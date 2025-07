Magic farm - 5

(Estados Unidos-Argentina/2025)

Dirección y guion: Amalia Ulman

Duración: 93 minutos

Intérpretes: Chloë Sevigny, Alex Wolff, Joe Apollonio, Amalia Ulman, Camila del Campo, Valeria Lois, Guillermo Jacubowicz y Simon Rex

Estreno en la plataforma Mubi.

Amalia Ulman nació en la Argentina, se crio en España, se formó en Inglaterra y está radicada en los Estados Unidos, donde lleva adelante una obra que cruza el cine con las videoinstalaciones y el lenguaje de las redes sociales. En 2021 dirigió su primer largometraje, El planeta, donde ella y su madre biológica interpretaron a una madre e hija con dificultades económicas, y este año estrenó el segundo en el Festival de Sundance. Se trata de Magic Farm, que llega a la plataforma Mubi luego de haberse exhibido en el marco de la Competencia Internacional del último Bafici y cuya trama presenta a un grupo de “creadores de contenido” que viajan por el mundo persiguiendo personajes exóticos y lugares fuera de norma. La búsqueda de uno de ellos propulsa una historia que, en sus mejores momentos, funciona como sátira mordaz de los usos y costumbres digitales contemporáneos. En los peores, en cambio, adscribe al “feísmo” tercermundista y apela a varios elementos de los que supuestamente se burla.

El grupo está encabezado por Edna (Chloë Sevigny), a quien en la escena introductoria se ve conduciendo un programa tipo streaming de tendencias que cuenta historias peculiares. Para encontrarlas cuenta con un pequeño equipo de trabajo (Simon Rex, Alex Wolff, Joe Apollonio y la propia Ulman) atento a las modas y el pulso de las redes sociales. Allí, justamente, ven a cantante muy particular llamado Súper Carlitos, conocido por usar orejas de conejo y rapear con las sierras de fondo, que vive en un pueblo llamado San Cristóbal. La troupe viaja hasta esa localidad de la Argentina, sin saber que en toda Latinoamérica hay decenas de ciudades con ese nombre. Dado que el San Cristóbal que eligieron no parece ser el correcto (no hay sierras y nadie conoce al tal Carlitos), deberán arreglárselas con lo que tienen a mano para inventar algo acorde al perfil que necesitan. ¿Qué hacer ante la ausencia de “contenido”? Crearlo convocando a un casting para conocer a los varios freaks que habitan la zona.

Sólo Ulman, quien encarna una versión deformada de sí misma, sabe español, por lo que los enredos lingüísticos serán los primeros que deba enfrentar este grupo de hípsters perdidos en la inmensidad de la llanura pampeana. Los segundos comenzarán a tomar forma una vez que comiencen a interactuar con diversos personajes locales, entre los que sobresalen una madre y su hija (Valeria Lois y Camila del Campo) y el encargado del hotel, alguien muy bien predispuesto pero incapaz de resolverles sus problemas.

Si bien la película no cae en la ridiculización de ellos ni de los personajes que irán conociendo, Ulman opta por una impronta visual desprolija –lo que por momentos recuerda a El ciudadano ilustre– y un relato un tanto caótico que parece ir armándose sobre la marcha, a medida que deban sortear los mil y un inconvenientes de esta excursión al sur profundo del continente. El resultado es un film burlón, venenoso e irónico, aunque profundamente irregular. Nada muy distinto a los informes de influencers que intenta satirizar.