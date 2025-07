El prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires no queda exento de la motosierra y comienza este lunes un paro de una semana para exigir la reapertura de la paritaria. Los docentes denuncian una pérdida salarial del 40% que llevó a muchos a renunciar.

Además del paro que culminará el viernes 11, los docentes organizaron jornadas de clases públicas y de actividades para visibilizar la "dramática" situación salarial. Los docentes del Nacional --dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-- denuncian que cobran un 30% menos que sus pares en otras escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nicolás García Roel, secretario general de Asociación Gremial Docente del Colegio Nacional de Buenos Aires (AGD-CNBA) sostuvo que "muchos compañeros tuvieron que renunciar a la institución por la enorme diferencia de salario" con otras jurisdicciones. "Cada vez cuesta más cubrir las horas vacantes porque el salario está destruido. El 0% de aumento que tuvimos el último mes, mientras las mediciones de inflación vuelven a subir, profundizó el malestar del cuerpo docente", agregó.

El gobierno nacional no los recibe desde octubre de 2024, según indicaron. "La destrucción del salario nos obliga a autoexplotarnos acumulando más y más horas de clases, con efectos negativos tanto en nuestra salud física y mental como en nuestro desempeño laboral", argumentó la gremial.

Esta gremial decidió mediante asamblea interna la medida de fuerza. Es la única dependencia de la Universidad de Buenos Aires o del conjunto de Universidades nacionales que convoca a una acción gremial estos días. Sin embargo, Néstor Di Milia, secretario de la gremial a nivel universidad (AGD-UBA) validó los motivos para hacer el paro de una semana y agregó que todavía no han cobrado el aguinaldo, cuya fecha límite estipulada para recibirlo sería el día que finaliza la medida de fuerza.

Además sostuvo que a esta situación "se le agrega la pérdida por el no pago del Fonid" (Fondo de Incentivo Docente), que el Gobierno Nacional no renovó a partir de 2024. Frente al deterioro de las condiciones laborales, Di Milia advirtió que si no se revierte la situación, "van a faltar docentes en las aulas", ya que la sobrecarga de trabajo lleva a muchos docentes a "buscar alternativas emigrando de las aulas".

A su vez, exigió que la Secretaría de Educación convoque a una paritaria de docentes universitarios y preuniversitarios. "Si esto no ocurre, el no inicio del segundo cuatrimestre en todas las universidades del país es casi un hecho", aclaró.

"Sobran motivos para profundizar nuestro plan de lucha adhiriendo al paro de toda la semana, sólo enumeramos algunos", convocaron desde el sindicato docente bajo el lema "con 40% de recorte salarial no se puede seguir".