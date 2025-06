La justicia rosarina imputó ayer a cinco policías por golpizas a dos personas demoradas en la comisaría 2ª. Se trata de cuatro agentes de la brigada motorizada y otro de la seccional donde el viernes de la semana pasada fueron lesionados un hombre de 40 años y un adolescente de 17. Tres de los uniformados quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de un mes.

Ante la jueza Lorena Aronne se imputó a Leandro Perichón, Sergio Lazzara, Daniel Flores y las identificadas como Débora Gutiérrez y Cecilia Maidana miembros de la policía de la Provincia de Santa Fe por golpear a dos personas, una de ellas menor de edad, cuando ya se encontraban en custodia en la Comisaría 2da.

En audiencia imputativa que comenzó el día 10 de junio de 2025 y que finalizó el día 12 de junio de 2025 en el Centro de Justicia Penal, el Fiscal José Luis Caterina del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, imputó a los cinco policías por apremios ilegales y vejaciones. La Jueza de primera instancia Lorena Aronne hizo lugar al pedido de la Fiscalía dictando la prisión preventiva por el plazo de 30 días para los tres hombres y dispuso la libertad de las dos mujeres, con el pago de una caución real de $200.000 y prohibición de contacto por cualquier medio con víctimas, testigos e imputados, provisoriamente por el término de 90 días. Una vez finalizado el plazo la Fiscalía puede solicitar la prórroga.

Según el fiscal, los motorizados Lazzara y Maidana ingresan al hombre mayor a un pequeño penal transitorio del fondo de la Comisaría, donde los dos hombres de la Motorizada le comienzan a pegar golpes de puño y patadas. La víctima permanecía esposado en todo momento, y gritaba que no le pegasen al tiempo que les advertía, para que dejaran de pegarle, que se veía todo por las características del lugar de encierro. En tanto desde otro espacio de detención transitorio que está vidriado, el menor observa la situación y exigía que dejasen de golpear a su compañero. Por al respuesta de los efectivos de la Motorizada fue peor: le contestaron que dejara de mirar. Finalmente ingresaron también a la celda del menor y lo golpearon junto al cabo de cuarto Flores quien "le efectúa un golpe con ambos puños sobre el menor y lo derriba, luego de lo cual comienza a ser golpeado por personal de Motorizada que ingresa a esa celda, dejando a la víctima mayor de edad, siendo Perichón el primero que ingresa y toma del cuello al menor reiterando la amenaza y arrojandolo al suelo, para luego seguir golpeandolo". Según Caterina las dos mujeres policías " presencian toda la escena, insultan a ambas víctimas y una de ellas le efectúa golpes con ambos puños en el pecho al mayor. Esto es visto por al menos otras dos personas detenidas y los gritos y golpes fueron oídos por varios detenidos e incluso por otros efectivos policiales, concurriendo raudamente un Subcomisario quien ultimaba trámites administrativos para que el menor pudiera ingresar al ex IRAR, y quien, asimismo, al llegar enseguida se hace del menor y lo saca en custodia de allí, y ya no se reinicia la agresión"

Según realtó el fiscal "luego de ello, el menor vocifera que por qué le pegaron y que quiere denunciar, luego de lo cual se libra consulta con la Fiscalía, desde donde se manda a que los efectivos no se retiren. Poco después arriba Asuntos Internos y procede a la detención de los imputados, a excepción de Lazzara y Maidana., que se descubrió por confrontación de los GPS que se habían retirado".

Arrone también impuso a Maidana y Gutiérrez la prohibición de contacto con las víctimas, testigos e imputados por el plazo de 90 días.