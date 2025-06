El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una disminución de 0,3 por ciento en mayo, consecuencia de la variación positiva cercana a cero en los “Productos nacionales”, pero sobre todo por un desplome del precio de los productos importados, efecto claro del dólar barato que el Gobierno de Javier Milei sostiene con niveles de endeudamiento récord. Según el INDEC, los importados tuvieron una baja de 4,1 por ciento y terminaron impactando fuerte en la cuenta final.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia negativa en el IPIM fueron “Productos refinados del petróleo” (-0,17%), “Productos agropecuarios” (-0,10%) y “Productos metálicos básicos” (-0,06%); mientras que las divisiones con mayor incidencia positiva fueron “Alimentos y bebidas” (0,20%) y “Sustancias y productos químicos” (0,09%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un descenso de 0,3% en el mismo período. En este caso, se explica por la variación negativa cercana a cero en los “Productos nacionales” y la baja de 4,2% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró una disminución de 0,2% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,7% en los “Productos primarios” y la variación negativa cercana a cero en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

¿Adelanto del IPC?

El indicador de precios mayoristas no necesariamiento adelanta la inflación minorista del mes siguiente. El economista Federico Machado lo explicó en su cuenta de X de una manera sencilla. "Todos los meses -que sale un buen dato de IPM- alguien me pregunta si los precios mayoristas "anticipan" al IPC. La respuesta es NO. SON INDICES DIFERENTES.El IPC mide bienes y servicios al consumidor. El IPM no mide servicio, e incluye una gama mucho más amplia de bienes (por ej. "cemento y cal" o "generadores de vapor")".

Hasta el momento, las consultoras que relevaron precios al consumidor en lo que va del mes, reportaron un IPC potencial bastante por encima del de abril. La referencia es para Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, que ya habla de una inflación del 2,2 por ciento. Número parecido al de C+P, la consultora de Pablo Moldovan y Federico Pastrana, que observan un IPC del 2,4 por ciento.

Esto se manifiesta, además, en un escenario de caída del consumo muy marcado. A la estadística de la caída en las ventas del Día del Padre, se sumó el informe de la consultora Focus Market, que reflejó en mayo un derrumbe del 3,2 por ciento en el consumo masivo. Un resultado que le atribuyó a la perdida de poder adquisitivo de los salarios. Una foto de por qué la gente, con inflación que estadísticamente sigue a la baja pero en niveles altos, sigue expresando que la plata no le alcanza y donde siete de diez no llegan a fin de mes.

El Gobierno celebra

En la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la variación interanual (del IPIM) fue de 22,4 por ciento, la menor desde diciembre de 2017″. Como respuesta, el Presidente Javier Milei le respondió con una foto de ambos abrazados, donde afirma que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y elogia el número de la inflación mayorista.

“A los efectos de no afectar la comparabilidad con otros períodos, debe excluirse abril de 2020, el mes de mayor impacto de la pandemia. Durante dicho evento se registró una fuerte retracción en la demanda de bienes y un incremento sustancial en la demanda de dinero que estuvo vinculado a motivos precautorios”, recordó el titular de Hacienda.

Dijo que “realizando esta corrección, la variación de mayo se trató de la única disminución en el indicador de la serie actual que comienza en enero de 2016. Si se toma la serie previa (base 93=100), es necesario remontarse a diciembre de 2008 (-0,3% m/m) para una disminución similar y a marzo de 2006 (-0,6% m/m) para una baja mayor”.

Los ladrillos, más caros

El Indec informó además que el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 3,1% en mayo, respecto del frente mes anterior, impulsado por las subas de 0,5% en el capítulo “Materiales”, de 5,9% en el capítulo “Mano de obra” y de 2,0% en el capítulo “Gastos generales”.

En el ítem “Mano de obra” se incorporaron los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 28 de mayo de 2025.

Además, toma en cuenta los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1° de mayo a las distribuidoras Edenor y Edesur.