La catástrofe que sufrió Bahía Blanca dejó una ciudad devastada y huellas emocionales profundas en muchos de sus habitantes, que padecen las consecuencias causadas por una inundación sin precedentes a nivel local. Episodios de angustia y ansiedad aparecen en las consultas del sistema de salud mental municipal que trabaja para que los bahienses puedan recuperarse después de una inundación comparable en magnitud a las de Santa Fe y La Plata, ocurridas con una diferencia de diez años, en 2003 y 2013.

En dialogo con Buenos Aires/12, el jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones del municipio de Bahía Blanca, Hugo Kern especifica algunas de las consecuencias psicológicas que comenzaron a verse después del temporal en los dispositivos de atención pública. “Empezaron a aparecer consultas del tipo ansioso, de una expectativa angustiosa frente a los cambios climáticos, reacciones frente a las situaciones de tormenta, donde se reactualizan detalles de la inundación”, señala Kern.

En este sentido, el psicólogo cuenta que “en la medida en que la ciudad fue recuperando algún nivel de normalidad relativa, porque no vuelve a ser la misma, fueron apareciendo consultas en el plano de la salud mental sobre las reacciones emocionales producto de la vivencia profunda de la sensación de desamparo y de la sensación de vulnerabilidad de la vida propia y de la de los seres queridos que están en riesgo”.

Al respecto, Kern precisa que se dan casos donde “cada vez que se activa un estado de alerta meteorológico, se activa también un estado de alerta psíquico que tiene efectos concretos”.

Acerca de otras problemáticas que se presentaron luego de la inundación del pasado 7 de marzo, el también docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), señala que se vio un aumento de algunas conductas de consumos problemáticos, que para el equipo de Salid Mental municipal, están relacionadas con la inundación.

Kern detalla que en cada caso que llega al centro municipal, primero se realiza una evaluación de la problemática del paciente, para luego orientarlo a un lugar especifico de la red asistencial. Los pacientes también pueden ser orientados a la red de gestión privada, en el caso de que la persona tenga cobertura social.

En ese punto, empiezan a surgir algunas complejidades, que Kern describe como un “cierto déficit” que evidencia que “la salud mental no debe caer en manos del mercado". "Hay cuestiones como estas que no son de fácil cobertura”, dice y advierte sobre el tipo de tratamiento que se le suelen dar a este tipo de episodios que padecen algunos de los damnificados.

“A veces ocurre que reacciones normales o esperables frente a una situación de emergencia terminan siendo atendidas como si fueran patologías crónicas, cuando no lo son”. En esta línea, explica que es necesario ver la salud mental de una forma más integral, y que no responda al acceso a una medicación que te va a curar de una determinada enfermedad.

Por otro lado, el funcionario municipal detalla que usualmente son las mujeres las consultantes, y que suelen acudir por problemáticas de algún otro miembro de la familia.

“El primer contacto con el servicio de salud mental municipal no lo hace la propia persona, sino que son las mujeres las que traen a la consulta la problemática del varón o la de algún miembro de la familia”, especifica el jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones del municipio.

El duelo como proceso de curación

Kern explica que la perdida de objetos materiales importantes abre procesos de duelo, especialmente cuando aquellas cosas que se pierden son portadoras de recuerdos y tienen un valor afectivo. “Perder el lugar de un familiar que falleció, o perder objetos que conservabas de una persona que ya no esta, como puede ser la casa misma, provoca que se reactive un proceso de duelo doblemente complejo cuando el agua se lleva esos recuerdos”, dice al detallar el proceso.

Para Kern el duelo “es un proceso de repliegue sobre uno mismo, y un proceso de autocuración que no es una enfermedad, sino un proceso normal”. En ese sentido vuelve a aclarar que “no solo no es una enfermedad, sino que es el proceso de curación” que necesita la persona. Por esa razón, hace hincapié en la importancia de “no impedir” que ese proceso se lleve adelante y de acompañar a quien atraviesa ese duelo sin intervenir.

“A veces se cataloga como enfermedad a procesos que tienen que ver con formas estructuradas de defenderse de realidades amenazantes y que tienen mucho mas de potencial de transformación, que de algo que deba ser curado en términos de una enfermedad”, explica.

Kern también cuestiona aquellas frases que socialmente se dicen en este tipo de situaciones, como: “son cosas materiales, no son tan importantes”. En su mirada, ese tipo de acepciones tienden a invalidar un sufrimiento que padece la persona. “Es importante que no se le impugne, o que no se le invalide el registro de un sufrimiento y de un sentimiento porque puede terminar generando una afectación de la calidad de vida”, alerta.

“Vivimos en un momento donde esta mal mostrar que no podes, o que necesitas ayuda, pero hay que poder asumirlo y los equipos médicos y el entono de la persona deben brindar las condiciones para que eso se pueda expresar”, agrega el especialista.

Equipos de emergencias psicosociales

Bahía Blanca cuenta desde hace años con equipos de emergencia psicosociales que intervienen en catástrofes, y que después de las inundaciones trabajaron junto a Defensa Civil, y a los organismos provinciales y nacionales en la asistencia a los vecinos. Esos equipos intervinieron en la turbonada de diciembre 2023 y en la última inundación, donde cayeron más de 290 milímetros de agua en un solo día.

Después de aquel temporal con ráfagas de viento inusitadas, en 2023, la gestión del intendente Federico Susbielles decidió sumar 24 trabajadores al área de Salud Mental del municipio, lo que prácticamente duplicó el personal existente, y permitió trabajar de una mejor manera en la asistencia a los damnificados por la inundación ocurrida este año.

La tarea de los equipos psicosociales pasa, en un primer momento, por la atención de la urgencia como lograr la comunicación entre los familiares, la identificación de los óbitos y la primera contención que se realiza en los centros de evacuados. “Cuando una persona es evacuada, llega con una vivencia de desamparo y de vulnerabilidad, porque no pudo acceder o porque no tiene a esa red social propia”, detalla Kern.

De esa forma, resalta el trabajo de los equipos de asistencia y la participación de la propia comunidad que espontáneamente ayudó a las personas que quedaban aisladas o estaban en peligro. “La primera reacción fue de vecino a vecino, y se vio que las redes sociales reales son fundamentales”, concluye.