su aro­ma”. Avanzamos unos metros y nos paramos frente al mirador a contemplar el río. “Cierre los ojos, mijo, y sienta el correr del agua, si hasta se puede imaginar a los peces ahí abajo. ¿Alguna vez vio hermosura semejante, mijo? Mire la vista que tenemos desde acá, parece una acuarela pintada a mano ¿o no? El proble­ma de ustedes, los jóvenes, es que viven acelerados. No saben disfrutar de las cosas importantes”.

Después de unos cuantos minutos en silencio, nos dirigimos al estadio. Ya en la cancha todo era sufrimiento, los nervios nos comían. Nunca lo había visto tan nervioso al abuelo, se le había ido todo el estado espiritual apenas entramos. Nos acomoda­mos en los primeros escalones. Al abuelo le gustaba ubicarse ahí porque decía que podía escuchar los gritos de los jugadores.

“Mire cómo está la cancha, mijo, hoy va a ser un gran día”, me repetía a cada rato, mientras encendía la Spika y la acercaba a su oído para escuchar el partido. Yo seguía con mi postura, no quería confiarme, al lado de mi abuelo era el tipo más pesimista del mundo.

El partido fue como la mayoría de las definiciones del as­censo, un bodrio total, pero era tal el nerviosismo, que uno lo vivía como si estuviera presenciando el mejor espectáculo de la historia.

Faltaban quince minutos para que terminara el partido y nuestro goleador se fue mano a mano contra el arquero rival. Nosotros le gritábamos desaforados que le rompiera el arco y por suerte nos hizo caso, le pegó un bombazo apuntado a la cabeza del arquero y la pelota se metió en el medio del arco inflando la red a punto de explotarla.

El grito de gol fue un estruendo, con mi abuelo no parába­mos de abrazarnos, nos quedamos afónicos en dos segundos. Pero esa alegría duró un suspiro. Cuando nos repusimos, vimos que el juez de línea tenía la bandera levantada. El árbitro, apo­yándose en él, invalidó el gol.

Mi abuelo entró en una ira incontenible, nunca lo había visto tan sacado. Le recitó un rosario de puteadas al juez de línea. Creo que no se olvidó de ninguna, no podía pararlo. Asustado le supliqué que frenara, tenía miedo que le diera un ataque al corazón. Él me decía: “¿Cómo quiere que pare, mijo, vio lo que cobró este hijo de puta?, un metro y medio habilitado estaba y le cobró orsai, mijo”.

Tenía razón, estaba habilitado, puedo dar fe de eso. No sé si con la precisión milimétrica que lo describió el abuelo, pero que estaba habilitado, de eso no había duda.

Por suerte para mí, para mi abuelo y para toda la ciudad, faltando cinco minutos, nuestro número diez se transformó en un Maradona campero y después de gambetear a tres rivales, desparramó al arquero y la tocó suavecita a la red.

Mi abuelo no lo podía creer, “¿vio el gol que metió?”, me decía mientras me zamarreaba para todos lados, “nunca se vio un gol más hermoso que este, mijo. Nunca se vio un gol igual”.

Con el pitazo final, todo fue un delirio, el estadio era una fiesta. El abuelo se movía a merced de la vibración de los tablo­nes, pero en ese momento no le importaba nada.

Cuando lo miré, estaba muy emocionado, al borde de las lá­grimas, no podía dejar de abrazarme. En esta vida ya lo he visto todo, ya me puedo morir tranquilo mijo, me decía.

Cuando terminó la vuelta olímpica y los festejos, el abuelo se quedó pensando un instante y me dijo con una voz sabia: “¿Vio, mijo?, usted que no confiaba, yo le dije que hoy iba a ser un hermoso día, pero usted es muy desconfiado. El problema es que usted mira la vida con los ojos, en lugar de mirarla con los sueños. Al final, es como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Eso me dijo, mientras se incorporaba tomándose de mi bra­zo para tener mayor estabilidad. Después, se puso los lentes oscuros y con la otra mano agarró el bastón blanco y se fue tanteando alrededor de los escalones para no llevarse nada por delante.

