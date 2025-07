”Se puede decir que estaba jugando en el primer mundo, pero me falta algo, que es esto, lo que se vive acá no se ve en otra parte”, confesó Alejo Veliz, en su presentación como refuerzo de Central. El delantero reconoció las dificultades que tuvo para adaptarse en Europa y el deseo de jugar mañana ante Godoy Cruz. Pero en el estreno del equipo en el torneo Clausura no será titular ni estará Enzo Copetti, quien acordó su salida a préstamo a Estudiantes debido a la vuelta del juvenil goleador al club. La dirigencia apunta ahora a conseguir la vuelta del defensor Gastón Avila, cuyo pase pertenece a Ajax de Países Bajos.

Central arma para la próxima temporada, por nombres, el mejor plantel en mucho tiempo. El canaya se lanza a la pelea del título con la vuelta de Angel Di María, el regreso de Veliz en ataque y gestiona recuperar a Avila, cuya ficha fue negociada años atrás sin debutar y cuando lo hizo, se fue a los pocos partidos. El club espera anunciar en las próximas horas el acuerdo con Ajax para hacerse del préstamo de Avila. Es que el jugador se encuentra a préstamo en Fortaleza de Brasil hasta fin de año y se debe resolver su desvinculación para así firmar con Ajax su contratación.

Por lo pronto, ayer fue el turno de presentar a Veliz, quien entrenó por la mañana y quedó a disposición de Ariel Holan, aunque no será titular mañana en el debut a las 16 ante Godoy Cruz en el Gigante. “Volver es algo lindo, no imaginé que iba a ser tan rápido”, confió Veliz. Su retorno se produce luego de dos años en Europa donde el delantero no encontró continuidad en Tottenham, Sevilla ni Espanyol.

“En Europa estaba solo con mi novia, lejos de mi familia y yo soy un chico de pueblo (Irigoyen). Se me hizo difícil”, admitió el delantero. “Central es todo para mí. Me dio la vida que hoy tengo. Voy a dar todo lo necesario para dejar al club en lo más alto. Voy a disfrutar esta etapa al doscientos por ciento, mucho más que mi primera etapa”, prometió Veliz. “Desde que (Ángel) Di María me dijo ‘ahora faltas vos’ yo estaba re loco por venir”, reconoció entre risas el nuevo jugador de Central.

La llegada de Veliz aceleró la salida de Copetti. El ex Racing no iba a ser considerado titular por Holan para empezar la temporada y decidió irse a Estudiantes. Su pase será a préstamo por un año. Central se desprende así del contrato de un jugador que hace un año pagó cuatro millones de dólares, en la peor inversión sin dudas de la actual dirigencia. El libro de pases cerrará dentro de dos semanas, en acuerdo entre los clubes. Por lo cual los canayas no solo tendrán tiempo para destrabar las gestiones por Avila sino también para concretar alguna transferencia más.