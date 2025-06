En 1916 Leopoldo Lugones escribe El Payador, obra dedicada a estudiar el Martín Fierro, y a través de éste, lo que él creía que había sido el gaucho argentino. Parte hablando de los poemas épicos, como La Ilíada, de Homero, que para Lugones significaron la inmortalización del pueblo Griego.

La literatura para Lugones condiciona la lengua, y la lengua influye en la cosmovisión de un pueblo (su ciencia, su arte, su sistema político, etc). Para Lugones El Martín Fierro -al igual que la Ilíada para el pueblo griego, el Cantar de Rolando en Francia, o el Mio Cid en España- fue un poema épico para el pueblo argentino, fundador de una cultura nacional. En la poesía épica, se destacan los grandes héroes de un pueblo. En el Martin Fierro ese héroe es el gaucho.

El Payador, va a decir Lugones, recitaba su poesía con la sabiduría que le daba su propia vida, con sobriedad, sencillez. El Martín Fierro va ser un poema en el que el payador una vez que comienza sus versos ya no para, fluye (“yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuando acabar, y me envejezco cantando, las coplas me van brotando, como agua del manantial”), como fluye una verdad vital, existencial, que no se puede callar porque en la medida en que brota del dolor, hasta que éste no pare la poesía no termina.

Así debe ser el arte, dice Lugones, conectado con la vida de un pueblo, es decir no el arte por el arte mismo, sino el arte para la vida. Debe conectarse con los orígenes de un pueblo, para propulsarlos a su futuro redentor, inmortalizando su espíritu, cohesionándolo. Los hombres de letras, los pensadores, tienen un rol muy importante en este proceso, semejante a los hombres de acción. O, mejor, son hombres de acción, porque crean la historia al pensarla. Y eso intentaba hacer Lugones.

Al pensar al gaucho lo idealiza, intenta todo el tiempo convertirlo en un mito. Lo necesitaba hacer porque las clases dominantes y la elite política -junto con las representaciones de los artistas que a ellas pertenecían- vivían lo que ellos consideraban que era el asedio de los flujos migratorios, en los que se asentaba la población que venía de Europa, con sus ideas foráneas (socialistas, anarquistas, etc), que parecían disolver la identidad nacional, generar desorden social y político. El otro (el diferente, el foráneo, el peligroso) que había que disciplinar, ya no será el gaucho sino el inmigrante. Lugones, admirador de Sarmiento, invertía su postulado: la civilización -europea- pasaba a ser la barbarie, y el gaucho, autóctono, el elemento civilizador.

Porque el gaucho había sido para Lugones el elemento civilizador de la Pampa. No así el indio, que vivía de la economía de los malones, sin tener la necesidad de trabajar, ya que en los saqueos robaba todo lo que necesitaba para reproducirse. El indio era imposible de disciplinar. Era nómade, cuando perdía una batalla se replegaba en la profundidad del desierto. Su lengua no se dejaba penetrar por el castellano.

En el Río de la Plata, a diferencia de otras regiones, la conquista lo único que logró con el indio fue que éste se armara con mayor vigor para la guerra (todo su trabajo se reducía a ejercitar el caballo de combate, practicar lances con su boleadora, ejercitar la lanza). Así fue reorganizándose socialmente. Incluso surgieron entre los indios jerarquías militares.

Una de las pocas prácticas que el indio incorpora de los colonizadores, fue el caballo. Se hizo un experto en la doma y en la guerra al incorporarlo. Es por eso que para que la civilización se consolidara y avanzara, fue necesario, dice Lugones, declararle al indio la guerra a muerte -por ejemplo la campaña del desierto-, ya que ni siquiera respetaba los acuerdos de paz.

En cambio el gaucho, síntesis de la raza blanca y la india, resultaba ser permeable para la extensión de la lengua española y de su cultura. Era algo así como una síntesis de dos razas, la cruza entre una raza civilizada y otra que no lo era, pero que le daba al gaucho el recurso y la habilidad de adaptarse y reproducirse en estas tierras.

La ascendencia del gaucho venía de los conquistadores que se habían separado de la España decadente -anquilosada en el cristianismo y en la edad media- para arribar al Río de la plata, sedientos de aventuras, para traer algo así como el renacimiento a estas tierras. Estos conquistadores eran valientes, aventureros, similares a los nobles de los que hablaba Nietzsche, con garras de águilas, que se lanzaban a la conquista de la vida.

Al Rio de La Plata, según Lugones, llegará lo mejor de Europa. Justo en el momento en el que España propaga su decadencia, en medio del absolutismo, ligado a la religión cristiana, desconectándose de su pasado grecolatino -linaje del gaucho- los valientes caballeros, los conquistadores, hombres libres, se lanzan a descubrir nuevas tierras. Estos hombres traerían el renacimiento al nuevo mundo, el progreso, la libertad, la modernidad civilizatoria.

En el Río de la Plata, a diferencia de otras regiones que había conquistado España, no se había extendido nada que tuviera que ver con un régimen feudal, en el que hubiera servidumbre. No había, por ejemplo, metales preciosos, y lo que motorizaba la economía era la ganadería y el comercio.

Por otra parte, el gaucho pertenece a algo así como una raza superior. Tiene todas las características que le faltan al indio. Esas características lo asemejaban a los caballeros. Compasión, cortesía, elegancia, sensibilidad, franqueza, lealtad.

Hay en Lugones una tendencia permanente a considerar la conquista, las relaciones de fuerzas, la colonización, el triunfo de los más fuertes, como una necesidad histórica, que contribuye a la superación del hombre.

Gracias al gaucho, va a decir Lugones, ganamos la guerra de la independencia. Y también sobre sus espaldas se cargó la guerra civil que a ella le sobrevino. De manera que si queremos encontrar nuestra identidad, nuestros orígenes, nuestra nacionalidad, tenemos que buscarla en esa raza que había sido sepultada por la historia. Y ¿Cómo es posible desenterrar una raza sepultada por la historia, una raza sometida de la que ya quedaba muy poca, si no era a través del mito?

A Lugones la única alternativa que le quedaba era inventarla.

