Con la mirada en los jugadores lesionados, el plantel de Central retomó ayer los entrenamientos en Arroyo Seco. Central recibe el sábado a San Martín de San Juan y esta mañana se abre la reserva de lugar en las tribunas populares para los socios con cuota al día. Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Facundo Mallo tienen chances de reaparecer en la alineación titular en la 3º fecha.

Por problemas musculares, Malcorra, Campaz y Mallo no jugaron ante Lanús. El técnico Ariel Holan prefirió prescindir de ellos para así priorizar la recuperación física en cada uno de los casos. Y la semana de entrenamientos inició ayer para el entrenador con la atención puesta en recuperar a los tres. El caso de Malcorra es quizá el que más incertidumbre conserva dado que al volante las molestias musculares le aparecieron el día del partido con el granate. Campaz y Mallo ya entrenaron toda la semana pasada con la sospecha de que Holan no los iba a hacer jugar el fin de semana para no exponerlos a una lesión. Pero los tres van a ser evaluados el jueves por el entrenador en la práctica matutina de fútbol.

Diferente es el caso de Santiago López, quien se resintió de una lesión en el tobillo derecho en el juego con Lanús y se perderá otra vez algunos partidos del campeonato. Incluso está a riesgo de perderse el clásico con Newell’s de de la 6º fecha. El cuerpo médico canaya aún no entregó diagnóstico sobre la lesión que sufrió el delantero ni plazos de recuperación.

El partido con San Martin de San Juan se jugará el sábado a las 16.45 en el Gigante. Los socios canaya con cuota de julio paga tendrán hoy habilitado el sistema para reservar lugar en las tribunas generales. Las ubicaciones se agotan a las pocas horas. También se ofrecerán algunas plateas pero solo a socios.