Central volvió a las prácticas con algunas ausencias y la ansiedad extendida en todos en Arroyo Seco. Porque Ariel Holan espera por la llegada de Angel Di María, no antes de fin de mes, y la vuelta de Alejo Veliz, quien espera la autorización de Tottenham para firmar a préstamo por un año con los canayas. Estos son los dos refuerzos que sumará el equipo para la próxima temporada, aunque el club no se retira del mercado de pases. En el inicio de la pretemporada en el country auriazul hubo algunas ausencias por la doble fecha de Eliminatorias que se juega hasta el martes.

Holan se reencontró ayer por la tarde con los jugadores en Arroyo Seco para iniciar la pretemporada, aunque el plantel estuvo lejos de completarse. Porque los refuerzos aún están por llegar. Di María jugará el Mundial de Clubes con Benfica y se medirá el lunes 16 ante Boca. El ídolo viajó a Portugal y la semana que viene estará en Estados Unidos. Una vez concluida la participación de los portugueses en el torneo internacional el ídolo regresa a la ciudad y se sumará a los entrenamientos. Si Benfica queda eliminado en fase de grupo, Di María volverá la última semana del mes. Y la primera semana de julio está planificada la realización del partido de presentación del ídolo nacional en el Gigante. La organización se lleva adelante sin dar mayor información dado que se anuncian sorpresas.

La situación de Veliz está sujeta a la autorización de Tottenham para su firma a préstamo con los canayas. El delantero no es considerado para el primer equipo inglés y tras dos años en España (Sevilla y Espanyol) no pudo recuperar su rendimiento. Por eso la vuelta a Arroyito es la mejor opción que tiene el goleador para volver a ser todo lo influyente que se mostró en el equipo canaya en 2022 tras su aparición en Primera. Central y Veliz tienen todo acodardo. El jugador hizo saber su deseo de retornar y espera por el acuerdo entre clubes en su domicilio en Irigoyen, donde pasa algunos días de vacaciones. Lo único que puede hacer caer la retorno del nueve es que Tottenham le consiga club en Europa, algo que no sucedió hasta ahora y no tiene el jugador mejor propuesta que la de los canayas.

Holan deberá esperar algunas semanas para tener a todo el plantel a disposición. Más aún porque hay jugadores comprometidos en las prácticas con sus respectivas selecciones. Ayer se ausentaron Jaminton Campaz y Agustín Sandez. Ambos juegan nueva fecha de Eliminatorias el próximo martes. Campaz, en su caso, ante Argentina en cancha de River. Tampoco inició la pretemporada Santiago López, quien por su nivel en Central fue convocado al seleccionado Sub 20. Los tres jugadores aparecerán por Arroyo Seco la semana que viene.

Para ver a Central en el torneo Clausura será requisito ser socio de Central. Y para asegurarse un lugar en el Gigante habrá que sacar abono, ya sea a platea o para tribuna general. La venta de los mismos iniciará el lunes 16 con exclusividad para socios que compraron abono en el torneo Apertura. Ellos tendrán un tiempo para preservar su ubicación. Luego se abrirá la venta al socio en general. Para comprar abono será necesitará tener paga la cuota de junio. Se ofrecerán planes de pago hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.