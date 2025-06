No hay ninguna razón para que no se le conceda la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. Esa fue la opinión profesional del abogado y docente de derecho constitucional de la UBA, Pedro Caminos, ante la consulta de la 750. "Las razones que se suelen evocar para negar la domiciliaria no están presentes", aseveró Caminos en diálogo con la emisora.

La defensa de la expresidenta espera una definición del juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), sobre el pedido de domiciliaria antes de los 5 días hábiles que concedió el magistrado para que Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py. Sin embargo, los medios de comunicación y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presionan para que la medida no le sea otorgada.



Tras la decisión de la Corte Suprema, comenzaron las especulaciones respecto de las condiciones en que Cristina Kirchner debería cumplir lo dictaminado por los cortesanos. Primero, los fiscales interpusieron un recurso para que la detención se realice de forma inmediata, algo que no ocurrió, y, en segundo lugar, los medios de comunicación comenzaron a exigir "cárcel común" y compararon la situación de la expresidenta con los responsables de delitos de lesa humanidad.

Hasta ahora y según cuenta Página/12, el juez Gorini ordenó un "estudio socioambiental" en la residencia que la defensa señaló para cumplir la pena, la casa ubicada en el barrio porteño de Constitución, en San José al 1100. "Si hay un problema de vecindad, tendrá que resolverlo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no puede ser determinante a la hora de que un juez decida sobre la prisión domiciliaria", desmintió Caminos en En el ojo de la tormenta.

Por otra parte, respondió ante las comparaciones con los genocidas presos. "No es verdad que en todos los casos los responsables de delitos de lesa humanidad no hayan tenido prisión domiciliaria. En algunos casos sí se concedió", contradijo el abogado. "En segundo lugar, la discusión en torno a estos delitos está siempre atravesada por la idea de que quienes los cometen tienen posibilidades de garantizarse impunidad y eludir el cumplimiento efectivo de la condena. Acá eso no parece estar en juego: no eludió nada".

En última instancia, el docente de derecho dio su opinión calificada respecto del fallo de la Corte en relación a la causa vialidad. "No es que es un expendiente sin pruebas, es un expediente con pruebas, pero hay que ver si alcanza para la condena", comenzó el abogado, quien aclaró que no es un profesional del derecho penal. "No me animo a ser categórico porque no tengo manejo detallado del expediente (de la causa vialidad) tan complejo y voluminoso. Sí quiero decir que un expediente sin pruebas no puede durar 17 años, quedará en quien haga un estudio más detallado para determinar si esa prueba alcanza para una condena", subrayó.