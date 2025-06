Con la eliminación de Boca consumada tras el pobre empate 1-1 ante Auckland City, hablaron los protagonistas al término del partido en Nashville.

Por caso, el uruguayo Edinson Cavani, en su primer partido como titular en este Mundial de Clubes, declaró: "Es difícil enfrentar a un equipo cuando todos se meten atrás en su propia área. Nosotros intentamos con centros y remates de larga distancia, pero no pudimos".

El capitán y referente xeneize, que fue reemplazado por Matías Giménez tras la reanudación del juego, siguió con el análisis del partido: "Ya en ventaja, buscamos mucho el segundo tanto. Pero jugar en estas condiciones, el calor. En fin, ellos nos empataron y se defendieron bien. La verdad no ligamos en esas pelotas en el palo del primer tiempo. Y si bien Benfica ganó, eso no importa, porque nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo y no lo logramos. Sin embargo, hay que seguir para adelante, este equipo por su historia tiene que dar todo hasta el final", concluyó Cavani.

Por su parte, el entrenador Miguel Angel Russo también fue autocrítico: "Esperábamos otro final. Hasta el gol de ellos era todo nuestro. Pero recibimos un golpe anímico cuando nos enteramos del gol de Benfica, luego la interrupción de nuestro juego por la tormenta. No son excusas. Si bien el rival se defendió bien, asumo que la última imagen no es buena: es el tercer gol que nos hacen de pelota parada y eso no puede suceder, es algo que tenemos que trabajar mucho. Este tipo de partidos hay que resolverlos".

No obstante, el DT xeneize fue optimista de cara al futuro: "Acá hay material para sacar mejores resultados. La idea es ser competitivos. Boca es Boca. Sólo nos queda agradecer mucho el cariño de la gente".

Russo concluyó: "El primer tiempo fue bueno, tuvimos muchas situaciones, pero tiramos demasiados centros; en el segundo nos caímos y es difícil de digerir. Necesitamos más juego, más diagonales. Boca tiene que ser protagonista. Me hago responsable de todo".