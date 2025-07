Todos dicen Frank Zappa. La mayoría de los que miran Futurock por YouTube esta tarde coinciden en el comentario. Opinan que “es igual”, preguntan quién es, de dónde salió. Y a Paul Higgs parece gustarle. Se apropia tanto del programa, La hora animada, que el conductor Matías Messoulam le dice que podría hacer una columna. El look Zappa es real, en especial cuando Paul se peina con las clásicas colitas. Pero también tiene unos rulos muy Fito Páez de Giros y La La La. Una cabellera entre peinado de caniche y peluca de Irma Jusid. Y hay algunas cosas más de Fito en Paul: una evidente influencia y una actitud frenética en vivo que lo hace estar todo el tiempo como a punto de desarmarse mientras toca. Con sus preguntas, los seguidores del programa dan en la tecla correcta. Intentan descubrir El misterio de Paul Higgs, que es, precisamente, el título del nuevo disco de este artista uruguayo nacido en 1993 que vive en Buenos Aires desde 2019 y que ya tiene un DNI argentino que empieza en 96 millones.



“La idea, muy abstracta en un primer momento, que tuvimos para titular el álbum junto a Lea Lopatín, que fue el productor, fue la de mi figura. Esa figura medio entre megalómana y engraçada, como dicen en Brasil, de la gracia y la forma en la que hablo. Y Zappa y Uruguay y mi nombre anglosajón. Toda una mezcla de cosas que hacían a ese misterio de: ‘¿Y éste?’. Ese es el misterio de Paul Higgs: ¿Y éste?”, dice, al otro día de su paso por el programa, ya en su flamante departamento de Villa Ortúzar al que se mudó esta misma semana desde Colegiales.

Paul Higgs (Foto: Ary Gutierrez)

Con 26 minutos de duración, El misterio de Paul Higgs resulta un compilado de “fantasías urbanas de canción ciudadana”. Paul cuenta que podrían formar parte del género “soul de reflexión tragicómica”. “¿Sabés quién lo hace mucho, a su modo? El querido maestro Fernando Cabrera. Hay canciones donde él reflexiona sobre sí mismo con una especie de leve desprecio humoroso hacia ese personaje que uno aparenta ser cuando te ponés en el pedestal de una canción”, dice.



“Es un poco la idea esa, que también es la de un extranjero que llega a vivir a una ciudad. Algo que debe pasar hasta en cuentos rurales de la época previa a la imprenta. Esa onda de aparición de la figura foránea en esta cosmópolis en donde las posibilidades son infinitas. Eso es lo que también me atrae mucho de la vida en Buenos Aires. A la vuelta de cada esquina existe una aventura posible”, agrega.

El núcleo de ese concepto y tal vez de todo el disco está en la canción número cinco, “Otra vez de nuevo”, un candombe en el que Paul mezcla sus vidas en Buenos Aires y Montevideo. El tema cuenta con una cuerda de tambores interpretada por el legendario Fernando “Lobo” Núñez, su hijo Noe y su nieto Camilo. “El sinuoso camino del candombe para alguien que no forma parte del mismo tiene su Parque Chas. No es que uno va, toca la puerta y ‘Señor, quiero tocar’. La cultura es distinta y los uruguayos somos muy proteccionistas de lo nuestro. En lo que sea”, explica Higgs. “Entonces, tengo un amigo, el Juancito ‘Mucho’ Correa, que pegó onda con el universo del candombe y forma parte de manera casi total. Le mostré que tenía estos temitas y me dice ‘Este hay que hacerlo con el Lobo’”. El primer ensayo se dio en el taller del Lobo. “Me acuerdo que llegamos y estaba escuchando Santana en vivo al palo. Se escuchaba desde afuera de la puerta. Divino. El Noe estaba martillando los bordes de un tambor. Después cayó el Camilo, que es un pibe de quince años, y nos pusimos a tocar. Pasamos el tema un par de veces y al mes nos fuimos a Sondor, que es el estudio por excelencia de Montevideo, y lo mandamos ahí, de corazón, tocando todos en la sala. Yo les seguía el tren, porque uno ante una música tan ritual, tan importante, con tanta cadencia de antepasados y esa especie de, no sé, fulgor cultural potente, yo me persigno”.



Luego de tocar y editar cinco discos con la banda uruguaya Algodón, Paul comenzó su carrera solista de manera oficial con Astucia (2020). En 2023 produjo el single “Comida” de No Te Va Gustar, con un sonido funk que mantiene en sus álbumes. Pero El misterio de Paul Higgs tiene cuatro canciones mucho más antiguas. “Destruyo mi guitarra”, “No necesito”, “Divagar” y “Cada tanto” fueron compuestas por su padre, Lulo Higgs. Paul encontró esas canciones en casetes que recopilan grabaciones caseras que Lulo, odontólogo y ex integrante de la banda uruguaya Días de Blues, registró entre 1968 y 1991 y nunca había mostrado. Varias de ellas se pueden escuchar en Bandcamp. Paul las venera con devoción lo-fi. “Tiene unas joyitas que son un deleite. Y él esta allá con la perra, la estufa, la compu y la radio. No demuestra emociones, es muy poco sentimental. Pero sí reconoce un interés y la belleza en las cosas que le gustan. Yo terminé grabando sus temas. Uno de ellos hasta con Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, gran intérprete”, cuenta Paul, que agrega que su padre perdía la parquedad a la hora de escribir letras. “Todo lo que no dice lo ponía ahí”, explica.

“Creo que por ser hijo de un tipo grande siempre tuve un pie en cada lado. Me adapto a cualquier tecnología. No necesariamente a lo más nuevo”, dice Paul, que grabó los bajos de su disco con un viejo teclado Korg Poly-800, y en vivo se presenta con su banda Las Avispas, integrada por Tam Leschner en flauta e Ignacio Zavalla en batería. “El formato actual es el más óptimo”, opina, y habla un poco de su propia forma de manejarse en el escenario, que describe como un arengador, mezcla de MC con James Brown, que es capaz de “pisar unos pedales raros de guitarra y hacer un punteo totalmente no ortodoxo que suena más como una batalla de las Tortugas Ninja en un juego de Super Nintendo”.

Paul Higgs (Foto: Ary Gutierrez)

Paul Higgs se presenta el viernes 18 en Maquinal, Anchorena 364. A las 20.