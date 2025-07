Chicas que vuelven

Se están cumpliendo 25 años del estreno de Las vírgenes suicidas, el primer largometraje de Sofía Coppola, que se convirtió de manera instantánea en clásico de culto. Para festejar la ocasión, la directora está lanzando un libro homónimo que reúne las capturas que la notable fotógrafa de moda Corinne Day tomó durante el rodaje de la película. “Los libros de fotografía en general siempre han sido un punto de partida para inspirarme en mi trabajo y algo que me apasiona”, ha dicho Coppola al respecto, ya que este es el segundo libro de fotos que lanza con la editorial inglesa Mack después de Archivo, una recopilación de instantáneas de su carrera, referencias, inspiraciones y locaciones de su colección personal que se convirtió en éxito el 2023. Pero es el primero con su propio sello dentro de la editorial, al que ha llamado Important Flowers. “Fue fantástico trabajar con mi amigo, el diseñador de libros Joseph Logan, en Archivo. Y cuando encontramos la caja con las fotos de Corinne, pensé que podrían crear un libro propio y rendir homenaje a su fotografía” dijo la directora. Day murió trágicamente en 2010 a causa de un tumor cerebral, pero dejó una marca importante en la estética de los noventa y fue famosa por sus fotos de gente como Kate Moss, Moby o las colecciones de Vivienne Westwood. Es más, varias de estas imágenes de rodaje fueron casi tan famosas como los frames de la película. El libro, que recién ha salido del horno, fue editado por Coppola misma a partir de los negativos originales de Day e incluye también fotos poco vistas, además de textos propios y de Jeffrey Eugenides, autor de la novela en la que se basó la película.

Lujo circular

Hace un par de semanas se supo que el bolso Birkin original de Hèrmes se había subastado en diez millones de dólares a un comprador misterioso. Hablamos de la cartera de cuero negro hecha a mano y solicitada por la icónica Jane Birkin, que en los ‘80 –y con razón– reclamaba que las carteras eran demasiado pequeñas para las necesidades de una chica. Por estos días, se reveló que el comprador del bolso –gigante, minimalista y útil– fue Shinsuke Sakimoto, empresario japonés, que declaró que hacerse con el objeto fue “un hito personal” y un “momento decisivo para Valuence”, la empresa que fundó en 2011. Es que través de Valuence, Sakimoto promueve lo que él llama “lujo circular”, que define como una forma de lujo sostenible y ética, si acaso es eso posible, ya que da una segunda vida a estos artículos de alta gama. La empresa organiza sus propias subastas y vende obras de arte, relojes vintage y artículos de segunda mano auténticos. “No se trata solo de una compra récord, se trata de honrar el legado de una de las piezas más icónicas de la moda”, dijo el empresario. “Para mí, había que asegurar que esta obra maestra estuviera en manos de una empresa que realmente valorara su historia y que la compartiera con el mundo. Nos sentimos orgullosos, agradecidos y profundamente emocionados”.

Desafiando al rito

La Isla de Rapanui, también conocida como Isla de Pascua o Easter Island por los colonizadores, ha estado históricamente cubierta de misterio para quienes viven en el continente. El origen de sus majestuosos moai genera tanto interés en la comunidad científica como en la cultura pop y hasta en Hollywood. Y a menudo, muchos se preguntan por las formas de vida, de trabajo y de arte en un lugar tan pero tan aislado del mundo que parece haber nacido hecho, creado por sí mismo, en total soledad. Pero una nueva investigación realizada por arqueólogos de la Universidad de Uppsala acaba de indicar que Rapanui estaba mucho menos aislada de lo que usualmente se creía. Y algunos análisis de ADN sugieren que para la llegada de los europeos, la zona ya había sido visitada varias veces por otras culturas, tanto desde diversos continentes como de otras islas, y que de allí salió y entró información. Un ejemplo de la influencia de los sudamericanos preeuropeos se ha comprobado por la presencia de batatas y ciertos conceptos simbólicos que no se consideran endémicos de Rapanui. Y quizás lo más relevante es un análisis profundo de monumentos religiosos y espacios rituales. Estos revelaron similitudes en toda la Polinesia que sugieren que las redes de conexión interinsulares eran más complejas de lo que se creía y que entre ellas hubo más intercambios de influencias de lo que se pensaba abriendo camino a futuras investigaciones.

Pensar en nada

El concurso es serio pero absurdo, cada vez más popular y, dicen, uno de los más difíciles de ganar que existe. Fue inventado por una artista surcoreana que sufrió lo que se conoce como burnout, un colapso mental inhabilitante provocado por el estrés laboral. Ya compiten en él miles de personas en Asia pero el asunto se expandió rápido por Europa y además por estos días se acaba de anunciar su edición en Australia. El concurso se llama Space Out y consiste en no hacer nada. Los participantes compiten por quién es capaz de “desconectar” más y mejor durante noventa minutos. Son descalificados si se ríen, si revisan sus teléfonos –al parecer, lo más difícil–, si charlan, y por supuesto si se quedan dormidos. Se les anima a asistir con su ropa de trabajo o uniforme y por eso lo común es ver a oficinistas, médicos, personal de limpieza, todo tipo de oficios, sentaditos en sus mats de yoga y cubiertos de impermeables o de sombrillas para el sol según el tiempo y lugar del torneo. Y gana quien tenga la frecuencia cardíaca más estable, cosa que miden los médicos cada 15 minutos. Pero también hay un premio al favorito del público, vaya a saber uno con qué criterio. La cosa es que al evento ya asisten tantas personas que ahora tienen que ser evaluadas por un sistema de rondas, y hasta hay un presentador que “relata” lo que allí sucede. Definida por su creadora Woops Yang como una forma de arte visual colectiva, la performance busca crear una mini-ciudad de personas que no hacen absolutamente nada, transmitiendo el mensaje de que no hacer nada no es una pérdida de tiempo. “Cuando tuve la idea sufría síndrome de agotamiento profesional, pero aún así me sentía terriblemente inquieta cuando me detenía y no era productiva de una u otra forma”, explicó ella. “Pensé que todos nos sentiríamos mejor al no hacer nada si nos juntáramos para hacerlo en grupo”.Vale decir que Corea del Sur es conocido como uno de los lugares con jornada laboral más larga del mundo y uno de los sistemas educativos más competitivos que existe. Pero la exigencia se expande por el mundo y de hecho la ganadora del año pasado fue una psicóloga chilena que recibió la dorada estatuilla de El Pensador de Rodin que se entrega como premio.