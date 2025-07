Fingir coherencia

Un interlocutor que sostiene que había que “recortar” pero que no se puede “recortar” todo por igual, cuando ve que esto lo comienza a afectar. Un antiguo artista que dice que las utopías no sirvieron para nada, y que justifica por qué ahora se tuvieron que tomar las medidas económicas que se tomaron. Críticos de lo público que atienden su salud en lo público, que se forman educativamente en lo público o que trabajan en lo público. Detractores del Estado, que no dejan de exigirles respuestas al Estado.

El denominador común es lo que un allegado sintetizara en una de esas frases que, partiendo de lo cotidiano, de la potencia de lo común, de pronto iluminan nuestra realidad: “ahora estamos fingiendo coherencia”.

Fingir demencia

Allá por el período de pandemia y de gobierno progresista, se popularizó una frase: “fingir demencia” o, en su versión extendida, “fingir demencia y seguir”. Nos había asediado una pandemia inédita, como no teníamos noticia las generaciones que hoy poblamos el planeta. También un gobierno progresista que venía a terminar con cuatro años de inmoralidad política, no pudo avanzar en un proyecto de país que marque la dirección de una utopía en el horizonte.

Avances y retrocesos que finalmente perdieron su primer impulso para decantar sólo en retrocesos. La inflación no daba tregua a una política que había establecido la mejora de los salarios y del nivel de consumo como indicador de mejora nacional. Si “volvió el asado” era la consigna triunfal que se vitoreaba ¿qué pasaba cuando el puchero estaba tan alto que había que usar el trampolín, parafraseando al Cadícamo de Al mundo le falta un tornillo? ¿Qué hacer con el tornillo que faltaba allí? En principio una salida fue fingir demencia.

Fingir demencia y seguir es una expresión que da cuenta de una pérdida de la capacidad de pensamiento como forma de poder continuar con la existencia cotidiana sin tener que enfrentar una crisis. Crisis que conduciría hacia destinos que se quiere evitar arribar. No es perder la capacidad de pensamiento sino fingir que no se la tiene. Hacer de cuenta que lo que sucede no sucede o, al menos, que no tengo modo de dejarme afectar por ello, si quiero seguir viviendo a pesar de todo, sin tener pesar por todo lo que se vive.

Demencializarse

El asado no volvió ni, como la propia consigna lo indica, un proyecto de país que nos marque un sentido común social que aunara los diferentes sectores sociales marcando un horizonte por el cual valdría la pena unir fuerzas. Tampoco pudimos construirlo desde las bases y proponerlo, si no imponerlo, hacia las instancias de gestión. Las asambleas de discusión, hasta el día de hoy, suelen darse antes de los momentos eleccionarios y no tanto después de ellos.

Lo que sucedió a este fracaso de la ilusión, siempre agitada por los grandes monstruos corporativo-imperialistas que esfuerzan en la dirección del sufrimiento de los pueblos en favor de sus ganancias y de sus goces del poder, fue que el candidato con las actitudes más demenciales, como agitar una motosierra como parte de su campaña, fuera considerado la mejor elección posible como representación nacional. Las remeras con la consigna “no hay plata” se vendían mientras un musical cantaba ese mismo estribillo por los medios masivos y lascivos, ocasionando la diversión de muchos que luego llorarían.

Pero debe decirse que había un proyecto de país a 50 años que nos convertiría en Irlanda, que proponía un sufrimiento actual para una bonanza de las futuras generaciones. Y aunque deviniera en estafa, como se podía anticipar, es preciso admitir que suponía una utopía: un proyecto nacional a largo plazo, con una representación de país y una temporalidad que incluía un porvenir.

Se decía entonces “es un loco, pero sólo un loco puede hacer lo necesario”, “dice que va a hacer todo eso pero no va a ser tan así”, “algo tenía que hacerse, ya no se podía vivir así”, entre otros argumentos que ya anticipaban la etapa que vendría de fingir coherencia.

¿Cómo fue posible que una persona con una motosierra fuera elegida como presidente? ¿Cómo fue posible que alguien que insultaba y gritaba a quienes lo contradecían fuera considerado una buena opción?

Demencializarse no es fingir demencia, no es pausar la capacidad de pensamiento, sino querer sustituirla por una acción de descarga demencial, que ponga fin al malestar mediante acciones radicales y sin miramientos por el semejante. Fue una operación exitosa.

En una ocasión le pregunté a una persona que defendía la motosierra, si él consideraría dejar aquello más querido para él, en ese momento sus nietos, al cuidado de la persona que había elegido para cuidar al país. El resultado fue un gesto: los labios redondearon una “o” sin voz, mientras cabeza, hombros y párpados, se replegaban hacia atrás.

Cuando pudo reponerse del efecto de volver a poner los pies sobre la tierra, dijo que eso era un golpe bajo. Pero admitió que claro que no le dejaría sus nietos. La pregunta que faltó es ¿por qué entonces, si no dejarías a tus nietos en sus manos, sí dejarías a tus semejantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos?

Fingir coherencia

En el tiempo que siguió, advino la devastación generalizada de las instituciones públicas y, tan importante como ello, de las representaciones sociales sobre lo público, sobre lo bueno y lo malo, sobre la ley y la corrupción, sobre los que tienen que sacrificarse y los que merecen sufrir.

La crueldad adquirió autorización y legitimidad nacional, lo cual en un país presidencialista se extendió hacia muchos sectores sociales, adquiriendo sobre todo una materialización particular en la virtualidad, creando una doble realidad.

Pero quien no gobierna para los ciudadanos sino para las corporaciones imperialistas, necesariamente acabará por aplastar las propias representaciones que avalaban el desguace de los recursos y potencialidades del país.

Fingir demencia avaló una salida que devino demencial, y ahora lo que queda es fingir que lo que se vive, a pesar de las contradicciones, a pesar de la pérdida de sentido, es coherente con lo elegido. Se finge coherencia entonces cuando se comienza a ver que el afectado no fue un “otro” demonizado sino uno mismo y sus seres queridos. Se finge coherencia cuando se padece que el otro ejecute lo que prometió. Se finge coherencia cuando el mismo economista que endeudó al país, venga a “resolver” la economía. Cuando se dice que seremos potencia si destruimos la salud y la educación. Que la economía mejorará si abrimos las importaciones para que se fundan los productores locales. Fingimos coherencia cuando creemos que el odio y la crueldad van a mejorar un país. Cuando creemos que aliarse a otras naciones genocidas e impunes, nos hará un mejor país a futuro. Fingimos.

Fingimos, pero sabemos. Y la gran pregunta es ¿qué pasará cuando dejemos de fingir? El bajo porcentaje de votantes de las últimas elecciones está dando cuenta de una salida: la desidia y el abandono social producto de la descreencia y la desesperanza. Quedar regalados, ya sin fuerzas para producir un movimiento, un grito, como fue 2001.

Pero quizás existan otras salidas que no sean ilusorias, que no sean presidencialistas, que impliquen la agresividad suficiente para emanciparnos del odio, la crueldad y la mortificación, que apelen al diálogo con las realidades reales y virtuales, y rechacen con firmeza el más mínimo gesto de crueldad.

Por respeto hacia al semejante pero también a uno mismo. No hay amor propio sin la agresividad suficiente para frenar la humillación del engaño: el del otro y también el autoengaño. Quizás un grano de locura nos ayude a exorcizar la salida demencial, para convertirla en la fuente necesaria para recuperar la capacidad de soñar y de operativizar esos sueños.

