Nos quieren obligar a pensar que la vara que mide la estatura moral de las personas y, también, el valor epistemológico de las disciplinas científicas, es la productividad. Serás alguien respetable siempre y cuando te deslomes trabajando. Nunca fue tan digno afirmar "me deslomo trabajando todo el día" como si eso fuese un ítem valorable en un currículum, la indignidad de la explotación se asume hoy como un mérito.

Este gobierno pretende medir la ciencia por el mismo rasero. Si no justifica el resultado económico y material inmediato, se la condena y somete al escarmiento y eso sucede actualmente con las ciencias sociales, blanco de ataque y hostigamiento por parte de un gobierno que si no tuviese una praxis ideológica tan clara que los conduce en su toma de decisiones, diríamos que son una perfecta expresión del medioevo.

Por penoso que sea, ese es el rasgo distintivo de nuestro tiempo. Si bien no generalizable, al menos sí instalado como sentido común.

El capitalismo neoliberal, que nos ubica en un lugar muy preciso en este sistema de dominación global, considera que en países como el nuestro no se puede hacer ciencia. En otras palabras, el gasto en la ciencia lo consideran un despilfarro. Sea porque otros lo hacen mejor que nosotros o porque tenemos problemas más serios de los que ocuparnos antes de ello.

Todo para afirmar que la ciencia debe ser producida por los países del primer mundo, las grandes potencias. Así como el capitalismo produce mercancías, también produce verdades y nuestros países dependientes deben comprar sus mercancías y ser sus proveedores de materias primas, como también deben comprar sus verdades y ser proveedores de recursos altamente calificados por el sistema público universitario y científico del país que están migrando hacia horizontes más prometedores. Si el gobierno nacional pretende la reprimarización de la economía, la producción de conocimiento científico le es innecesaria y, desde luego, las ciencias sociales le son profundamente molestas.

Así, los países de la periferia dependiente deben dejar de producir conocimiento y sólo "aprovechar" y hacer “aplicaciones” del conocimiento producido en otros lugares, sea como sea que se dé esa aplicación: pagando patentes, formateando los modos de comprensión de nuestras sociedades a partir de matrices de análisis que importamos de otros rincones, producidas bajo otras condiciones, con otras composiciones culturales y políticas. Esta es una perspectiva propia de las grandes potencias, siempre lo ha sido, compartida por las clases gobernantes que lograron construir un relativo sentido común respecto a esa posición.

El pensamiento de los países del primer mundo se presente de carácter universal y, al importarlo, creemos que estamos comprendidos en esa universalidad. Vamos más lento, tal vez, y debemos alcanzarlos realizando los mismos pasos que supieron hacer ellos antaño. Hay un modelo político, económico y cultural a imitar dado por las democracias liberales, el capitalismo y los valores de la ilustración.

Ese proyecto se presenta como universal y, sin embargo, cuando creemos estar comprendidos dentro de ese universo, en realidad no lo estamos, o sólo lo estamos en calidad de subalternos, los pueblos latinoamericanos no se encuentran contenidos dentro de esa denominación o, en el mejor (peor) de los casos, sólo somos objeto de rapiña (no sujetos), somos territorio con recursos, somos un botín.

¿Para qué necesitamos ciencias sociales en Latinomáerica? Para poder comprender estas relaciones de poder, identificar sus dinámicas, sus puntos de apoyo y, también, su talón de Aquiles.

¿Para qué necesitamos Ciencias Sociales? Para reconocer, por momentos, la sutileza y, por momentos, la complejidad de la mecánica de la dominación que se yergue sobre nosotros.

Por eso el hostigamiento a las universidades públicas y a los sistemas científico-tecnológicos, lo vemos en el ahogamiento presupuestario, el empobrecimiento de sus trabajadores y trabajadoras y la pretensión de capturar el manejo del INTA, INTI, CONAE, Agencia, CONICET, etc., capturar el gobierno de estos organismos para corroerlos por dentro, debilitarlos y, finalmente, extinguirlos por inanición.

En ese proceso, inclinar los pocos recursos que irán quedando para investigaciones con resultados “productivos” (que es lo que dicen querer hacer), no sólo es una estupidez mayúscula en la medida en que se requiere del desarrollo de ciencias básicas para ello, sino que es, al mismo tiempo, la verdadera excusa para dejar de producir conocimiento independiente y soberano.

La excusa eficientista es una mierda, lo sabemos, pero ni siquiera han venido a eso. Están fortaleciendo la pata dura del Estado para debilitar la Nación, entregando soberanía, destruyendo lo que tantos años costó levantar.

Abandonar la producción de conocimiento científico en nuestro país es renunciar a la soberanía intelectual y, como correlato, consolidar la dependencia político-económica. Abandonar la producción de conocimiento científico es asumir el modelo político, económico y cultural de los países centrales como el único posible. Abandonar la producción de conocimiento científico es participar de la ficción de que en su proyecto estamos comprendidos, aceptados e incluidos.

La producción de conocimiento científico y, particularmente, en el campo de las ciencias sociales, implica una reflexión sobre las estructuras que subyacen nuestras formas de pensar y de hacer el mundo.

En materia afectiva, en materia política, en materia económica pensamos y hacemos a partir de esas estructuras que ofician como soporte.

Reflexionar sobre ello supone el atrevimiento por desmontar esos sustratos, por hacerlos visibles y por reconocer que lo que hacemos y pensamos no responde a una suerte de naturaleza humana inmodificable, sino a estructuras de poder históricamente sedimentadas.

Eso que llaman adoctrinamiento, es crítica y, como correlato, lo que llaman libertad es sometimiento. ¿Por qué consideran inútiles las ciencias sociales? Porque les son incómodas y molestas. Si fuesen inútiles no hubiesen sido objeto de tanto ensañamiento por parte de las dictaduras cívico-militares.

Eliminaron institutos de investigación enteros, asesinaron investigadores/ras, quemaron libros y colecciones editoriales completas.

Las Ciencias Sociales no son inútiles, les son peligrosas, no se explicaría de otra manera la quema la quema de un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina por la dictadura argentina. Nada inútil e inservible merecería tanto ensañamiento.

Alcira Argumedo supo que, en el marco de la revolución científico-técnica que se está desarrollando, el conocimiento es el recurso estratégico por excelencia.

En esa revolución científico-tecnológica supimos estar a la altura a través de la jerarquización del CONICET, entre otros organismos, aún en las condiciones estructurales de dependencia que nos encontramos.

El desmantelamiento del sistema científico-tecnológico, el hostigamiento al CONICET, la intervención de Agencia, del INTI, del INTA, el ataque a las universidades públicas nos dejaría en condiciones de ignorancia que agravarían aún más aquellas condiciones de dependencia.

Defender al sistema científico-tecnológico y al sistema universitario no es defender instituciones y organismos simplemente, es defender un proyecto de sociedad donde la inclusión y la igualdad aparezcan, por lo menos, como metas deseables, no como objetos de odio.

*UNR / CONICET.