Esta semana sale el número 36 de la revista Barullo con dos entrevistas exclusivas al escritor, poeta y político, Rafael Bielsa, y al cantante y compositor Jorge Fandermole. Al responder a las preguntas de la revista cultural de la ciudad, pareciera que Bielsa hubiera sido muchos hombres y vivido varias vidas, épicas, vencidas, asombrosas o sencillas, hilarantes o líricas. "Yo siempre fui un atrevido”, confesó en una entrevista realizada por el escritor Marcelo Scalona.

—Se intuye que en esa fisura entre el palacio del abuelo insigne y el campito de enfrente, está el tuyo… ¿puede ser?

—Es. Vivíamos los tres hermanos y mis padres en Mitre y La Paz, a pocas cuadras del Mercado de Abasto. Mi abuelo, profesor universitario, estaba en Montevideo 2150. De lunes a viernes, por Mitre, jugábamos a la pelota en la vereda, a las figuritas, teníamos una barra, nos agarrábamos a las piñas. El viernes por la noche empezaba la biblioteca marítima de mi abuelo, que terminaba la noche del domingo. Eran lecturas, la libertad del solo, una conducta anárquica. De muy niño, yo andaba de la cuarta al pértigo con una gorra de visera curva. Si por alguna razón se extraviaba, la buscaba por cada rincón, arrebatado e ido, gritando por mi dije. No me salía la letra erre, pero tenía una garganta del diablo. De ahí, mi abuelo me apodó Gorito. No es que hubiera una fisura; mi mundo tenía —como Jano— dos rostros. el social y deportivo de los días hábiles, y el lectoral y rumiante de los fines de semana. En ambos me sentía cómodo, amaba a ambos -responde Bielsa.

Por su parte, Fandermole -serio y a la vez lúdico, sobrio y a la vez desacartonado-, traza un diagnóstico político sobre la Rosario actual, la Trova Rosarina, el olvido del vasto patrimonio cultural del siglo veinte y una poética basada en el despojamiento en diálogo con el periodista Juan Manuel Mannarino.

Barullo es una revista cultural que se imprime en papel desde hace siete años y tiene una página web donde se da cuenta de la actividad cultural de la ciudad. Horacio Vargas, Sebastián Riestra y Perico Pérez están a cargo de su edición. El nuevo número de la revista se presentará el 30 de julio en el Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721.