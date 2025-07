Ana, Irupé, Juana, Eva, Julieta, Paola y María fueron criminalizadas después de sufrir eventos obstétricos. “Yo no sabía que estaba embarazada”, se escucha en el editado inicial de Presas por parir, el documental sonoro publicado el 28 de mayo pasado por la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas de la Argentina. La voz narradora de Virginia Giacosa aporta la calidez necesaria para un trabajo cuidado, donde algunas identidades se reservan, pero se pueden escuchar sus voces. “No tengo imágenes y no recuerdo bien lo que pasó”, dice otra mujer.

Paola enfrenta una condena a prisión perpetua. Es la protagonista del primer episodio. En el 5, el último, se cuentan dos historias de mujeres que lograron su libertad gracias a la lucha feminista. No se trata de una escucha pasatista: son historias silenciadas de mujeres que se encontraron en una celda, a veces sin derecho a la defensa, hasta que alguna abogada o red feminista las auxilió.

Es uno de los dos proyectos sonoros que se publicaron en los últimos meses en relación a los derechos sexuales. Con mis hijos no es un podcast realizado por la productora Parque y Futurock, con la narración de Dolores Fonzi: un hallazgo que aporta familiaridad para contar la cruzada contra la educación sexual en Argentina.

Escuchar estas producciones es recordar que el periodismo feminista pone voces en el espacio público. Voces silenciadas. Historias que se pretenden invisibles.

En Presas por parir, se unieron 17 comunicadoras que trabajaron durante seis meses, consultaron a 62 fuentes y recorrieron 4.500 kilómetros a través de siete provincias para contar las siete historias seleccionadas.

“Era una oportunidad para construir una narrativa diferente sobre casos que han sido significativos, con la particularidad que tiene nuestro equipo de la territorialidad, de tener una presencia que nos permite tomar casos de diferentes regiones, con distintas particularidades, para mostrar un recorrido lo más representativo posible”, aporta Gabriela Yauza, de Santiago del Estero. Una de las historias es de esa provincia. Hay otras de Córdoba, del conurbano bonaerense, de Esquina (Corrientes) y de Famaillá. En un caso, también, se reserva cualquier dato que permita identificar la causa, para proteger a la mujer que atraviesa un proceso judicial tan injusto como complejo.

La periodista Gabriela Yausa junto a compañeras feministas, viaja para entrevistar a Julieta, una de las protagonistas de Presas por Parir.

Las periodistas de la Red sabían que era un tema “duro y difícil”, así que decidieron analizar qué historias conocían, si iban a poder acceder a las fuentes y seleccionar entre un abanico posible. Gabriela cree que el documental “permite construir un producto que recoge y muestra la complejidad del tema” a partir de “muchas miradas”.

Toda esa información se sistematiza, también, en el sitio presasporparir.com, donde pueden escucharse todos los episodios, también disponibles en Spotify.

Son cinco episodios, y en varios hay referencias al tratamiento de los medios de comunicación locales, que en general profundizan el estigma de estas mujeres como “malas madres”, más allá de la falta de pruebas y sin interesarse por lo ocurrido. “En este contexto, poder construir una narrativa respetuosa, sin caer en el morbo, desde una perspectiva de derechos, generar una instancia en la que las chicas puedan contar sus historias, ha demandado mucho esfuerzo. Poder hacer eso hoy es una alegría y un orgullo”, continúa Gabriela.

Por su parte, Virginia Giacosa subraya la necesidad de “un cambio narrativo para ampliar el alcance o la llegada a determinados públicos. No fue quizás el disparador, pero intuitivamente, y también atravesadas por estos debates sobre el cambio narrativo, que apunta a ampliar la conversación política y a que los feminismos puedan permear en algunos lugares donde todavía no han permeado —o volver a permear en aquellos donde quedó latente—, me parece que el documental sonoro tiene eso”.

A eso apunta, según entiende la comunicadora rosarina, la elección temática. “Lo que aflora es esta cuestión de la criminalización de estas mujeres, que pasaron de ser pacientes de salud a ser víctimas de todo un entramado atravesado o compuesto por las malas prácticas de la justicia, del sistema sanitario, de la policía”. Allí ancla lo que llama el espíritu del proyecto: visibilizar un asunto de salud pública sin caer en el debate sobre el aborto. “Son historias tan duras, casi inimaginables, que una mujer pueda pasar, luego de una gestación silenciosa o un embarazo críptico (cuando la gestante no sabe que está embarazada)”, agrega.

Justamente, entre las resonancias que recibieron tras la publicación del documental, hubo “gente que quizás no conocía este tipo de historias, aunque eran parte del sistema judicial o del sistema de salud, y eso provocó cierta sensibilización, hasta cierta autocrítica”.

También les llegaron devoluciones acerca de la maternidad como mandato, y cómo esa obligatoriedad genera otro prejuicio: el del instinto y la premisa de que toda mujer conoce lo que va a pasar en su cuerpo si está gestando o por parir. Así, cuando una mujer desconoce que estaba embarazada o sufre un parto en avalancha, se descree de su palabra y se la acusa —en los casos más extremos— por homicidio agravado.

“Estas situaciones no son excepcionales, tristemente hay un patrón que se repite en Argentina y Latinoamérica. Nos parecía importante contarlo”, agrega Yauza. El documental sonoro recibió financiamiento de la iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas del International Women’s Media Foundation (IWMF).

Un movimiento organizado

Con mis hijos no se publicó el 3 de junio, después de un año de trabajo de la Productora Parque, que antes había realizado series sobre el derecho al aborto en todo el país junto a la organización Católicas por el Derecho a Decidir. También tienen en proceso un trabajo sobre el crimen de la dirigente sindical de las trabajadoras sexuales, Sandra Cabrera, asesinada el 27 de enero de 2004 en la ciudad de Rosario.

"Celeste y rosado, asunto separado" es el título del primer episodio, que narra los inicios del movimiento internacional nacido en Perú. “Veníamos con la pregunta de qué estaba sucediendo con la ESI desde que había asumido Javier Milei y también algo que observábamos quienes trabajamos desde hace años esta agenda: estos grupos que habían surgido durante el debate por el aborto en oposición a la ley, y que venían oponiéndose desde hacía décadas a los derechos sexuales y reproductivos”, cuenta Arlen Buchara, editora de la serie y parte del equipo de investigación, junto a Laura Hintze y Paulo Rosas Chávez.

“Este movimiento se organizó en 2018 bajo esa consigna tan potente, Con mis hijos no te metas, y nos interesaba saber cómo había sido, qué había pasado”, continúa Buchara. El primer episodio cuenta en detalle esa historia.

“Entre los descubrimientos más fuertes, vimos que no eran madres y padres sueltos, sino que fue una plataforma de entrada a la gestión gubernamental o a cargos representativos. Eso se observa tanto con el pastor evangélico Walter Ghione en Santa Fe —actual diputado provincial y convencional constituyente, además de hombre de confianza del gobernador Maximiliano Pullaro—, como con Nadia Márquez —diputada nacional por Neuquén—. Fue una plataforma para llegar a lugares de poder”, relata Buchara.

El podcast se escucha en toda la región, y una de las devoluciones que destaca la periodista es la importancia de hacer visibles las estrategias de estos grupos. “Recibimos muchos comentarios positivos, tanto en redes sociales como en las cuentas de Spotify, y personalmente. Sobre todo, nos llamó la atención que estos grupos, que muchos llaman antiderechos, en el debate por el aborto sostenían que la educación sexual era importante para terminar con los embarazos no deseados, pero en la práctica hacen una oposición muy fuerte a la ESI”.

Además de contar el origen de este movimiento, la serie indaga sobre los efectos de la ESI en escuelas y vidas concretas. Esto se escucha especialmente en la voz de una joven trans que estudió en colegios católicos. “Dimos cuenta de la aplicación en distintos lugares del país, y la provincia de Santa Fe como ejemplar, en cierto sentido. También hicimos foco en una historia particular, la de una chica trans que iba a un colegio católico, para mostrar cómo para ella la ESI fue fundamental para poder transitar la escuela”, continúa Buchara.

Paulo Rosas Chávez, Paula Manini, Arlen Buchara y Laura Hintze, realizadorxs de Con Mis Hijos No.





El tercer episodio se centra en el desarrollo de la ESI durante el gobierno de Milei. “Nos encontramos con que no solo fue desfinanciada completamente, sino que también hay intenciones claras de reemplazarla por otros enfoques, de educación emocional, con ONGs que vienen con paquetes prehechos y dejan de lado a los docentes, que son los principales agentes de la ESI”, apunta Buchara. Esa avanzada no solo es a nivel nacional, sino que también se reproduce en varias provincias.

La periodista subraya el valor de contar con la voz de Dolores Fonzi. “Es una actriz y directora con un compromiso muy grande con esta agenda, pero también encontramos en ella una manera de narrarlo que funcionó muy bien”, agrega.

Para Buchara, la ESI sólo sigue vigente gracias al trabajo de las y los docentes, y también de estudiantes que la hicieron propia, “más allá de las políticas a nivel nacional, que obviamente influyen y hacen que sea mucho más difícil dar determinadas discusiones en las aulas”. “Es una ley con un potencial transformador muy fuerte, que tiene casi 20 años, y ya está incorporada en muchos aspectos de la vida. Le ha cambiado la vida a muchas personas, y eso es algo que vimos a lo largo de la investigación: es una ley transformadora”.