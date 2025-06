Sin hacer ninguna mención explícita a la resolución de la Corte Suprema que confirmó los fallos contra Cristina Fernández de Kirchner, pero en inequívoca referencia a este hecho, los Curas en la Opción por las y los Pobres (COPP) emitieron un durísimo documento crítico hacia el Poder Judicial en el que afirman, entre otras cuestiones, que “juicios empañados en todas las instancias por complicidad de los jueces con el poder político, podrán dictar ‘sentencia’, nunca justicia” porque “esta le es ajena” y señalan que en la Argentina el Poder Judicial es “la institución menos creíble”.

El breve documento, titulado “Será Poder, Judicial ¡jamás!” está encabezado por una cita bíblica del profeta Job en el antiguo testamento. Allí se puede leer que “los malvados mueven los mojones, roban rebaños y los apacientan; se llevan el asno del huérfano y toman como garantía el buey de la viuda”. Los pobres -continúa diciendo el profeta - “tienen que apartarse del camino y los miserables tienen que esconderse”.

Recuerdan los sacerdotes católicos que “la justicia es representada habitualmente por la imagen de una mujer con una balanza equilibrada en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados”.

Y explican que “evidentemente quiere indicar que no se tiende en favor de unos (balanza), que las sentencias son duras, en ocasiones (la espada) y que no se mira a quienes se juzga para favorecer a unos y no a otros (la venda)”.

Sin embargo, sostienen los COPP, “ante el enorme descrédito que tiene el Poder Judicial en la Argentina, hasta el punto de ser la institución menos creíble, todo parece distorsionado, y la venda parece manifestar que es ciega ante toda justicia, la espada que es un poder inflexible sin importar nada, ¡ni la verdad!, y la balanza que no se mueve en favor de esa misma justicia que debería impartir”.

En consecuencia, señalan los curas, “sólo cuando el poder judicial es transparente, donde se manifiesta claramente independiente de otros poderes (el mediático inclusive), cuando no parece tendencioso sino verdaderamente comprometido con la justicia y la verdad, este puede ser confiable”.

Y, en caso contrario, agregan los COPP, “será Poder, podrá ejercer la fuerza y hasta la violencia, pero la Justicia estará ausente. ¡Totalmente ausente!”.

En su declaración los sacerdotes que desempeñan su misión en barrios populares sostienen que “un poder judicial, como el que campea en nuestra patria, manifiesta ostensible y obscenamente servir siempre los intereses de los poderosos, no puede esperar, no solo credibilidad, sino tampoco paz social.”.

El párrafo se cierra sosteniendo que “afirmar que los miembros del ‘poder judicial’ son, en realidad, serviles a un poder superior parece algo evidente”.

En la misma línea de reflexión los COPP aseguran que “juicios empañados en todas las instancias por la complicidad de los jueces (en todas sus instancias) con el poder político, podrán ‘dictar sentencia’, nunca justicia” porque “esta les es ajena”.

El documento concluye diciendo que “no se trata de estar de acuerdo o no con determinadas personas acusadas, se trata de transparencia y de verdad”. Y volviendo a la metáfora acerca de la imagen que se utiliza para representar a la justicia afirman que “una balanza con pesas falsas, una venda caída y una espada unidireccional ni siquiera se parecen a una caricatura; sólo se parecen a una farsa y a mentira”.

