Pequeños cuentos inquietantes

Aron Wiesenfeld es conocido por sus pinturas misteriosas que muestran a adolescentes de miradas vacías, parados en lo que parecen parajes muy fríos y en unas situaciones muy cotidianas enrarecidas hasta verse inquietantes. Ahora, el artista oriundo de Washington que vive en California, estuvo experimentando con lienzos más pequeños. Lienzos extremadamente más pequeños, para ser más precisos, porque ese universo enigmático suyo por estos días ha sido trasladado a las dimensiones mínimas de los papelitos post-it. El asunto empezó apenas por un capricho suyo, que acumuló cada vez más adeptos en las redes sociales. Pero la cosa pasó a mayores porque ese puñado de papelitos acaba de convertirse en un libro de 120 páginas titulado Playtime. El libro fue financiado en gran parte por su legión de fans que, apenas en minutos, logró llegar a la meta de la plataforma Kickstarter donde el artista había lanzado una pre-venta para editarlo por la suya. La verdad es que impresiona que esos papelitos tan pequeños estén provistos de tanta densidad y parecen incluso contar historias complejas: chicos con insomnio, personas que bajan apenitas la ventana de un auto y miran fijo al espectador, o nenes demasiado contemplativos sentados quietos en toboganes de plazas vacías. Además de dibujos, Playtime contiene poemas y textos sobre la serie. El título hace referencia a gran parte de la temática preferida de Wiesenfeld, que a menudo se centra en niños apáticos, que en lugar de participar de juegos festivos con amigos, prefieren estar solos, manipulando extraños objetos o con la mirada perdida. “Considero estos pequeños dibujos como cuentos. Se basan en la inspiración que encontré en la vida cotidiana”, ha dicho él.

No te preocupes paloma

En la ciudad las desprecian y en el mundo natural reciben poco respeto tanto por científicos como por entusiastas de las aves. Sin embargo las palomas han probado ser mucho más importantes para el ecosistema de lo que pensamos. Eso asegura un ensoñado reportaje publicado por el New York Times en el que el autor Ben Crair reivindica a las palomas de ciudad cruzando algunas investigaciones que las celebran en el mundo salvaje. La verdad es que hay más de trescientas cincuenta especies y particularmente las palomas torcaces, que abundan en ciudades del mundo, destacan por su gran apetito, crucial para la salud de los bosques ya que las convierte en grandes transportadoras de semillas. Por ejemplo: los investigadores observaron que las palomas consumen más frutas que muchos otros animales y su capacidad de volar largas distancias con las semillas en su intestino las convertiría en grandes responsables de que existan especies comunes de árboles en islas muy distanciadas. O, después de que el volcán indonesio Krakatoa destruyera casi toda la vida en las islas, una paloma fue el primer frugívoro que regresó y con ella, los árboles frutales. “Para mí, observar a las palomas torcaces es un recordatorio de que la familiaridad no tiene por qué engendrar desprecio; también puede plantar las semillas de una curiosidad renovada”, dice el autor.

Por una cabeza

Se descubrió a finales de los años ‘50 pero con cada nueva tecnología se siguen aplicando estudios sobre él. Y es que este cráneo encontrado en Asia tiene más de 300 mil años, pero todavía desconcierta a la ciencia contemporánea, ya que aún no ha podido clasificarlo como ningún tipo de humano conocido. Nombrado “Maba 1”, por la cueva de la ciudad china donde fue descubierto, el cráneo tiene algunas similitudes con los neandertales, razón por la cual también le llaman el “neandertal chino”. Pero un nuevo estudio más exhaustivo publicado en el American Journal of Biological Anthropology confirmó que no, que es un grupo más para el descarte. “Actualmente, ‘Maba 1’ no puede clasificarse con certeza en ningún taxón de homínidos conocido“, concluyó el último paper, que estudió sus estructuras internas con tecnología de escáner avanzada. Parece que el cráneo muestra una combinación bastante atípica de rasgos presentes en varios grupos humanos y es un hallazgo que se suma a descubrimientos similares de ese mismo periodo evolutivo, uno caracterizado por la coexistencia de múltiples grupos humanos que refuerza la idea que algunos científicos tienen sobre la evolución humana. Ellos sugieren que podría haber sido un proceso más complejo de lo que pensamos, no lineal y en el que diferentes poblaciones coexistieron, se cruzaron y evolucionaron de forma paralela.

Bowie dignifica

“Mi vida creativa con David Bowie brindó el mayor éxito de su increíble carrera, pero nuestra amistad fue igual de gratificante. Nuestro vínculo se basó en el amor por la música que nos creó y nos salvó la vida”, dijo Nile Rodgers, el excéntrico líder de Chic y guitarrista de Bowie en el álbum Let’s Dance. Esto, porque el Victoria & Albert Museum en Londres acaba de anunciar que este año abrirá sus puertas el Centro David Bowie, un ambicioso proyecto de archivo de más de 90 mil artículos que incluirá como curadores a algunas personalidades cercanas al músico. Este lugar promete albergar objetos de todo tipo: fotos raras, diarios y correspondencia, proyectos no realizados, dibujos y por supuesto toda la parafernalia, desde el traje de Thierry Mugler con el que se casó hasta sus disfraces de la era Ziggy Stardust y Aladdin Sane. Pero por su alta densidad, los objetos no estarán todos expuestos a la vez. De hecho, lo más llamativo es que los visitantes podrán encargar artículos con antelación para examinarlos detenidamente, mientras que los curadores estrella harán una selección para exhibirlos en una serie de vitrinas rotativas. Nile Rodgers, por ejemplo, se encargó de un área con elementos que incluyen correspondencia entre ambos, fotos tomadas por Peter Gabriel y un traje a medida diseñado por Peter Hall para la gira Serious Moonlight. También se anunció que entre los primeros curadores invitados estarán las chicas de The Last Dinner Party, que por su parte seleccionaron letras escritas a mano para el álbum Young Americans, fotos de estudio de Mick Rock y un preciado manual del sintetizador EMS de Bowie, que se escucha en los álbumes de la Trilogía de Berlín. “Bowie sigue inspirando a generaciones de artistas como nosotras. Fue emocionante explorar el archivo y presenciar de primera mano el proceso de creación de su mundo y cómo anidó un sentido de pertenencia para quienes se sentían marginados, algo que también es muy importante en nuestro trabajo”, dijo The Last Dinner Party en un comunicado. De hecho, motivado por esta idea, el museo ha decidido que este nuevo centro sea de entrada gratuita, con la consigna, en palabras de su director Tristram Hunt, de que sea una “nueva fuente de información para los Bowies del mañana”.