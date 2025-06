El intendente devenido en libertario, Ramiro Egüen, pretende desalojar el Centro de Atención Primaria de la Salud que inauguró Axel Kicillof hace un mes en 25 de Mayo. Habla de usurpación y de falta de papeles. Sin embargo, este medio accedió a los convenios firmados en 2021 y 2022 que contradicen su postura que atenta contra el funcionamiento del centro que la Provincia está operando ante la retirada de la Municipalidad.

La posición del gobierno municipal contra el CAPS Ramón Carrillo viene de larga data, pero fue a mediados de abril cuando el jefe comunal optó por mandar una carta documento solicitando la restitución del inmueble que hoy consta con 500 metros cuadrados y equipamiento de última generación. Pero, desde la Provincia, remarcan que la documentación registrada es clara y Egüen decidió, unilateralmente, no respetar lo acordado entre el gobierno provincial y la Municipalidad de 25 de Mayo.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense indicaron a Buenos Aires/12 que el intendente “rompió el convenio por incumplimiento de parte” luego de no aceptar recibir la obra terminada para ponerla en funcionamiento. Así se desprende del convenio firmado el 5 de septiembre de 2022 entre el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el predecesor de Egüen, Hernán Ralinqueo.

En el mencionado acuerdo, el municipio otorgó un permiso de uso precario sobre los terrenos donde se construyó el CAPS. Ese permiso, según la cuarta cláusula del convenio, “tendrá un plazo de vigencia a partir de la firma del presente, venciendo con la firma del acta de entrega de obra a “EL MUNICIPIO”. Esta última condición nunca se efectivizó. Ante este escenario, la Provincia puso en funcionamiento el centro a los fines de darle continuidad a la responsabilidad del Estado y cumplimentar con el fin de una obra que contó con financiamiento del BID.

El rol del Banco Interamericano de Desarrollo permitió la firma de un documento predecesor al permiso precario. El 22 de marzo de 2021, cuando la pandemia era una amenaza profunda, Ralinqueo firmó el convenio marco de Colaboración para el Fortalecimiento del Sistema de Salud con el entonces ministro de Salud, Daniel Gollán. El objetivo del acuerdo fue potenciar el sistema de atención primaria y dio lugar a la construcción de los CAPS a lo largo del territorio bonaerense.

Para la concejala de Unión por la Patria, María José Zarza, “los papeles estaban todos perfectos, es una falacia que el tema era de papeles, porque si lo hubiese sido, se sentaban y veían que es lo que había que arreglar, pero no había nada que debía arreglarse”.

La dirigente del peronismo señala que la voluntad de Egüen está anclada en “emular” a Javier Milei y construir una batalla contra Axel Kicillof. “Se pelea mano a mano con Axel para tener chapa política adentro de su nuevo espacio”, indica a este medio.

Desde la Municipalidad, la secretaria de gobierno y esposa del intendente, Mercedes Squillaci, “la Provincia está usurpando un inmueble que es municipal”. En declaraciones a medios locales, anunció que, desde el gobierno local, llevarán adelante un “desalojo con medida cautelar”.

Una novela de pantalla política

El 21 de mayo de este año Kicillof viajó a 25 de Mayo para poner en funcionamiento el CAPS Ramón Carrillo. La noticia del día terminó siendo que Egüen rechazó la invitación a la inauguración junto con su negativa a firmar el acta de entrega tal como lo estipula el convenio firmado.

A los pocos días, el intendente local impulsó una ordenanza para crear el Policlínico Municipal Anexo Hospital Saturnino E. Unzué. Una vez aprobada, Squillaci potenció su postura para quedarse con las instalaciones sin respetar los convenios que preceden a su gestión.

Aquí yace un eje transversal a muchas acciones de parte de Egüen. Si hay un leiv motiv que impulsa sus decisiones políticas es antagonizar con Ralinqueo, quien gobernó el distrito por el peronismo entre 2015 y 2023. Incluso, notificó a la Provincia de su malestar por la visita a la obra que realizó el ex intendente y aseguró que la gestión actual no fue invitada.





El hecho sucedió en abril y Egüen lo dejó escrito en la primera carta documento que envió a la Provincia e hizo pública el medio Séptima Sección. Tras reafirmar que existe una “ocupación u sin autorización” del inmueble, agregó su malestar por “las recientes visitas realizadas al inmueble por funcionarios provinciales en las que se omite la invitación a la Municipalidad (sin motivo aparente) a realizar visitas a la obra, limitándose a convocar a ex funcionarios de la Gestión anterior, haciendo de las mismas una cuestión meramente política”.

“Cuando el municipio ve que la Provincia sigue con la sobra y que ya está avanzada, y justamente algunos concejales y Hernán fueron a visitarla, comenzó este derrotero que inicio diciendo que no estaban los papeles, que no había contratos firmados, que no había permisos firmados, y una variedad de objeciones administrativas que no son ciertas ya que está todo absolutamente documentado”, subraya Zarza.

La concejala recuerda que las tareas y convenios “están auditados por el BID y con el mismo formato que se hicieron más de 180 centros”. “El único que tuvo problemas es 25 de Mayo”, indica.

Efectivamente, en una nota interna del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, fechada el 12 de abril de 2021, se solicitó la construcción de 41 CAPS en 41 municipios diferentes, entre los que está 25 de Mayo. “Dicha petición se realiza en el marco de los Convenios oportunamente suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y dichas Municipalidades”, apuntó el escrito y luego describió cada domicilio donde se ejecutarían las obras. Entre ellas, la intersección de la Avenida 18 y la Calle 31 de 25 de Mayo.

Sobre la ordenanza que apela a instalar un policlínico, Zarza advierte que “tal cual como nos dijo Kreplak, la Provincia lo construye para que luego el municipio lo use a su mayor conveniencia, por lo que, si quiere hacer un policlínico, o consultorios externos, para descomprimir el hospital, se puede”.

“Para eso no necesitaba una ordenanza, solo tenía que recibir la llave y el acta de entrega, acto administrativo por el cual la Provincia devolvía el CAPS al municipio”, señala.

Violencia y contradicciones

La situación que hoy se vive alrededor del CAPS Ramón Carrillo no es la primera que protagoniza Egüen en el marco de disputas que sus opositores tildan de ideológicas. Este medio contó cómo despidió trabajadores municipales por militar en determinados partidos políticos o cómo intentó cerrar el frigorífico local.

Este último conflicto radicó, tal como relató Ernesto Ramírez, titular de Frigomayo, en un problema personal de Egüen con Ralinqueo y la voluntad del actual intendente de truncar cualquier iniciativa que impulsó su predecesor.

A principios de su gestión, el actual jefe comunal que saltó de Juntos por el Cambio a La Liberad Avanza en enero de este año, frenó la puesta en marcha de un jardín de infantes que construyó el gobierno de Ralinqueo. Incluso, el hecho fue criticado por dirigentes radicales como Sergio Tuya, que terminó envuelto en serios problemas con el municipio, el cual le secuestró maquinaria de su comercio. No sólo eso, ya que a fines del año pasado el propio Egüen lo intentó golpear por reclamarle la devolución de las herramientas.