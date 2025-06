“La clase obrera va al paraíso” es una película de drama político de 1971 dirigida por Elio Petri. Se trataba del entendimiento de un trabajador de fábrica de su propia condición como simple herramienta en el proceso de producción y cuando tiene un accidente se va consustanciando con la lucha de los sindicatos. Lo mismo debería realizar la clase media, darse primero por enterada de su peligro de extinción, sus motivos y luchar para que no la sigan destrozando.

Durante mayo, las familias porteñas necesitaron ingresos de, al menos, 1.868.181 pesos, para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). Para evitar la situación de indigencia se necesitó cobrar menos de 637.167 pesos mensuales. Para no ser considerado pobre 1.181.435 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Hasta un valor de 1.494.545 pesos se ubicaron las familias “no pobres vulnerables” y hasta los 1.868.181 pesos se ubicaron los “sectores medios frágiles”.

Indigencia, pobres, no pobres vulnerables, sectores medios frágiles y, después de estas nuevas particiones de la pobreza, se llega a la clase media. Podríamos realizar de la misma forma ese tipo de clasificación: clase media indigente, clase media pobre, clase media vulnerable, clase media frágil y por fin, después de tanta “ruina categorial” como nombraba a la catástrofe Ignacio Lewcowicz llegaríamos al paraíso de la famosa y otrora despampanante clase media-media. Esta progresión iría desde 1.868.181 hasta los 5.978.182 pesos, número mágico en el cual comenzaría esa clase reconocida como folklórica de estos pagos (siempre y cuando tengan techo propio pues de lo contrario los valores se elevarían).

Cada cual debe estar pensando en qué nivel se encuentra, siempre los valores son arbitrarios, frágiles y fugaces, y hay que encomendarse a Dios para que una rotura repentina de la heladera o un cambio de correa del motor no desbarajuste todo el costoso andamiaje de la planificación familiar. Pero estos valores se ajustan, si puede utilizarse esta palabra, a la realidad de una familia porteña. Parecieran fastuosos esos millones, algunos censistas avergonzados ubican a partir de esos valores a la clase media acomodada, pero quienes tienen la fortuna de ganarlos a nivel familiar saben que son parte también de una clase en peligro de extinción.

El ideal de la movilidad ascendente, la familia tipo, las salidas culturales mensuales, el viaje turístico, el changuito lleno del supermercado son, cada vez más, añoranzas de un tiempo majestuoso y, cuando se logra, con mucho más esfuerzo y buena fortuna, no se deja de apelar al reconocimiento del derecho consuetudinario de clase.

La clase media-media se encuentra atenazada, entre el aumento desorbitado de los servicios, la carestía de los alimentos y lo que encuentra en el presente, apelar al ingenio de todo tipo de promociones de recuerdos nostálgicos. No se trata de una carencia pasajera sino estructural, cada vez alcanza menos y sienten con horror la cercanía de otras clases menos favorecidas, tienen amigos y familiares ya caídos en la clase media vulnerable, frágil, cuasipobre y hasta algunos hundidos en la atemorizante clase media indigente, a los que sólo quedan los maquillajes, envases y blasones vacíos pegados a las paredes llenas de humedades.

Ser clase media hoy es una cuestión cultural, mucho más que de entrada económica. Y, por tanto, se exaspera lo mejor y lo peor que tanto relataba el comediante Pinti: la hipocresía, el cagar más alto de lo que le da el culo, el aparentar, los celos y los deseos de que le vaya mal a los demás (y por supuesto, la aparición de su contrario, lo maravilloso: la sensibilidad artística, la práctica política y los actos éticos). De este ser amenazado se podría comprender la votación a Milei tanto como lo contrario: asqueo y lucha frente a sus políticas “vendepatria”, cipayas, que la vienen destronando.

Ver cómo “el otro empeora más que uno” sigue siendo un placer oculto, inconfesable, sádicomasoquista propio de la clase media. Más que odio incomprensible, un imperativo moral, porque si los pobres se acercan, la decaída clase media se siente doblemente amenazada: por sus menguadas entradas económicas y desguarnecida frente al “aluvión zoológico”. ¡No deben ganar parecido a “un clase media”! No es aceptable.

La lucha de clase que tanto han odiado de Marx es hoy ante todo la territorialidad del linaje heredado de padres a hijos y que, por motivos coyunturales, debe desligarse de lo ganado a fin de mes. Pero la tenaza tironea los implantes y las imposturas, el ideal político de mesura y solidaridad se ha ido desdibujando de su sonrisa de buena persona y desea simplemente que al otro le vaya peor, que gane menos, que vaya para abajo. Desea demostrar que las cosas nos están yendo mal a todos y que se trata de “crisis cíclicas”, como tantas ha tenido la Argentina durante estas décadas y no la planificación racional y bien pensada de la clase social alta ubicada en un cómodo 10 por ciento de la población argentina que se engulle orgiásticamente más del 70 por ciento de la torta argentina.

La clase media junto con los sectores de bajos ingresos son los más afectados por las políticas de Milei, la inflación oficial (y mentirosa) de más del 200 por ciento en dos años se desacelera porque la clase media no da más, la recesión permite visualizar un final próximo, mientras que las clases ricas se apuran volviéndose cada vez más ricas con la bicicleta financiera y el dólar barato.

El cuadro es fácilmente observable en otros países, sólo existen dos clases sociales: pocos ricos y muchos pobres y una categoría residual, la clase media. Necesaria por su valor simbólico que, por un lado, vota (no todos) a los candidatos de los ricos y por otro pide (no todos) mano dura para con los pobres. ¡Que los ricos y la derecha autóctona (y vendepatria) continúen haciendo sus fábricas de pobres para que lo que resta de la clase media siga considerándose como parte, aunque sea ínfima, de la torta en el banquete! La clase media, accidentada, caída de su lugar social, se encuentra ante la oportunidad de darse cuenta de que no son crisis cíclicas sino la planificación sistemática de poderes y gobiernos de derechas que los han demolido.

¿Qué pedazo de torta les queda usufructuar a los ricos? Pueden aún seguir quitándoles a la clase media, lo que va quedando. Los pobres no tienen nada, pero de los colchones de la clase media todavía sueñan que aparezcan los dólares guardados.

--¡Clase media uníos! Dejemos de apoyar a los que nos maldicen y se ríen de nuestros ahorros de cultura y propiedades de dos o tres ambientes heredados, no les demos los votos para que sigan haciéndose ricos y digan, encima, que la Argentina es un país inviable.

La clase media va a al paraíso, la cuestión es de qué paraíso hablamos: no se cobra boleto de ida y resulta tan cara la vuelta que puede ser muy parecido al infierno.