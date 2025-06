“Cuando toco, muchas veces siento que estoy pintando. El oboe es un instrumento exigente: sacar un sonido de la nada es como apoyar un pincel sobre una tela y deslizarlo con precisión”, explica Cristian Cocchiararo, músico y artista plástico oriundo de Lanús que actualmente expone una muestra individual en el Club Social de Quilmes (Peatonal Rivadavia 226), disponible hasta el 10 de julio, mientras trabaja con para estrenar música inédita del compositor Eduardo Rovira.

Cocchiararo explica con modestia que es “más músico que artista plástico”, pero ante su extensa obra pictórica es difícil aceptar dicha afirmación. En su trabajo no se impone una disciplina por sobre otra, sino que ambos lenguajes dialogan, se retroalimentan, mantienen entre sí una relación dialéctica.

Empezó a estudiar oboe de chico, en su casa, con un maestro particular: su papá, Pedro Cocchiararo, oboísta a quien antes también su papá le había enseñado el oficio. Cristian es la tercera generación de oboístas en su familia. Cuando creció, estudió en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, y después fue becado para formarse en la Filarmónica de Berlín. Trabajó como primer oboe en orquestas de España y Portugal, y fue solista principal en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y en la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Actualmente integra el Quinteto de Vientos de la Universidad Nacional de La Plata y la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de Lanús.

Como no podía ser de otra forma, su recorrido en la música es uno de los grandes temas de su pintura, que suele presentar instrumentos, directores de orquesta, músicos. Cocchiararo tuvo su primera muestra individual hace más de diez años, en Tanat, un bar frente al Teatro Argentino. “Pintar y tocar son cosas que me apasionan profundamente. Para mí, hay una conexión muy fuerte entre la música y la pintura. En la música, por ejemplo, uno busca un sonido suave, delicado, fino... Yo lo asocio con un pincel finito haciendo una línea sutil. Si pensamos en un compositor como Felix Mendelssohn, para mí él es un compositor de ‘pincel fino’: su música tiene una sutileza que me hace pensar en una pincelada muy delicada. Cuando toco, muchas veces siento que estoy pintando. El oboe es un instrumento exigente: sacar un sonido de la nada es como apoyar un pincel sobre una tela y deslizarlo. No es fácil trazar una línea recta y sutil; se necesita mucha técnica. Lo mismo pasa con la música: hay un trabajo muy técnico para lograr que ese sonido fluya. Siento que esa exigencia me lleva siempre a una búsqueda, que en realidad tuve toda la vida, aunque antes no la relacionaba tanto con lo visual, con lo plástico”, explica.

Si bien la pintura hoy es indisociable de su práctica artística, llegó a su vida casi por casualidad. “En esa época estaba tocando la ópera ‘Carmen' en el Teatro Argentino. Había comprado unas témperas y pinceles para mis nietos. Me llevé una bolsita para mí también, aunque nunca había pintado. Quedó ahí arriba de la mesa, en mi casa. Cuando volví de hacer la ópera, la encontré y empecé a dibujar sobre lo que tenía a mano. Me acuerdo que una de las primeras cosas que pinté fue sobre una boleta de Personal, esas de teléfono. Dibujé un fagotista parado sobre la silla del doctor de Van Gogh, no sé por qué, todo muy inconsciente. Le puse de título ‘El fagot prehistórico’. Esa fue la primera pintura que vendí, sin buscarlo”, recuerda.





La pintura llegó y tomó todo. Cocchiararo dice que acumuló tantas láminas y bastidores que en un momento no supo qué hacer con ellos, entonces pensó tirarlos. Por suerte, su pareja lo convenció de exponerlas en esa primera muestra. “Fue una sorpresa para mí cuando vino alguien, un fagotista, y quiso comprar una pintura. Estaba emocionado, quería ‘El fagot prehistórico’. Me preguntó qué decía el texto 一la obra trabajaba con la técnica del collage, y la boleta de teléfono de Personal formaba parte de la imagen一, fue gracioso decirle que lo que veía era una factura telefónica. De esa muestra se vendieron todas las pinturas, y eso me hizo pensar: ‘Che, algo pasa acá’. Porque yo lo iba a tirar, y sin embargo, a alguien le generó algo. Ahí entendí que había emoción, que la gente veía y sentía cosas”, explica.

Actualmente sus obras circulan entre Buenos Aires y Nueva York. Con regularidad expone sus trabajos en galerías de la gran manzana, la ciudad de Buenos Aires, la provincia, y en la Cámara de Diputados de la Nación, espacio al que es invitado a participar desde hace varios años. Al reflexionar sobre las similitudes y las diferencias entre la música y la plástica, dice: “La música es más efímera: tocás, el sonido se va, y si te equivocás, quedás escrachado. En cambio, en la pintura pasa otra cosa. Estás vos con el papel, el lienzo, lo colgás, la gente lo mira, gusta o no, pero queda, tiene un soporte físico. Y si a vos no te gusta, lo traés a casa, le ponés yeso blanco y lo hacés de nuevo. Tiene algo muy liberador. Además, cuando hago música interpreto lo que compuso alguien más. La pintura, para mí, es más creativa, porque todo lo que hago es personal, no copio. Me permite explayarme más desde la imaginación, conectarme más profundamente”.

Su trabajo plástico incluye también la intervención de objetos y la cruza explícita entre sonido y color: durante la entrevista, Cocchiararo muestra un enorme cuadro-contrabajo capaz de sonar, y explica: “Tiene las cuatro cuerdas, funciona como un contrabajo, solo que la caja es una tela. También tiene dos bandoneones pintados, y lo más simpático es que el clavijero está hecho con destapadores de vino. No quiero decir que todos los contrabajistas toman vino 一se ríe一, pero hay una tendencia”.

“Tengo varias series: directores de orquesta, músicos de cámara, cuartetos de cuerda. Por ejemplo, una vez pinté a Luis Belforte, un joven director que resolvió, en dos segundos, un error que estaba hacía veinticinco años en una partitura de ballet. Me dio tanta alegría que llegué a casa y lo pinté dirigiendo ‘El Quijote’ de Minkus. Esas cosas me disparan la imaginación. También hice una serie inspirada en Spinetta. Un amigo fagotista, Eduardo Rodríguez, que trabaja en la UNLP y es fanático del flaco, siempre me decía ‘¿No te gustaría hacer una muestra en la Facu de Artes?’ Y a partir de esa propuesta salió una serie basada en la tapa del disco de Almendra. Incluso pinté un cuadro que se llama ‘Cuando Cocchiararo conoció a Spinetta’. Hice otra serie con pintores: Dalí, Picasso… Al lado de cada uno, una pintura mía homenajeando”, agrega sobre su obra.

También hizo un homenaje a Marta Minujín, con quien mantiene vínculo gracias a un encuentro inesperado. “Todo empezó en 2018, cuando fui a un concierto en la Usina del Arte. Estaba con mi pareja y de repente la veo. Estaba vestida de negro, con esas mechas rubias inconfundibles. Cuando la saludamos me comentó que no le arrancaba el auto, se había quedado sin batería. Lo gracioso fue que tampoco tenía batería en el teléfono como para llamar una grúa, entonces la terminé llamando yo y nos quedamos charlando. Un año después, en 2019, viajé a Nueva York y justo estaban reponiendo La Menesunda. Fui, entré, participé, me saqué una foto y se la mandé a Marta, que se mató de risa: ‘¡Hola, Cristian! Sí, me acuerdo, gracias por tu ayuda con el auto’, me respondió. Desde entonces seguimos en contacto. Por eso, cuando pensé en homenajear a una artista viva, no dudé: le hice ese pequeño homenaje. Todo por culpa de la batería del auto de Marta, que no andaba”, recuerda entre risas.

Actualmente, Cocchiararo está trabajando en un nuevo proyecto, que incluye material inédito del compositor Eduardo Rovira: “Rovira fue contemporáneo de Piazzolla y un músico increíble, aunque menos reconocido. Lo particular es que vivía a solo tres cuadras de mi casa, en Lanús, y venía seguido a tomar clases de oboe con mi viejo, aunque era bandoneonista. Era muy amigo de mis viejos, así que lo conocí desde chico. Después se mudó a La Plata, pero seguimos en contacto con su familia. Hace un tiempo, su mujer me mostró un cuarto lleno de partituras. Ahí descubrí obras hermosas que habían quedado guardadas, y empecé a rescatar algunas. Entre ellas, una que ahora quiero estrenar con el cuarteto de cuerdas UNNOBA, formado por ex compañeros del Teatro Argentino. También estoy tocando otras obras suyas, y amigos arregladores me están ayudando a adaptarlas para distintos formatos. Es donde más energía estoy poniendo en este momento”.

Su exposición en el Club Social de Quilmes (Peatonal Rivadavia 226) puede visitarse hasta el 10 de julio. Cuando se trata de lo plástico, Cocchiararo prefiere tomarse las cosas con calma: “Me encargan cosas, pero cuando hay presión, la creatividad se frena un poco. Ahora estoy vendiendo cuadros al exterior, a Nueva York, ya van cuatro. También estoy proyectando muestras, pero todo a su tiempo, con tranquilidad y disfrute”, concluye.