Era fines de los noventa y el televisor se prendía en Nickelodeon. Despatarrados en la cama de mis viejos, mi hermano y yo esperábamos como dos monjes el momento impredecible en el que en la tele sucediera el milagro. Éramos muy chicos para conocer las horas del día, para entender el orden exacto en el que ocurrían ciertas cosas del universo. El mundo todavía funcionaba para nosotros de manera imprevista e incontrolable, así que cuando sin aviso aparecía nuestro programa favorito, comenzaba de pronto un ritual secreto en el que el tiempo se congelaba.

Los dos, en silencio, apoyados contra el respaldo de la cama, mirábamos la televisión.

En esa época las pantallas todavía se veían de lejos.

Éramos muchos los niños que mirábamos Nickelodeon. Pero por alguna razón éramos pocos, poquísimos, los que veíamos un programa llamado Las aventuras de Pete y Pete. Era una serie distinta, un bicho raro que parecía haber salido de un lugar misterioso y fascinante. En ella dos hermanos (uno más grande, romántico e idealista y otro más chico, rebelde e indomable), llamados absurdamente con el mismo nombre, vivían en un barrio ficticio donde ocurrían las situaciones más extrañas y surrealistas. Y sin embargo, lo más raro de la serie no era todo esto, sino su capacidad para ocultarse del público en general.

La cuestión no era solamente que casi nadie la veía, lo cierto es que casi nadie la conocía. Y era así que cuando yo insistentemente trataba de compartir mi fanatismo con mis amigos de la escuela, el ridículo nombre de la serie resonaba para los demás como un invento. Como si en la programación de Nickelodeon hubiera un agujero negro que se tragara el bloque espacio-temporal en el que se pasaba el show y fuésemos tan sólo unos pocos los arbitrarios afortunados de tener acceso a la anomalía.

Yo me preguntaba cómo era eso posible. Cuál era la razón detrás de su esporádica invisibilidad. ¿En los televisores de algunos el programa existía y en los de otros no? Pero la respuesta estaba en la propia serie.

Con sólo ver la secuencia de apertura uno podía adivinar que era un programa distinto: una banda toca un rock sucio en el patio de la casa de un barrio suburbano. Un chico pelirrojo, el pequeño Pete Wrigley, saca la lengua asomando la cabeza por la ventana de un auto. No tiene más de diez años pero en su brazo izquierdo lleva tatuado el dibujo de una mujer. Se llama Petunia. Otro chico pelirrojo, Pete Wrigley mayor, mira a cámara muy serio. En su rostro se adivina una profunda sensibilidad.

En el universo del show, Don Wrigley conoció a su esposa, Joyce, en la playa: su detector de metales lo llevó hasta la placa metálica que la mujer tiene en la cabeza, placa que cada tanto, por accidente, sintoniza algún programa de radio. Don y Joyce tienen dos hijos: Pete y Pete. Nunca se explica por qué les ponen el mismo nombre. Nunca se explica por qué el más chico lleva a Petunia en el brazo.

Es que en ese mundo no hay magos, vampiros, o brujas. Hay un túnel del tiempo el día que empieza el otoño. Hay chicos que se quedan despiertos toda la noche para cuestionar la hora de irse a la cama impuesta por sus padres. Hay un teléfono público que suena hace 27 años y nadie se anima a atender. Hay un chico castigado que cava un túnel bajo la tierra para escapar de su casa y ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Hay un inspector de calidad que deja señales en los calzoncillos que registra. Hay un niño que accidentalmente empieza a ver con rayos X después de mirar fijamente un eclipse lunar. Hay una banda desconocida que toca una canción que el pequeño Pete no olvidará jamás. Pero sobre todo, hay una curiosidad permanente por descifrar los secretos del mundo. Hay preguntas que no tienen respuesta.

Y entonces, tal vez porque yo también era una chica de barrio suburbano, o quizá simplemente porque el agujero negro me esquivó y decidió que en el televisor de mi casa el programa sí existiera, Las aventuras de Pete y Pete me conquistaría como bajo un hechizo. Me marcaría de una vez y para siempre, mucho más de lo que podría haberme imaginado tirada en la cama de mis papás en los finales de la década del noventa.

Pero de repente, Nickelodeon cancelaría la serie.

Durante años no la volví a ver. Incluso, me olvidé de ella.

Pasó el tiempo. Pasó de moda decir “no estés tan cerca de la pantalla que hace mal”.

Muchos años más tarde encontraría a algunos pocos que habían quedado de este lado del agujero negro y que también habían sido devotos, como yo, de ese show que defendía el absurdo, la excentricidad y el misterio.

Muchos años más tarde me enteraría de que la serie había sido hecha con un presupuesto bajísimo, el más bajo de todo el canal.

Muchos años más tarde leería que había sido cancelada por ser “demasiado inusual”.

Muchos años más tarde, con enorme desconcierto, descubriría que el padre de Nonna, la mejor amiga del pequeño Pete, era interpretado por Iggy Pop. Que había cameos de Martin Donovan, Debbie Harry o Steve Buscemi. Que mi capítulo favorito se llamaba “Hard Day’s Pete” en honor a A Hard Day’s Night.

Muchos años más tarde entendería que los creadores de la serie querían, en cada capítulo, “honrar el espíritu del grunge y del indie-rock”.

Muchos años más tarde comprobaría que en la serie sonaban The Magnetic Fields, R.E.M., Miracle Legion o Drop Nineteens.

Muchos años más tarde leería que los realizadores querían representar lo inexplicable del universo cuando se es chico, construyendo un mundo “gracioso, triste, extraño y hermoso”.

Muchos años más tarde entendería que la serie se había cancelado hace tiempo pero que, tal como Petunia en el brazo del pequeño Pete Wrigley, permanecería en alguna parte de mí para siempre.

Ingrid Pokropek es directora, guionista y productora de cine argentina. Dirigió el largometraje Los tonos mayores (2023) Se trata de su ópera prima, estrenada en la Berlinale y premiada en diversos festivales a lo largo del mundo. También dirigió los cortos Chico eléctrico (2021) y Shendy Wu: un diario (2019). Entre otras películas, produjo Trenque Lauquen (2022, dirigida por Laura Citarella), estrenada en la Bienal de Venecia. En 2020 fundó la productora 36 Caballos junto a Juan Segundo Álamos e Iván Moscovich.