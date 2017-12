El Sevilla echó hoy a Eduardo Baerizzo “debido a la mala racha del equipo”, según reza el comunicado en el que se difundió la medida. El DT argentino venía con malos resultados, a pesar de que el equipo ocupa el quinto lugar en la liga española y peleando los primeros puestos con los europeos. Está en octavos de final de la Champions League, y mantiene sus chances intactas en la Copa del Rey. Es decir, lo echan cuando aun tiene posibilidades en las tres competencias pendientes.

Berizzo había llegado al equipo andaluz después de tres años de muy buenas campañas en el Celta de Vigo. Tuvo un buen arranque, pero luego hubo una seguidilla de malos resultados que provocaron las primeras críticas. El entrenador surgido en Newell´s había hecho público hace un mes que padece cáncer de próstata, y tuvo un impasse al frente del Sevilla para operarse del tumor.

En el horizonte del Sevilla asoma el clásico con el Betis, uno de los duelos más esperados en el fútbol español, previsto para el 6 de enero. La destitución de Berizzo supone un fracaso en el club tras la ida de Monchi, el director deportivo que planificó las temporadas del club en la última década con notable éxito, comprando jugadores a bajo precio, que brillaron y luego fueron vendidos en cifras millonarias.

"Es una decisión dolorosa, pero no hemos tenido más remedio que tomarla. El fútbol es así. El Sevilla no va en la línea que creemos oportuna para conseguir los resultados que esperamos. Hemos mostrado que no nos tiembla el pulso. Veíamos que el proyecto no iba en la línea adecuada”, dijo el presidente del club, José Castro, al justificar la salida del entrenador argentino.