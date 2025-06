El dato es impactante: En Argentina, entre 2005 y 2015, nacían anualmente unas 700 mil personas. En el último año, esa cifra descendió a 400 mil. “En la última década hubo una aceleración del descenso de la fecundidad, un proceso que, históricamente, se venía dando de manera muy gradual. En comparación con la mayoría de los países de la región, Argentina tuvo un descenso mucho más temprano de la fecundidad durante la primera mitad del siglo pasado. Hacia 2010, 2015, los datos mostraban que varios países que históricamente tenían tasas mucho más altas que Argentina, habían alcanzado niveles de fecundidad más bajos”, señala Carlos Grushka, actuario por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Demografía por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. “Si bien es llamativa la velocidad del descenso en esta última década, “de alguna manera compensa lo lento que había sido el descenso previo en términos de la comparación regional”, agrega.

Entre las causas detrás de la disminución de la natalidad, el investigador explica que “hay diversos factores que intervienen, como la reivindicación del rol de la mujer, una mayor integración suya en el mercado de trabajo, el acceso a métodos anticonceptivos, la planificación familiar, la postergación de la fecundidad, la implementación de políticas sociales y contextos mundiales de mayor incertidumbre”.

Grushka es docente en la carrera de actuario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Fue consultor para organismos nacionales e internacionales (BID, Banco Mundial, CEPAL, División de Población de las Naciones Unidas, OIT). Expresidente de la Asociación de Estudios de Población en la Argentina (AEPA), desempeñó diversos cargos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y en la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Publicó numerosos artículos sobre demografía y seguridad social en revistas nacionales e internacionales.

-De acuerdo con la información de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad en Argentina marca un descenso sostenido desde 2014. ¿Cuáles son las razones detrás de este fenómeno?

-Me gusta decir que lo que se produjo en la última década es una aceleración del descenso de la fecundidad; un proceso que, históricamente, se venía dando de manera muy gradual. En comparación con la mayoría de los países de la región, Argentina tuvo un descenso mucho más temprano de la fecundidad durante la primera mitad del siglo pasado. A partir de ahí, la fecundidad comenzó a tener un descenso sumamente leve. Hacia 2010, 2015, los datos mostraban que varios países que históricamente tenían tasas mucho más altas que Argentina -como Brasil, Chile, México y Colombia- ya nos habían superado, es decir, habían alcanzado niveles de fecundidad más bajos. Por eso, si bien es llamativa la velocidad del descenso en esta última década, de alguna manera compensa lo lento que había sido el descenso previo en términos de la comparación regional.

-¿Sorprende un descenso tal en la tasa de natalidad, o era previsible?

-Sorprende el momento y sorprende la velocidad con que se da el descenso en esta última década, pero se torna razonable si uno lo pone en perspectiva de un siglo entero o del último medio siglo, donde lo raro era su lento descenso comparado con otros países de la región. Argentina tiene un comportamiento más parecido al de Uruguay, no solo en lo demográfico. En el caso particular de la fecundidad, ambos países aceleraron su descenso en la última década, alcanzando niveles sumamente bajos.

-¿A qué se debe?

-Sobre las explicaciones, comparto con varios colegas la idea de que no se trata de un único efecto. Hay algunos factores históricos, como el que mencioné, que Argentina estaba relativamente atrasada y venía con muy poco ritmo en el descenso para los estándares internacionales y regionales. Pero además, hay diversos factores que intervienen, como la reivindicación del rol de la mujer y el acceso a métodos anticonceptivos, que forman parte de un contexto internacional más amplio. Argentina aprobó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que se consolida a partir de 2015; aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -que por sí misma no explica nada del descenso de la fecundidad-; y promovió políticas que tienen que ver con la Educación Sexual Integral (ESI). Estos factores se suman a un mayor nivel educativo que van alcanzando las mujeres y con una mayor integración en el mercado de trabajo. Y se da también con fuerte predominio desde 2015 la disponibilidad del implante subdérmico, "el chip", que es un método anticonceptivo muy eficiente cubierto por la prepaga y disponible en las salitas de atención médica. La mujer puede disponer de esta nueva tecnología que le permite una vida sexual independiente y sin el riesgo del embarazo no deseado.

-¿Qué es un buen signo en lo que hace a tasas de natalidad?

-En algún momento, a nivel internacional, se consideraba negativo que la fecundidad fuera muy alta porque era un factor que contribuía a que la población creciera demasiado. Décadas atrás, existía cierta preocupación vinculada a la escasez de recursos y la dificultad de alimentar a una población tan numerosa. Más adelante en el tiempo, la fecundidad disminuyó primero en los países más desarrollados y entonces la disminución pasó a ser vista como un signo positivo, en el sentido de que la atravesaban los países que se desarrollaban -pero no es que se desarrollaron porque la fecundidad hubiera disminuido-, a medida también del desarrollo de la igualación de derechos para las mujeres y de las mejores tecnologías disponibles. La fecundidad termina siendo una suma de comportamientos individuales afectados por muchísimas decisiones que toma la sociedad.

-¿Cuál es el vínculo entre la baja de la natalidad y el envejecimiento?

-El envejecimiento demográfico es el aumento de la proporción mayor de cierta edad y la disminución de la fecundidad hace que a mediano o largo plazo, si uno lo piensa en términos de la pirámide poblacional, el que nazcan menos chicos angosta la base de la pirámide y por lo tanto aumenta el peso de las edades más avanzadas. Hay un vínculo directo. El principal determinante del envejecimiento poblacional, a nivel internacional, es el descenso de la fecundidad. Se combina con la mayor longevidad, es decir, el descenso de la mortalidad genera que vivamos más y entonces también que aumente el peso de las edades avanzadas. Estos cambios plantean diversos desafíos, por ejemplo, pensar cómo va a ser la producción a mediano y largo plazo con menos población. Y lo que está apareciendo, claramente, es que hay muchas tareas cotidianas que pueden ser reemplazadas por el uso de nuevas tecnologías. Para algunos esto una preocupación; para otros, una respuesta que ofrecen las nuevas tecnologías a una eventual escasez de mano de obra disponible. Ahí surge otro problema claramente político de distribución.

-¿A qué se refiere, puntualmente?

-En la práctica, lo que se está viendo a nivel mundial es que los desarrollos tecnológicos están favoreciendo una alta concentración de recursos, ganancias, de distribución del ingreso, donde muy pocas personas logran apropiarse de muchos recursos. No existe un bienestar o malestar demográfico simplemente por ser muchos o pocos, sino que depende de cómo se acompañe esa realidad con la disponibilidad y distribución de los recursos, así como con las reglas sociales y políticas que se adapten a las nuevas circunstancias.

-¿La disminución de la natalidad en Argentina se registra de manera pareja en todo el territorio?

-En un estudio reciente planteamos justamente si la aceleración del descenso de la fecundidad se venía dando para el total del país o si ese registro se observaba en determinadas provincias. No hay provincias que hayan quedado sumamente rezagadas y todavía tengan un promedio de tres hijos ni provincias que tengan menos de uno. Si hace una década atrás estaban entre 2 y 3 y el promedio del país era 2.5, en la actualidad las provincias promedian valores entre 1 y 2 y el total del país 1.5. Lo que es claro es que la fecundidad está descendiendo prácticamente en todo el mundo. Algunos países, por ejemplo, planifican el ingreso de migrantes para compensar la falta de nacimientos.

-¿El descenso en la tasa de natalidad en Argentina requeriría de políticas pronatalistas o no se trata de una disminución preocupante?

-En principio, no me preocuparía, pero sí me ocuparía. Esta situación nos alerta por la velocidad con la que se ha producido, indica que la evolución futura de la población no será como la que preveíamos. Lo importante no es necesariamente implementar políticas pronatalistas, sino ocuparse de otras estrategias fundamentales: invertir en la capacitación y fortalecer los niveles educativos desde la primera infancia., para que desarrollen un mayor capital humano, mayor capacidad de aprovechar la tecnología y mayor productividad en la sociedad del futuro -una sociedad que, inevitablemente, contará con menos personas. Lo que importa es que esas personas no vean limitada su capacidad productiva por falta de formación, mala salud, carencias educativas o ausencia de oportunidades y estímulos en los primeros años. Los actuales niveles de fecundidad no deberían ser muy preocupantes, pero podrían tener implicancias en el mediano y largo plazo si la tendencia declinante continuara.

-¿Cuáles son esos niveles?

En Argentina, entre 2005 y 2015, nacían anualmente unas 700 mil personas. En el último año, esa cifra descendió a 400 mil. Esta diferencia de 300 mil nacimientos por año no tiene un impacto inmediato, pero es evidente que, en lugar de 700 mil niños ingresando a la escuela primaria dentro de cinco años, habrá solo 400 mil. Y, en lugar de 700 mil personas incorporándose al mercado laboral dentro de 20 años, también serán solo 400 mil. Lo inusual de esta última década ha sido el acelerado descenso de la fecundidad. Aunque esta situación no genera una preocupación inmediata, sí plantea incertidumbre respecto a cuál será la tasa de fecundidad en las próximas dos décadas, y si Argentina debiera adaptarse a un régimen de fecundidad ultra baja —como se denomina internacionalmente a los niveles muy bajos de natalidad— o, en cambio, considerar la adopción de políticas pronatalistas.

-¿Existe consenso alrededor de este punto?

-Algunos colegas celebran el descenso de la fecundidad porque lo interpretan como la realización del deseo de las mujeres. Otros advierten que es posible que muchas mujeres deseen tener más hijos, pero no lo hagan debido al alto costo que implica criarlos, cuidarlos o interrumpir sus carreras laborales, entre otros factores. Lo cierto es que, en general, las mujeres están decidiendo tener menos hijos que antes, pero no sabemos cuál será esa decisión en el futuro. En Argentina, lo mismo que en el resto del mundo, el número de mujeres que elige no tener hijos está creciendo. Existen algunas dudas sobre si se trata de decisiones voluntarias o si hay un efecto de lo que se conoce como “postergación de la fecundidad”. En promedio, los hijos están naciendo a edades más avanzadas que antes. Las uniones se forman a edades más tardías y los vínculos se establecen de manera diferente. En la mayoría de los países europeos y de América, se observa una postergación de la fecundidad.

-El gobierno vinculó el descenso en la tasa de nacimientos con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, según las estadísticas, la tasa de natalidad viene bajando desde 2014 y la IVE se aprobó en 2020. ¿Cuál es su mirada?

-No existen buenas estadísticas sobre la práctica de la IVE. Pero de todos modos no condicen en el tiempo ni en la comparación internacional. Muchos países que no aprobaron este tipo de leyes también registran caídas en la fecundidad. Se trata de un fenómeno presente en toda la región, en el mundo, y en sociedades con diferentes culturas, religiones, con leyes y sin leyes. A mí me gusta pensar que la explicación suele ser multicausal. En el caso específico de la fecundidad, influye una combinación de planes, leyes, políticas vinculadas y disposición de métodos anticonceptivos más eficientes. Estos programas y métodos han favorecido la ampliación de derechos para muchas niñas y adolescentes, que pudieron encontrar en este conjunto de herramientas la posibilidad de hacer realidad su deseo de no tener hijos, o de no tenerlos a tan temprana edad. La reducción de la fecundidad adolescente es un logro celebrado por muchos organismos, instituciones y personas que trabajan en el tema, porque efectivamente era muy difícil lograr el desarrollo integral de las mujeres que habían tenido hijos a edades tan tempranas. Por eso, es una muy buena noticia.

-Mencionó que, ante la disminución de la natalidad, algunos países optan por planificar el ingreso de migrantes. En Argentina, por el contrario, el gobierno decidió profundizar las políticas anti-migratorias.

-¿Nos preocupa cuántos somos? ¿Nos preocupa cuán integrados estamos? Los sistemas pueden ser expulsivos, pero al mismo tiempo necesitan población para ciertas actividades. Si pensamos en un caso extremo, como la esclavitud, existía el deseo de tener muchos esclavos, aunque no se buscaba que se convirtieran en ciudadanos. El sistema era excluyente: mantenía la esclavitud, pero no deseaba que dejaran de nacer esclavos. El mundo es complejo, y dentro de las derechas hay quienes favorecen la guerra y quienes no, dependiendo de sus intereses: si buscan vender armas o proveer recursos que permitan a la ciudadanía disfrutar de una buena calidad de vida. Si lo que queremos es una población más saludable, entonces hay que invertir más en educación, en salud, en investigación.