Central no saca diferencias por sus individualidades y sin libreto colectivo se frustró anoche con otro empate ante su gente. Bajo una lluvia sostenida en el segunto tiempo, San Martín de San Juan desplegó en cancha lo que se había propuesto, en el primer tiempo le generó problemas al fondo auriazul y en el complementó se adaptó a un rol más defensivo para no perder en Arroyito. Holan puso en cancha todo lo que tenía pero sin generación de juego otra vez se vio al equipo incapaz de generar una jugada para sus delanteros. Angel Di María no puede solo con su talento y pide a gritos complicidad de sus compañeros en el juego con la pelota, aunque esta es una tarea que debe resolver Holan en las prácticas.

Central perdió en el primer tiempo el duelo táctico con San Martín de San Juan. En el canaya las individualidades no gravitaron y en la visita las apariciones de Tijanovich y Maestro Puch fueron un problema para el fondo auriazul. La visita tuvo en Salle el mejor jugador de la cancha. Hizo jugar a sus delanteros, escondió siempre la pelota y expuso a malos momentos a Sández. El equipo de Holan no encontró nunca a Di María en buena posición en el campo para aprovechar su habilidad en velocidad. Cantizado no impuso su gambeta y Malcorra no se asoció con nadie, más allá de algunos buenos controles de pelota. Esta dinámica errática del juego ofensivo redujo a Veliz a correr a los rivales para presionar.

San Martin de San Juan no se puso en ventaja por una buena atajada de Broun a un desvió de Fernández sobre el área chica, en la acción más clara. Porque lo que logró hacer Central en el campo rival fue solo una volea desviada de Enzo Giménez y un cabezazo forzado de Veliz a las manos de Borgogno. Cantizado solo una vez apareció por izquierda por sorpresa pero su remate fue al cuerpo del arquero sanjuanino.

Holan no demoró en repensar la propuesta de juego e incluyó a Campaz para jugar el segundo tiempo y a Elordi en defensa por los problemas que tuvo Sández en la marca. Quintana se fue por lesión y para la última media hora puso a Copetti junto con Veliz en ataque. El técnico canaya puso en ataque a todas las opciones que tenía. Central se apropio del partido, le arrebató a San Martín el control del ritmo y llenó de centros el área de Borgogno. Así como Holan puso en cancha todo lo que tenía para buscar el gol, Romagnoli ordenó el ingreso de todos los defensores que lo acompañaban en el banco. Las variantes condicionaron el partido y se hizo un monólogo de los canayas con la pelota en campo rival.

Pero la desesperación le quitó a Central todas las ideas y facilitó el trabajo defensivo de la visita. Porque si bien se adicionaron seis minutos, el cansancio se hizo notar en Di María y Veliz, y San Martín nunca se vio desbordado en el fondo. El impulso que mostró Central con las variantes solo hizo llevar el partido a jugarse más cerca de Borgogno. Pero nada más. El equipo no encuentra un lenguaje de juego colectivo y así Di María se pierde en la individual. Abundan recursos en Central pero el equipo no aparece.

0 Central

Broun 6

Enzo Giménez 5

Quintana 5

Komar 6

Sández 4

Ibarra 5

Navarro 6

Cantizano 5

Malcorra 5

Di María 6

Veliz 5

DT: Ariel Holan

0 San Martín (SJ)

Borgogno 7

Portillo 6

Cáseres 6

Recalde 6

Diarte 6

Watson 7

Salle 7

T. Fernández 6

Jaurena 5

Tijanovich 6

Maestro Puch 5

DT: Leandro Romagnoli

Cambios: ST: Desde el inicio Campaz y Elordi por Sández y Cantizano (C), 7m ST: Juan Giménez por Quintana (C), 17m Copetti por Ibarra (C) y Lecanda por Fernández (SM), 25m Molina por Salle (SM), 39m Burgos, Orihuela y Toloza por Jaurena, Tijanovich y Maestro Puch (SM), 45m Segovia por Malcorra (C).

Arbitro: Ariel Penal

Cancha: Central