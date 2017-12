“Unidad y renovación” es el lema/propósito con el que asumió ayer la nueva conducción del PJ Bonaerense que encabezan el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en calidad de presidente y vice, con el compromiso de alternarse en sus cargos un año y un año. Menéndez anunció como primera medida que iniciará una ronda de consultas con los gobernadores peronistas para conocer la realidad del interior aunque también le reclamó a los diputados “que voten lo que tienen que votar”, en una muestra del delicado equilibrio que necesitará la conducción del peronismo de ahora en más en su afán de mantener a “todos adentro” con el objetivo de volver al gobierno en 2019.

“El peronismo tuvo una elección brillante, sacamos el 54 por ciento. Lástima que fuimos separados”, reflexionó Menéndez. “¿Hasta cuándo vamos a seguir tropezando con la piedra de la mezquindad?”, se preguntó. A su lado, Gray también planteó la necesidad de “abrir el partido a todos los sectores, acá no sobra nadie” y concluyó que “los más humildes tienen que saber que van por ellos y que nosotros somos quienes lo vamos a defender”.

El clima era de calor intenso tanto adentro de la sede del PJ Nacional como afuera, con los militantes de Merlo y de Esteban Echeverría que cortaron el tránsito sobre Matheu y no paraban de darle a los bombos. La jornada se dividió en tres actos, con la asunción formal ante el Consejo del PJ, una conferencia de prensa y un acto de cierre, que la gente de afuera pudo seguir a través de los parlantes. Estuvieron el presidente del PJ, José Luis Gioja, y los hermanos Pablo y Facundo Moyano, uno de la CGT y el otro diputado por el massismo. También pasó, breve y silencioso, el ex gobernador Daniel Scioli. Una presencia significativa, y que los oradores destacaron, fueron la del saliente titular del peronismo bonaerense y ahora a cargo del Congreso del PJ, Fernando Espinoza, y la de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quienes pretendían continuar manejando las riendas partidarias y que, luego de una dura negociación, aceptaron ceder.

La nueva conducción del PJ bonaerense participó de la marcha del lunes contra la reforma previsional y luego condenaron los hechos de violencia. “La verdad es que la pobreza no la inventó Cambiemos, pero la ha profundizado con un montón de medidas”, insistió ayer Menéndez, que en sus discursos suele mencionar al papa Francisco y a Antonio Cafiero, a quien pone como ejemplo de la renovación que busca liderar. “El logró la reunificación del campo popular”, marcó ayer. Menéndez hizo ruido en la interna cuando se sacó una foto con el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, poco antes de las elecciones de octubre, cuando el rionegrino había avisado que no aceptaría a Cristina Kirchner en la bancada. El intendente de Merlo quiere a Sergio Massa y a Florencio Randazzo de nuevo dentro del justicialismo.

Gray fue el más enfático en la reivindicación de lo hecho durante el kirchnerismo. “Con agradecimiento a Néstor Kirchner y reconocimiento a Cristina Kirchner”, cerró su discurso durante el acto realizado en el auditorio bautizado Juan Carlos “Chueco” Mazzón, en honor al histórico operador del justicialismo. El intendente de Esteban Echeverría mostró la nueva conducción como un acuerdo alcanzado entre los intendentes de la Primera y la Tercera Sección Electoral y habló de la necesidad de armar también un discurso para el interior bonaerense, donde arrasó Cambiemos. “Es la tercera parte de la provincia, ahí hay también peones rurales, chacareros”, rescató. Por eso, otra actividad que tienen en agenda es recorrer el interior y participar de actos con las autoridades de cada uno de los 135 municipios. Gray habló de conseguir la “unidad de acción”, discutiendo las diferencias puertas adentro y planteando un discurso único hacia afuera.

Pablo Moyano resultó electo vicepresidente segundo y mostró en su mensaje que hoy se ubica en el sector más duro contra el macrismo. “Esos diputados son traidores a los afiliados y al pueblo argentino”, afirmó sobre los 16 legisladores que votaron junto a Cambiemos la reforma previsional. El titular de Camioneros planteó que había que generar un PJ abierto a sus afiliados pero también activo en la calle. “Conseguimos frenar la reforma laboral”, se congratuló. Y prometió “movilizar la mayor cantidad de trabajadores” para el día que esa reforma finalmente se trate en el Congreso.

Otro de los críticos fue el saliente Fernando Espinoza, quien se fue antes del acto de cierre porque tenía actividades en el Congreso. “Estamos viviendo momentos muy difíciles en la Argentina hoy. Sabemos lo que pasó, cuándo se generó la segunda parte del mega ajuste del gobierno nacional. Lo que a nosotros nos parece como peronistas es que no se puede siempre ajustar sobre los más débiles”, aseguró Espinoza. “No vamos a avalar nunca esta represión que no se ve desde tiempos de la dictadura militar. En democracia solamente el 19 y 20 de diciembre de 2001 se vieron cosas parecidas”, remató el ex intendente de La Matanza quien probablemente en febrero asuma al frente del Congreso del PJ cuando se realice la primera reunión ordinaria del año.