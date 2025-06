DOMINGO 15

CINE

Cuando las nubes esconden Última función para la película del director chileno José Luis Torres Leiva (Ningún lugar en ninguna parte) protagonizada por María Alché. María es una actriz que viaja a Puerto Williams para trabajar en una película. Una fuerte tormenta no permite que el equipo llegue a tiempo, por lo que deberá permanecer sola. Busca ayuda para unos fuertes dolores de espalda, lo que la llevará a descubrir los lugareños de la ciudad más austral del mundo y una historia pendiente en su vida. Esta es una trama atravesada por la espera, un encuentro accidental y la naturaleza más austral del continente.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

MÚSICA

Romero + Malanca Los cantores Walter Romero y Patricia Malanca (foto) se unen para rendir homenaje a la obra del gran letrista José María Contursi, figura emblemática del tango cuyas letras profundas y emotivas han dejado una huella imborrable en la historia romántica de este género. Bajo la dirección musical del reconocido músico Hernán Reinaudo, de amplia trayectoria en el ámbito tanguero, un ensamble instrumental (sexteto) acompañará a los intérpretes. Juntos, darán vida a una selección de las canciones más emblemáticas de Contursi, fusionando la rica tradición del tango con una interpretación fresca y contemporánea.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $15000.

Peligrosos Gorriones La banda liderada por Francisco Bochatón, originaria de La Plata, vuelve a presentarse en Buenos Aires. Formada en 1991, formó parte del Nuevo Rock Argentino de la década de 1990, junto a agrupaciones como El Otro Yo, Massacre, Los Visitantes, Babasónicos, Los Brujos, Juana La Loca y Fun People. Peligrosos Gorriones compartirá la velada junto a Gente Conversando y un DJ set a cargo de Caro Ban.

A las 23.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $10000.

Raffaella Reina de la televisión, actriz, bailarina y coreógrafa, Raffaella Carrá trascendió fronteras y se convirtió en una artista inmensamente popular gracias a su hechizante carisma, a través de canciones que solía interpretar con un vestuario lleno de lentejuelas y brillo. Su boom de popularidad mundial incluyó la Argentina, donde Raffaella se presentó en múltiples oportunidades, siempre a sala llena. En esta performance, con dirección de Gaby Goldman, se realiza un concierto sin precedentes dedicado a quien supo ser un ícono mundial de la música y el baile.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Ella y aquella El biodrama como espejo de la historia y la memoria. Una familia que huyó del fascismo. Un hombre que agoniza. Dos mujeres absolutamente presentes: una fue llorada por su pueblo, otra eligió celebrar su muerte convirtiéndose en aquello de lo que había escapado. Dirigida por Carla Bianca, Ella y aquella pone en escena el dolor, la ternura y la fractura de una niñez rígida que marcó el destino de una clase entera. Una obra que pretende interpelar desde lo personal para proyectarse sobre lo político, con sensibilidad, memoria y potencia escénica. Actúan Tomás Piperno y Marcelo Bielawin.

A las 20.30, en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4801. Entrada: $15000.

LUNES 16

MÚSICA

Vinocio Como un reflejo nítido del renacimiento del jazz en la escena urbana, Vinocio es una agrupación encabezada por los multiinstrumentistas Lucio Memi y Fermín Carpena, que fusiona el género con el hip hop, soul y rhythm and blues, retomando las influencias de referentes como Kamaal Williams, Yussef Dayes y Robert Glasper. Luego de componer y grabar, la dupla suele invitar a colaborar a distintos amigos. Su espíritu lúdico los condujo a producir obras conceptuales como Café Tortoni, donde simularon ser un programa de radio. La banda estará haciendo las canciones de su reciente disco Tostados, como también temas de álbumes anteriores.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $23000.

Bebop Big Band Las grandes orquestas tuvieron su época dorada en los años ‘40, dejando una huella muy fuerte para los amantes del jazz. Históricamente las orquestas actúan los lunes en los clubes. La Bebop big band busca ser parte de esta tradición y ofrecerle a su público la experiencia de escuchar una orquesta con dieciséis músicos en escena. Está dirigida por el trompetista Mariano Loiácono y cuenta con grandes solistas como Gustavo Musso, Sebastián Loiácono, Pablo Raposo, Ramiro Penovi, entre otros.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $12000.

ARTE

Cecilia Biagini En este día feriado, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires estará abierto con su programación habitual que incluye Enredo simple, una muestra que explora la obra de Biagini. A través de la pintura, la escultura, las instalaciones sonoras y la poesía, esta artista expande los límites de la abstracción geométrica. Con un lenguaje vibrante y en constante evolución, su obra juega con lo sensorial y tridimensional, dotando a los materiales de una expresividad única.

De 12 a 19 en el Macba, Av. San Juan 328. Entrada: $6000.

Liana Strasberg La exposición Los olvidos de la memoria presenta un recorrido pictórico de los años noventa hasta el post 2001, material de politización del arte que cruza la historia y las guerras, permitiendo en su visualidad una experiencia compartida en el reencuentro con la reflexión. Anticipa su curador Ernesto Pereyra: “Las imágenes cambian pero los ciclos de la historia se repiten indefinidamente. Quizás debemos aprender algo de ellas: la necesidad de demorarnos, de dar lugar a un destiempo crítico de la realidad. Si algo tienen las pinturas de Strasberg para decirnos hoy no es solo hablar de las guerras sino sobre nuestra forma de mirar, sentir y recordar”.

De lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Sandra Vásquez de la Horra Primera exposición individual en Argentina de la artista chilena. Los volcanes despiertos está compuesta por pinturas, dibujos y grabados de esta artista residente en Berlín, Alemania. En su obra, Vásquez de la Horra explora los conceptos de fantasía, deseo, miedo y placer para ahondar en las relaciones entre el cuerpo humano y el mundo que lo rodea. Sus obras suelen incluir símbolos de distintas culturas, y sus figuras femeninas desempeñan papeles contrastantes en narrativas que abordan la libertad, la espiritualidad y la naturaleza.

En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $8000.

MARTES 17

ETCÉTERA

Martes de Poesía y Música Protagonista de la escena de rock alternativo local, Adrián Cayetano Paoletti invita a Pablo Pérez (foto) para compartir esta fecha del ciclo. Un auténtico fenómeno de la literatura under de los ’90, Pablo conoció a Paoletti al comienzo de todo, cuando fueron seleccionados como poetas en la Primera Bienal de Arte Joven realizada en 1989. Ambos quedaron amigos desde entonces, al punto de que en la primera novela de Pérez Un año sin amor aparece Paoletti y su primer disco solista Paciencia. Juntos, seguramente entregarán lo que este ciclo siempre promete: una velada para atesorar.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

MÚSICA

Deportivo Alemán + Sarasqueta El ciclo Visäge vuelve con dos proyectos musicales imbatibles. Deportivo Alemán es un trío que sintetiza los sueños y pesadillas de sus integrantes: Fernando Barbieri canta y toca el bajo, Alejo Auslender toca la guitarra y Carlos Russell, la batería. Sarasqueta es el proyecto solista del músico vasco radicado en Buenos Aires Julen Sarasqueta. Sus canciones navegan entre sofisticadas melodías de pop, riffs de guitarra y jugueteos con la electrónica.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

ARTE

Marcos Perearnau La exposición Allá nada: una muestra allanada juega con un simulacro de un allanamiento mediático. Todo allanamiento implica una puesta teatral, donde se retiran diversos objetos de la escena que generan sentimientos de ausencia o de vacío. La construcción aparente de los embalajes de cartón presentan 33 obras de arte incautadas de la colección de Cristina Fernández de Kirchner (el hecho ocurrió en 2018 en el marco de la persecución a la ex presidenta). Estas piezas se exhiben bajo la metáfora poético-política del arte de envolver y empaquetar y la estrategia simulada de veracidad de un allanamiento.

De lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Agustín Sirai Hasta el 3 de agosto se encuentra exhibida la muestra del artista argentino. Un acto de transformación y otras escenas de viaje muestra una serie de de pinturas que construyen una narrativa fragmentaria a través de paisajes, escenas de interior, retratos e inventarios, donde lo cotidiano se entrelaza con lo imaginario, y los límites entre lo natural y lo construido se desdibujan. Las obras exploran la relación entre el ser humano y los entornos que habita o transforma, evocando tanto espacios íntimos como territorios amplios e indeterminados.

De martes a domingo de 13 a 20, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

TEATRO

Imagen velada Después de una impecable primera temporada en el Galpón de Guevara, la obra de Santiago Gobernori continúa en el renovado Teatro Astros. Un aguafuerte teatral sobre la argentina contemporánea. La desigualdad, el racismo y la hipocresía son retratados de manera inteligente por el teatro de Gobernori, que con mucho humor pone su escalpelo sobre el mundo de los hijos de los que mandan. Interpretada por Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Guido Losantos, Tincho Lups, Bárbara Massó, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $26000.

MIÉRCOLES 18

ETCÉTERA

Alberto Fuguet El reconocido escritor chileno es el décimo noveno autor en participar de la Residencia de Escritores Malba, que desde 2018 invita a destacados autores internacionales a desarrollar proyectos de escritura en la ciudad. De hecho, Fuguet trabajará en su próxima novela Ushuaia. Además, será parte de una serie de actividades abiertas al público (por ejemplo, una clase sobre cultura pop y literatura, y la proyección de dos películas vinculadas a su obra). Hoy, realizará una entrevista pública con el periodista cultural Martín Pérez.

A las 19 en la Biblioteca del Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis, con inscripción previa.

MÚSICA

Canción cruzada La tercera edición del ciclo Materia Efímera está dedicada al universo sonoro. Con curaduría del músico y compositor Miguel Galperín, Canción Cruzada propone conciertos a partir del encuentro entre dos artistas del territorio de la música. Once shows, once dúos esperados, inesperados, incluso artistas que ya han compartido escenario, otros que nunca antes se vieron, se encontrarán para tocar, para cantar, para escucharse y para transformar, por un rato, la canción. Esta noche se presentan Ela & Donna (foto) y Basura Postpunk. Artista invitada: Wo Portillo del Rayo.

A las 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: $18000.

TEATRO

Adiós mundo cruel La tercera residencia artística de Los Pipis es una obra que construye su relato en dos direcciones: un grupo de intérpretes intenta representar las obras del artista plástico argentino Juan Marroquí y dos hermanos se reencuentran después de mucho tiempo para rememorar aquella anécdota que narra como uno de ellos permaneció durante cinco minutos muerto en el museo. Participan: Joaquin Ochoa, Pedro Raimondi, Sofía Siarra, Theo Cesari, Mak Francinella y Marie Muchico, entre otros. Dirigida por Federico Lehmann y Matías Milanese.

A las 21, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

Oratorio de guerra El colectivo Ópera Periférica presenta su nuevo espectáculo en una única función. Oratorio de guerra: capítulo 3 es un grito de guerra sobre el descontento y la asfixia social, política, la desidia cultural. La pieza está conformada por una orquesta de cuerdas y vientos, coro, cantantes solistas, percusionistas, performers y oradores. Todos están reunidos con un único fin: sostener la construcción de nuestros tejidos sociales a partir de resistir desde el cuerpo como soporte del deseo. Dirigido por Pablo Foladori.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

CINE

Zombies en el cañaveral ¿Existió realmente una película tucumana que se anticipó al clásico La noche de los muertos vivos, de George Romero? Entre los méritos del film de Pablo Schembri estáN su vocación lúdica y la voluntad de proponerle al espectador un juego de límites imprecisos. La estructura de la película también sigue las reglas del relato policial y va aportando pistas a cuentagotas, para que el investigador a cargo, en este caso el periodista Luciano Saracino, las vaya ordenando en busca de develar la triste fortuna de la obra perdida.

Disponible a través de cine.ar. Gratis.

JUEVES 19

CINE

Mi mundo privado Como parte del ciclo dedicado a Gus Van Sant (Elephant), podrá verse quizás su película más importante de los ‘90, Mi mundo privado, una antigua obra maestra del cine queer. Protagonizada por dos estrellas juveniles de la época como Keanu Reeves y River Phoenix. El largometraje gira alrededor de Mike (Phoenix), un taxi boy que sufre narcolepsia y una profunda melancolía por la figura de su madre desaparecida, a la que ve acariciándole en sueños y fantasías. Emprende su búsqueda acompañado de Scott (Reeves), un amigo que se dedica también a la prostitución a pesar de pertenecer a una familia rica y poderosa.

A las 18 y 20.30, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

La ley de la calle + Locaciones Seguido de la proyección de Rumble Fish (Francis Ford Coppola, 1983), presentada por Cineclub Núcleo, se exhibirá Locaciones: buscando a Rusty James (foto), un film de Alberto Fuguet estrenado en 2013. Con imágenes tomadas en Tulsa, Oklahoma, donde se rodó la película de Coppola, Fuguet intenta explicar la obsesión cinéfila que generó en más de una generación de directores, escritores y críticos, con las voces de, entre otros, como Ezequiel Acuña, Diego Trerotola o Fabián Casas. La proyección contará con la presencia del director.

A las 19 y 21 en el Auditorio del Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

MÚSICA

Cupido Fue en 2018 cuando el reconocido rapero Pimp Flaco y la banda canaria de indie rock Solo Astra unieron su talento para formar Cupido. Hoy la banda se presenta por primera vez en Buenos Aires. Revolucionaron el panorama del pop independiente en español y se consolidaron como referentes de la nueva ola alternativa con una estética melancólica. Con propuestas nuevas y diferentes, sumado a la experimentación de cada artista, su sonido inmediatamente se posicionó dentro de la escena de la música alternativa en España.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Entrada: desde $35000.

Cedrón + Urretabizkaya Este espectáculo literario, poético y musical es una declaración poética y política. Un cruce generacional y estético que toma las raíces del canto popular y la poesía para reinventarlas desde el presente. A través de composiciones originales, recitados y versiones con impronta propia, Tata Cedrón y Rafa Urretabizkaya invitan a una ceremonia de la palabra, la música y la belleza. En esta oportunidad se suma a colaborar Daniel Frascoli, músico de largo recorrido junto al Tata.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $10000.

Parkour en el Geriátrico Vuelve con su tercera edición el ciclo Semillero donde tocarán dos bandas de la escena emergente. Esta fecha tiene a Parkour en el Geriátrico, un proyecto cuyo nombre logra sintetizar su esencia: la adrenalina y la calma; la melancolía y el humor, y la electricidad y el acústico. La noche se completa con Clamor, Pasta y Naima.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entradas: $10000.

Luciana Jury Se presenta en vivo una de las voces más expresivas de la música popular argentina. El repertorio de Luciana Jury aborda la música de raíz eligiendo una amplitud de géneros, pasando por el folklore argentino, tangos, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas, joropos, entre otros.

A las 22.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $18000.

VIERNES 20

MÚSICA

Jesse Malin El cantautor neoyorquino se presenta por primera vez en Argentina. Sus bandas fundacionales Heart Attack y D Generation se convirtieron en pilares del hardcore y el glam-punk de la Gran Manzana de los años ochenta y noventa. Admirado por Iggy Pop, Bruce Springsteen y Shane McGowan, entre otros. Malin publicó el año pasado un simple titulado "Argentina" en el que agradece los cuidados que recibió en nuestro país tras un accidente vascular sufrido a mediados de 2023.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $30000.

Espil + Fernández Luego de tocar a dúo desde hace ya cinco años, An Espil y Cirilo Fernández se proponen hacer los discos completos de Radiohead Ok Computer y Kid A. A base de talento, capacidad y perseverancia, An Espil tiene bien ganado su lugar como una de las mejores voces femeninas del país en la actualidad. Ya sea en plan solista, en dupla con Abril Olivera o como parte de Nafta (entre sus múltiples facetas), la cantante pilarense despliega toda su versatilidad. Por su parte, Cirilo es productor, compositor y pianista. Ha trabajado con artistas como Emmanuel Horvilleur, Julieta Venegas, Julieta Rada y Julián Kartun, entre otros.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $17000.

TEATRO

Quince con toda la furia Se estrena la obra escrita y dirigida por Ignacio Torres. En la pileta de un all inclusive en Miami, una madre, su hijo y su mejor amigo intentan entregarse al ocio. Pasan las horas entre lecturas, Coca-Cola, y cuerpos expuestos al sol y a la lluvia. Lluvia que derriba casas. Casas lejanas, en Argentina. Argentina, el país al cual regresar cuando todo esto pase. Una relectura del "primer mundo", que vuelve sobre la pregunta de quiénes somos. Con actuaciones de Mariela Acosta, Patricio Penna, Gregorio Barrios y Carolina Hsu.

A las 22:30, en Moscú Teatro, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $18000.

El grito y el silencio Basada en el texto de Selva Palomino, esta obra recupera una historia poco conocida de uno de los hombres más polémicos de la historia argentina, Julio Argentino Roca. Narrada en distintos tiempos (1868 y 1914), presenta a dos mujeres unidas por un lazo indestructible, a pesar de ellas. Dos mujeres. Dos miradas que cobran vida en un texto sensible. Dirige Fabi Maneiro y está protagonizada por Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini.

A las 20.30, en Andamio 90, Paraná 660. Entrada: $15000.

ARTE

María Ferrari Hardoy Museo caníbal presenta un puñado de pinturas habitadas por seres extraños que se parten la cabeza por crear obras de arte. Son imágenes que registran la intensidad que puede generar sentarse a hacer algo, a producir, a crear hasta que las velas ardan y las pestañas se quemen. Hay cuerpos deformes y hasta montañas hechas cuerpo. Un vaivén de geografías y corporalidades que se entremezclan con hojas de papel y potenciales obras. Curada por Emmanuel Franco, la exhibición es acompañada por una publicación que reúne textos de diversos artistas y escritores como Laura Códega, Federico Rubí, Ezequiel Alemian y Laura Ojeda Bär, entre otros.

De lunes a viernes de 14 a 20, y los sábados de 15 a 19, en Pólvora, Venezuela 720. Gratis.

SÁBADO 21

ETCÉTERA

Feria Invierno Llega una nueva edición de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica. Contará con más de veinte charlas, en las que participarán Dolores Reyes, Flor Monfort y Martín Oesterheld, entre otros. También habrá talleres para infancias y adultos, la puesta en escena de una obra de teatro y la proyección de filmes de Santiago Mitre y Mariano Llinás y de Adriana Lestido. Invierno es una feria que reúne anualmente a editoriales y proyectos gráficos de todo el país, que hacen con tinta, máquinas y papel obras de arte, stickers, acontecimientos políticos y souvenires.

De 14 a 21 (se extiende al domingo 22), en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Auditorium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata. Gratis.

CINE

Disco boy Opera prima de Giacomo Abbruzzese, este film es cualquier cosa menos convencional. Sigue la historia de un joven que huye de Bielorrusia para ingresar a la Legión Extranjera francesa y obtener ciudadanía. El relato nunca lineal va y viene por la experiencia de este hombre que tiene pecados que limpiar, y mientras tanto muestra estragos políticos y sociales que quedan sepultados en lugares recónditos del África. El notable uso de la música y el montaje siempre inesperado muestran no sólo una forma de ejercer el noir alejado de lo convencional, sino también una ambición estética poco frecuente en el cine contemporáneo.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Koino Yokan El dúo de “Toto” Otero y Jere Oro acaba de culminar una gira por Europa que no solo fue un éxito rotundo, sino también una confirmación: su propuesta artística no entiende de idiomas ni geografías. A lo largo de seis ciudades, en distintos escenarios, la banda logró conectar con públicos diversos a través de una experiencia musical íntima, poderosa y profundamente humana. Ahora Koino Yokan vuelve a la Argentina para reencontrarse con su público con la misma entrega que los llevó a cruzar océanos.

A las 21, en el Centro Cultural San Isidro, Av. del Libertador 16138, San Isidro. Entrada: $30000.

Militantes del Clímax La banda liderada por El Auelo presenta Operación Clímax de Medianoche, una noche especial con música en vivo, djs y fiesta hasta tarde. La velada tendrá como protagonista a los Militantes con su show completo –nuevo disco, clásicos y la fuerza en vivo que los caracteriza– con un warm up y close up de dos djs de la escena porteña que musicalizan la noche con el objetivo de mantener el fuego encendido. Una propuesta distinta, pensada para disfrutar el ritual clímax con otra energía, en otro horario, y con toda la vibra nocturna. Música, groove y conexión real.

A las 23, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $17600.

TEATRO

Paraná Porá Un botecito a la deriva en un río congelado. Aferradas a él, dos mujeres en viaje apocalíptico. Una rara atmósfera se va instalando: los arquetipos se desdibujan, la idea de un hogar se desvanece. Tal vez alguien del público pueda decir, como Adrienne Rich: “Vine para explorar el naufragio. Vine para ver los daños que ha habido y los tesoros que se han conservado”. Es una obra de Maruja Bustamante con actuaciones de Mariana Cumbi Bustinza y Flor Dyszel.

A las 17, en Abasto Social Club, Yatay 666. A la gorra.

