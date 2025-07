Fuentes consultadas acerca de esta profusión de proyectos presentados desde la sociedad civil la interpretan como el síntoma de que hizo falta una instancia previa de consultas que cimentaran la ley de reforma, y no el trámite en la forma en la que se dio, con una victoria pírrica del frente Unidos en Legislatura.

"Parece una salida de última hora para un proceso de reforma que ameritaba una convocatoria mucho más profunda, a un proceso de la convocatoria de ciudadanía, al estilo de lo que fue la Ley de Medios. ¿Por qué no se hizo esa convocatoria ciudadana? Primero, para no enlentecer el proceso, y la otra es que al ser un intento de reforma que llevaba más de 60 años y más de 15 intentos, las asociaciones de la sociedad civil ya han ido haciendo sonar la campana en las últimas dos décadas. Eso hizo que no haya sido tan profunda la convocatoria", analizó Juan Lucca, profesor e investigador en Ciencia Política de la UNR y el Conicet.

"Esta salida de último momento creo que tendrá poca ascendencia porque los temas están limitados, y los tiempos son muy cortos. Salvo algunas organizaciones que ya tienen un lobby muy fuerte, para el resto es muy difícil hacer transformar una idea que mandan a una plataforma en un proyecto de enmienda de una Constitución. Entonces las agrupaciones de la sociedad civil que ya tenían mucho trabajado o ya lo hicieron a través de sus legisladores afines o lo presentaron, pero me parece que tendrán poca cabida. Todo parece más un gesto pour la gallerie que una decisión sustantiva", vaticinó.

El constitucionalista Oscar Blando puso el acento en dos situaciones que se siguen discutiendo en estas primeras jornadas de Constituyente: la posibilidad de que la Convención trate temas no habilitados por la ley 14.348; y la que sostiene que los legisladores se han excedido en las facultades al determinar no sólo qué artículos y temas pueden modificarse, sino cómo y con qué sentido hacerlo, "violentando la autonomía y la potestad soberana de la Convención Reformadora". "La Constitución delega únicamente en los legisladores la misión de decidir 'qué' reformar, no 'cómo' reformar", distinguió el constitucionalista.

Por otra parte, Blando reiteró su crítica a la forma que se dio la etapa previa a la sanción de la ley de necesidad de reforma. "La Constitución es un contrato social que supone un acuerdo ciudadano y establece normas fundamentales de convivencia social. Ese acuerdo se construye comunitariamente en el debate público donde las mayorías legítimas no imponen sus razones sino que las decisiones colectivas surgen del acuerdo y se basan en el respeto de todas las opiniones", afirmó. "El consenso político no tuvo su correlato en lo social. Faltó esa conversación pública, institucional, robusta, inclusiva, que otorgue legitimidad social. Y ahora se está viendo una instancia de participación pero debería haber sido previa a la aprobación de la ley. Hubiese permitido que la ciudadanía y sus instituciones incorporen temas, propuestas para incorporar a la Ley de Necesidad de Reforma constitucional. Ahora ya no se pueden incorporar temáticas. Queda debatir nada más sobre lo que aprobó la Legislatura", observó.

Blando comparó este trámite con la ronda de consultas que él desarrolló durante un año y medio por la provincia cuando se intentó reformar la Constitución durante el gobierno de Miguel Lifschitz. "Recorrí de punta a punta para escuchar las instituciones. Así se construyó la ley de necesidad de la reforma. Lamentablemente, esa vez no se consiguieron los votos esa vez, ahora sí, pero esa instancia de consulta previa no se hizo, y se produce ahora al final, con los plazos ajustados. Tantos proyectos demuestran que la sociedad quería participar, tenía algo que decir. Y ahora la situación hace que el debate pueda restringirse porque tanto en tan poco tiempo... veremos qué toman los convencionales en cuanto a estas iniciativas ciudadanas que se están haciendo", meditó.