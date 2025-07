DOMINGO 27

TEATRO

Partida En el marco del Ciclo Reuniones, se presenta la obra de Renata Moreno, ganadora de la Bienal de Arte Joven de Santa Fe en 2018 y de Buenos Aires en 2022. En palabras de su propia dramaturga: “En mi partida de nacimiento figura que soy sexo masculino, que nací un día anterior. Me obsesioné con el error. Cómo construyo mi identidad”. La dirección es de Gonzalo San Millán.

A las 20.30, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $18000.

Cría La obra de Catalina Luchetta explora el vínculo entre un padre y una hija a través del teatro, la memoria y la ficción. No hay tiempo lineal: la historia se despliega como un ensayo vivo, donde los diálogos imposibles se repiten una y otra vez, hasta que algo duele. Y con eso alcanza para que los personajes intenten armar una historia propia.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $16000.

CINE

Las líneas que me definen Sosuke Aoyama es un estudiante universitario. Sus padres murieron en un accidente y Sosuke todavía no logra superar la tristeza. Cuando ve por primera vez obras de sumi-e (pinturas con tinta china), queda fascinado. Con dirección de Norihiro Koizumi, Las líneas que me definen ha recibido el premio a mejor actor de reparto (para Tomokazu Miura) en Kinema Junpo, 2023.

A las 15, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

¡FA! Se estrena un episodio del ciclo que combina música en vivo, conversaciones y momentos compartidos desde la casa de Mex Urtizberea. Se reunieron para hablar, cantar y pensar acerca de qué cosa es un hogar Flor Peña, Ángela Torres, Marilina Bertoldi, Darío Z, Valentino Merlo, Adrián Barilari, Alejandro Csome, Rep y Lito Vitale.

A las 20, disponible a través del canal de YouTube de Esto es ¡FA!

MÚSICA

Las vacaciones del Salmón Se presenta un espectáculo musical y narrativo dirigido por Jerónimo Verdún que recrea las canciones de Andrés Calamaro desde una mirada lúdica, especialmente pensada para los niños y toda la familia, desde su etapa en Los Abuelos de la Nada hasta Los Rodríguez y su carrera solista.

A las 17, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 28

TEATRO

La Pipetuá La compañía de ocurrencias humorísticas, sonoras y circenses La Pipetuá vuelve con su espectáculo Revisiones. Una selección de las mejores escenas reinterpretadas de todos sus shows. Un viaje por la historia del grupo en una propuesta para toda la familia. Este show fusiona teatro, música en vivo, artes circenses y tecnología para ofrecer una experiencia única.

A las 15, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entradas: desde $22000.

Más allá de mi mundo Llega la obra infantil de Camila Bracco y Griselda Díaz. Pandora deberá luchar entre su paciencia y la curiosidad que le genera la caja que ha cuidado durante tanto tiempo. El equilibrio se quiebra cuando abre la caja porque los males del mundo están encerrados allí. Pero de forma mágica y repentina, atraviesa un portal que la lleva a un lugar lejano y desconocido.

A las 14, en el Multiescena, Av. Corrientes 1764. Entrada: $20000.

ARTE

Franco Piccini Se presenta la exposición de dibujos Piccini: 85 cuadernos, muestra que presenta los cuadernos de trabajo del arquitecto Franco Piccini. En estos cuadernos, cada idea expresada en forma de boceto es secuela y secuencia de un encargo concreto. Idea casi siempre inminente, conducida de modo urgente, afín con una militancia del hacer. Curaduría: Guillermina Elinbaum y Martín Cabezudo.

De lunes a viernes de 8 a 16, en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Av. Belgrano 646, Rosario. Gratis.

CINE

Un pastel para dos La película de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha (Ballad of a White Cow) no deja de señalar las condiciones cotidianas de la mujer en la sociedad iraní. Censurada en su país de origen, Un pastel para dos cuenta la historia de un par de ancianos que se conocen y pasan una noche comiendo, bebiendo y bailando. Estos temas no parecerían ser subversivos pero la aplicación de la sharía en la sociedad iraní no lo ve de la misma manera.

A las 19.15, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo El colectivo de percusión se renueva. En su nuevo espectáculo El corazón del ritmo, el escenario está en el centro de la sala, los músicos se disponen en círculo y el público rodea esa fuente de energía. El nuevo formato escénico propone una experiencia inmersiva en la que el ritmo fluye en todas las direcciones.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

MARTES 29

MÚSICA

Samara Joy Con tan solo 24 años, esta artista nacida en Nueva York que se presenta en Buenos Aires junto a su orquesta, ya acumula cinco premios Grammy y un álbum debut que alcanzó los primeros puestos de los rankings. Su nombre comienza a inscribirse junto al de leyendas como Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y Billie Holiday, siendo la nueva gran voz del jazz vocal en ser fichada por el prestigioso sello Verve Records.

A las 21, en el Teatro Coliseo, M.T. de Alvear 1125. Entrada: desde $56500.

CINE

Cortos coreanos Se presentan cortos animados de Corea, país que desde hace cuatro décadas ha creado una pujante industria en el sector. Uno de ellos es Dino Powers. Cuando criaturas mecánicas con forma de dinosaurio despiertan para proteger el planeta, se forma el equipo Dino Powers. Liderados por jóvenes valientes, luchan contra fuerzas que amenazan la paz en la Tierra. Explosiones, lealtad y mucha acción jurídica.

A las 16, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Gracias por operar con nuestro banco Llega a salas la película de la realizadora de origen palestino Laila Abbas. La ciudad de Ramallah que puede verse en el film no es la misma que existe hoy en día, aunque las tensiones sociales pueden advertirse en más de una escena. Sin embargo, el tema central de esta comedia negra con elementos de anti patriarcado no descansa en el conflicto israelí-palestino, sino en las turbulencias intra familiares.

A las 16.40 y 18.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4500.

TEATRO

Un trozo de pan Se presenta este espectáculo pensado para toda la familia. ¿Pensaste de dónde viene el pan que tenemos en la mesa? Las respuestas llegan en forma de canción, de dibujos, de títeres y de magia. Un trozo de pan es una experiencia visual, sensitiva y divertida para el público más pequeño.

A las 16.30, en el Galpón de Catalinas, Benito Perez Galdós 93. Entrada: desde $5000.

ETCÉTERA

Edgardo Scott Uno de los escritores más inquietos del panorama actual construye en la novela Yo soy como el rey de un país lluvioso un descenso sofisticado a las zonas más turbias del deseo, la violencia y el resentimiento. Scott se desliza entre reflexiones, archivos criminales y obsesiones en un vaivén entre la reflexión filosófica, el testimonio fragmentado y el delirio. Presentan el libro Esther Cross y Ricardo Romero.

A las 18.30, en Verne Libros, Velasco 1427. Gratis.

Taller de Zombies La propuesta es que los más chicos puedan crear su propio zombie junto al artista Agustín Siraí.

A las 16, en Arthaus Central, Mitre 434. Gratis.

MIÉRCOLES 30

MÚSICA

Niños Envueltos La banda celebra 15 años en la música con un recorrido por toda su discografía. Con melodías luminosas y un sonido sofisticado y juguetón, es una de las bandas más respetadas de la escena. Abrirá la velada Mailén Pankonin, una artista que se para sobre expresiones criollas y la evocación de instituciones sindicales como escenarios románticos.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

Fernández Fierro Esta noche, la agrupación recibirá una distinción como Actividad de Interés Cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y lo celebra a puro recital en el Club Atlético Fernández Fierro. Con más de veinte años de vida, es el escenario de este legendario proyecto colectivo que suma un nuevo reconocimiento.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: desde $21000.

ARTE

Sebastián Salfate Se exhibe Niña hermosa, el proyecto que este artista chileno comenzó en 2018, con la investigación del santuario de ese nombre, ubicado en la Ruta 78 en Chile y construido en recuerdo de Astrid Soto, que falleció allí y es considerada un espíritu milagrero. La pieza audiovisual es una mezcla entre una documentación y memoria. También, una forma de conservar una tradición originada en el sincretismo cultural chileno.

Hasta el 31 de agosto, de miércoles a domingos de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Últimas unidades de lujo Continúan las funciones de la obra de Melisa Freund, interpretada por Jose Escobar, Ariel Gigena, Karina Hepner, Natalia Imbrosciano y Mauro Pelandino. Un grupo de amigos se reúne a ensayar una coreografía para un concurso amateur y la reunión termina derivando en un juego explosivo.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Microcentro Cuenta Esta plataforma de producción cultural presenta las antologías Microcentro: nueve cuentos de terror y Microcentro cuenta historietas, que reúnen las obras finalistas de la segunda edición de sus concursos. Los ganadores fueron Lucas Herculano Magalhães Leiros, con su cuento de terror “El pisapapas” y por las historietas compartieron el premio Ignacio Carloni con Recuerdo junto a Ian Debiase con El hidropájaro.

A las 18, en la Torre Macro, Av. Madero 1172. Gratis.

JUEVES 31

MÚSICA

Las Tussi Operaciones Culturales es el nuevo ciclo musical de Niceto. La consigna es poner a interactuar a grupos y solistas surgidos en los últimos años. En esta edición inaugural serán de la partida el punk de la banda marplatense Las Tussi (foto), Cata Carpena, El Club Audiovisual y Terrores Nocturnos. El cierre de la jornada estará a cargo de la plataforma Beathey.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

Canticuénticos El grupo más querido por las infancias vuelve a Buenos Aires con un espectáculo que ya es un clásico. Con más de 17 años de trayectoria, Canticuénticos se ha convertido en una referencia ineludible en la música para infancias de América Latina. Sus canciones combinan ritmos folklóricos con letras que respetan, emocionan y hacen pensar.

A las 15, en el Nacional Sancor Seguros, Av. Corrientes 960. Entrada: desde $3000.

Shambhala Katja Alemann inaugura la edición 2025 del ciclo musical Lo Que Suena con la presentación del espectáculo Shambhala y su EP del mismo nombre. Los espectáculos de su creación siempre han incluido canciones de su autoría. En esta oportunidad la artista se complace en dar a conocer sus composiciones que mezclan ritmos africanos, cubanos y locales de una manera lúdica y singular.

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $12500.

TEATRO

Parece ser El autor aparece como performer para dejar de ser un sujeto tácito y ponerse como protagonista de su propio relato. Sobre su cabeza aparecen scrolleados los pensamientos flotantes que se deslizan en la pared. Y un incansable golpe resuena desde el comienzo para dar inicio a la repetición de una obra que en cualquier momento se rompe. Con Iván Haidar, performer, coreógrafo y director nacido en La Plata, que ha actuado en Lisboa, Londres y Nueva York, entre otros lugares del mundo.

A las 19 y a las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Movi Se presenta el espectáculo de Brenda Angiel. Entre cuerdas y arneses, los personajes juegan con proyecciones en vivo y transforman el espacio en un lugar de diversión y aventuras lumínicas en el aire. Luego, los niños que quieran pueden experimentar “volar” de la mano de los técnicos de seguridad y los bailarines Mauro Dann, Giselle Pezoa, Maximiliano Navarro y Carla Bugiolacchi.

A las 16, en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272. Entrada: $15000.

VIERNES 1

ETCÉTERA

Spinetta por Martí Se presenta Spinetta, una biografía en imágenes de Luis Alberto Spinetta a través del ojo, la sensibilidad y la complicidad de Eduardo Martí, su amigo y fotógrafo predilecto. Sonamos y Vademécum se unen para publicar un evento editorial con escasos precedentes en la bibliografía sobre música popular. Más de cinco años de un trabajo casi antropológico de Martí, que catalogó la vida del artista en imágenes fabulosas. "Fue una época fructífera, donde creamos y disfrutamos de las cosas buenas que te hacen sentir que no sos un número más. Que estás vivo", le contó el fotógrafo a Radar en una entrevista publicada recientemente.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

CINE

Simón de la montaña Como parte del ciclo Miradas Argentinas, se proyectará la película de Federico Luis, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2024. En este largometraje oscuro, Simón se presenta como ayudante de mudanzas aunque parece haberse convertido en otra persona. Actúan Lorenzo “Toto” Ferro, Kiara Supini, Pehuén Pedre, Laura Nevole y Agustín Toscano.

A las 18, en el Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos. Gratis.

TEATRO

Quince con toda la furia En la pileta de un all inclusive en Miami, una madre, su hijo y su mejor amigo intentan entregarse al ocio. Pasan las horas entre lecturas, Coca-Cola, y cuerpos expuestos al sol y a la lluvia que derriba casas lejanas, en Argentina. Con actuaciones de Mariela Acosta, Patricio Penna, Gregorio Barrios y Carolina Hsu. Dirige Ignacio Torres.

A las 22.30, en Moscú Teatro, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $18000.

Irreparable Continúa en cartel la obra escrita y dirigida por Martín Repetto que expone con fuerza una trama cargada de tensión emocional, donde los vínculos se ven sacudidos por el debate ético en torno a una posible ley de eutanasia. Actúan Malena Bernardi, Pablo Mónaco, Camila Zopatti, Fermín Varangot, Deby Tescione y Andrés Pabón.

A las 22.30, en el Patio de Actores, Lerma 568, CABA. Entrada: desde $17000.

Estoy acá sin fin Vuelve la obra donde Leticia Coronel homenajea a su hija Amanda. En palabras de la dramaturga: “La escribí queriendo dejarle algo para siempre. A ella no le gusta el teatro, pero por acompañarme a los ensayos tiene más horas de salas que de hogar”. Actúan Nazarena Amarilla, Maira Annoni y Blanca Anzoategui, entre otras.

A las 20, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $18000.

SÁBADO 2

MÚSICA

Ezquiaga + Caamaño En esta triple propuesta, Mot Ros es el dúo de Sebastián Crusvar (teclados) y Diego López de Arcaute (batería y voz). Su show fusiona la pulsión de la música electrónica con funk. Caamaño (foto) debuta como solista con Sonámbulos, un disco instrumental. María Ezquiaga (ex Rosal) se presentará con Javier Mattanó y Toto Ciccone, donde estrenará canciones.

A las 21, en Lalalá, Av. Álvarez Thomas 1541. Entrada: $10000.

TEATRO

Mi amor Última fecha del unipersonal de Charo López. La actriz presenta una obra que combina su maestría en el humor y su talento narrativo donde explora temas sentimentales, identidad y relaciones humanas, desafiando las normas sociales y ofreciendo una mirada provocativa sobre la vida contemporánea. Con su estilo inconfundible, López garantiza una experiencia llena de risas y emociones.

A las 23.59, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: desde $27000.

Muy a mi pesar Continúan las funciones de la nueva obra escrita y dirigida por Mario Segade y que protagoniza Claudia Cantero. Muy a mi pesar es un unipersonal que explora la vida de una mujer que cuida a su marido enfermo. La protagonista, con una mezcla de humor y desesperación, comparte con sus vecinas y su médico de cabecera las dificultades de acompañar la lenta decadencia de su pareja.

A las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $16000.

MÚSICA

Sara Hebe Después de un tiempo sin shows, en el que se enfocó en la creación de un nuevo álbum que saldrá pronto, Sara Hebe está de vuelta con su potente formato full band antes de una serie de presentaciones por el interior del país y de su gira por Europa. Esta vez, recorrerá los temas de Beivip, su último disco y también, de los seis anteriores.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $15000.

Massacre Desde 1987, Massacre la viene rompiendo con su singularidad musical, su puesta en vivo y su poética profunda e intimista. La banda liderada por Wallas finalmente tuvo recompensa después de muchos años batallando en el under después de su disco El mamut y el siguiente, Ringo. A lo largo de su carrera, la banda editó nueve trabajos discográficos que recorrerán esta noche.

A las 20.30, en La Trastienda, Balcarce 460. Entradas: desde $25000.

