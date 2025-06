Decenas de miles de asistentes recorrieron este sábado las calles del centro de Londres en una marcha propalestina multitudinaria, en plena escalada de violencia del conflicto en Oriente Medio, para pedir al Gobierno británico que deje de proporcionar armas a Israel. Otra manifestación propalestina se llevó adelante en Berlin.



En Londres los manifestantes marcharon durante cerca de cuatro horas desde la céntrica plaza de Russell Square, junto al Museo Británico, en dirección a Whitehall, la calle aledaña al Parlamento británico donde se encuentra la residencia del primer ministro británico, Downing Street, junto a otros edificios ministeriales.

Consignas

Los asistentes a la denominada "Marcha Nacional por Palestina" corearon consignas como "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre" y pidieron a gritos el fin de la ocupación de Israel en territorio palestino y el cese de los bombardeos israelíes a Irán, tras más de una semana de ataques cruzados con drones y misiles balísticos.En otras de las pancartas se podían leer frases contra el primer ministro británico, Keir Starmer, al que acusaban de tener "sangre en sus manos" por permitir la venta de armas a Israel y no tomar "acciones inmediatas" para poner fin al "genocidio" en Gaza.A la altura de The Strand, una de las avenidas centrales de la capital británica, EFE pudo constatar en el lugar cómo se vivieron momentos de tensión cuando la manifestación propalestina se cruzó con decenas de personas en una contraprotesta organizada por el grupo proisraelí "Stop The Hate", a los que se dirigieron diciendo "¡Les debería dar vergüenza!".Para evitar que ambos grupos, de ideología opuesta, se viesen involucrados en un altercado violento, la Policía Metropolitana de Londres confirmó en la red social X que implementó barreras y habilitó un espacio para dividir a las dos manifestaciones.Sin embargo, la Met informó de que una botella fue arrojada a la facción proisraelí, sin dejar ningún herido, un hecho que acabó con la persecución y posterior arresto del sospechoso, que continúa bajo custodia policial.La marcha propalestina, organizada por el movimiento Palestine Solidarity Campaign (PSC), sucede en un momento en el que, de acuerdo con medios locales, el Ejecutivo laborista estaría estudiando declarar al grupo Palestine Action como organización terrorista, después de vandalizar con aerosol rojo dos aviones en una base militar del Ejercito británico este viernes."Nuestros líderes políticos han intentado convencernos de que lo correcto es incorrecto. De que lo que vemos con nuestros propios ojos no es lo que parece: Que Israel no es un Estado que ha matado a más de 55.000 personas y fuerza a niños a pasar hambre. Que debería ser tratado como un aliado democrático al que seguir vendiendo armas, con el que seguir comerciando con normalidad", dijo en un vídeo publicado en redes sociales el director del movimiento PSC,"Seguiremos construyendo la campaña de masas que necesitamos para imponer un embargo de armas, para presionar a los ayuntamientos locales a que cedan", agregó el activista.Al término de la marcha, en Whitehall, la actriz y cantante británicadijo en un discurso ante la multitud congregada que, ante la gente que le dice que debería centrarse en la música y no mostrar sus opiniones políticas, defiende que no puede estar de acuerdo "con el genocidio ilegal de personas que son, en su mayoría, niños", recogen medios británicos."En qué se ha convertido este mundo cuando estamos tan insensibilizados a la muerte, al sufrimiento, a la violencia retransmitida en directo en la palma de nuestra mano, que continuamos con nuestras vidas, nuestros privilegios y nuestra dignidad como seres humanos mientras otros viven sin ninguna de estas cosas", proclamó la artista de 43 años.

En Berlín

En Berlín, donde más de 10.000 personas salieron a las calles, según cifras de la policía, Gundula, una manifestante que prefirió no dar su apellido, también teme "una táctica de distracción" del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Es ahora cuando debemos todos hablar alto y fuerte. No podemos quedarnos en silencio, sentados en nuestro sofá", dijo la mujer, en medio de una multitud que gritaba "Alemania financia, Israel bombardea".

En Tel Aviv

Mientras tanto en Tel Aviv un grupo de amigos y familiares de rehenes retenidos en la Franja de Gaza se manifestó con carteles de los secuestrados para pedir que el gobierno y la opinión pública mantengan el foco en la situación de Palestina.

Si bien la concurrencia se limitó a un puñado de personas por las restricciones impuestas a la reuniones públicas desde el inicio de la guerra con Irán, según los organizadores más de 2000 personas en todo Israel participaron del evento de manera virtual.

"Pareciera que los 53 rehenes (que permanecen en Gaza, incluyendo más de 30 muertos) desaparecieron de la conversación," dijo Ofri Bibas-Levy, hermana del rehén liberado Yarden Bibas, cuya esposa Shiri y sus hijos Ariel and Kfir murieron en cautiverio. "Ellos siguen ahí, aunque la gente se mueve al próximo frente. Solo hace falta una decisión política para que vuelvan a casa."