Donald Trump no afloja. El republicano endureció su postura y este martes reiteró que no aplazará la aplicación de los nuevos aranceles previstos para el 1 de agosto. Desde su cuenta en la red Truth Social, fue tajante: “Los aranceles empezarán a pagarse a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán prórrogas”.

La medida, que ya mantiene en alerta a socios comerciales de Estados Unidos en Asia, África y Europa, forma parte de una política proteccionista que busca fortalecer la recaudación fiscal y presionar negociaciones bilaterales. Trump ya había impuesto en abril un arancel general del 10% a la mayoría de los productos importados, pero ahora el esquema se endurece.

Carta con malas noticias:recargos y advertencias

Catorce países recibieron este lunes cartas oficiales notificando los recargos que enfrentarán. Japón, Corea del Sur y Túnez tendrán un aumento del 25%, mientras que Laos y Birmania deberán pagar un 40%. Camboya y Tailandia quedaron en el 36%. Entre los países no asiáticos, Sudáfrica soportará un recargo del 30%, lo que provocó la rápida reacción del presidente Cyril Ramaphosa, quien anunció que buscará renegociar con Washington, preocupado por el impacto sobre la producción local de cítricos.

Trump advirtió que el resto de las notificaciones “serán enviadas en los próximos días”, y adelantó que se aproxima un documento dirigido a la Unión Europea con las tarifas que afrontaría el bloque.

Cobre y medicamentos, en la mira

Durante una reunión de gabinete, Trump fue más allá y amenazó con aplicar aranceles del 50% al cobre importado y hasta un 200% a productos farmacéuticos. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas medidas podrían aportar 300.000 millones de dólares adicionales a las cuentas públicas antes de fin de año.

Mientras avanza la ofensiva, Washington logró cerrar acuerdos solo con el Reino Unido, Vietnam y un pacto parcial con China para reducir represalias. Sin embargo, las negociaciones con la Unión Europea y otros aliados estratégicos siguen trabadas. La tensión crece y el 1 de agosto ya es una fecha marcada en rojo en la agenda comercial global.

