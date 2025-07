A una semana de inicio de una nueva temporada, Central cerró ayer la venta de Lautaro Giaccone a Argentinos y decidió a esperar que en Inglaterra se resuelva el pase de Alejo Veliz, a pedido del propio jugador ante su deseo de volver a vestir la auriazul. Entre tanto, el equipo de Ariel Holan juega hoy dos amistosos en Buenos Aires y luego esperará por la incorporación de Angel Di María para preparar el debut ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito el sábado 12.

Central acordó la venta de Giaccone a Argentinos por un millón de dolares. El equipo de La Paternal se queda con la mitad del pase del volante y tendrá a su favor el año que viene una opción de compra de un 30 por ciento más de la ficha, para quedarse así con el 80 por ciento de los derechos económicos del volante, por 500 mil dólares. El año pasado Argentinos quiso llevarse a Giaccone y en esta oportunidad llegó a un acuerdo con los canayas por el deseo del jugador de tener más continuidad y la necesidad de los auriazules de hacerse de dinero. Giaccone nunca fue titular por Holan, aunque siempre fue considerado como opción de relevo. En su último partido el técnico lo ubicó como delantero, posición en la que nunca jugó, frente a Unión en Copa Argentina y la fallida apuesta obligó a su reemplazo en el segundo tiempo. Desde que debutó en Primera, Giaccone siempre se mostró competitivo, tuvo buenos partidos, pero tanto Miguel Russo como Holan se resistieron a darle continuidad en el once inicial.

Holan no puso reparos a su salida pero insiste en la contratación de Alejo Veliz. El club no puede pagar su pase pero autoridades canayas ya estuvieron en Londres para formalizar el interés con una propuesta para contratar al jugador. Veliz se presentará mañana en Tottenham para iniciar la pretemporada. No sabe si será tenido en cuenta para el primer equipo pero si es desplazado del plantel Veliz hizo saber que quiere volver a Arroyito.

El club de Londres prioriza su venta a un club de Europa, aunque no hay ofertas por su ficha. Veliz, además, se resiste a ir a Racing o Boca, clubes que también mostraron algún interés por su pase, por lo cual la posibilidad de que los ingleses cedan su ficha a Central es una opción latente y en Arroyito esperarán hasta último momento. Porque en el mercado de pases ninguno de los delanteros posibles para contratar por el club generan más atención en Holan que Veliz.

El primer equipo, entre tanto, esta mañana juega dos partidos amistosos ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Será el último ensayo previo el debut en el torneo Clausura el sábado12 frente a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. Por lesión están ausentes Enzo Copetti y Santiago López. Aunque en el caso de Copetti, el ex Racing muestra buena evolución del esguince de rodilla que sufrió en la pretemporada y Holan lo probará la semana que viene con la expectativa que pueda jugar ante los mendocinos.

Pero la semana que próxima toda la atención estará puesta en Di María y sus primeros entrenamientos en el club. El ídolo está en forma fisica, viene de jugar el Mundial de Clubes con Benfica, y comenzará las prácticas con chances ciertas de jugar de titular la primera fecha del campeonato. Di María llega a la ciudad en las próximas horas y el lunes será presentado en las instalaciones del Gigante.