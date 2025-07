Damasia Amadeo es psicoanalista, miembro de la EOL y de la AMP, y en su libro Bella Vista (Planeta), hizo un "trabajo pura y exclusivamente literario". Recuerdos de infancia y adolescencia. Las letras y la literatura, las letras y el psicoanálisis. Damasia hace literatura, hace letras de un fragmento de su vida.

-¿Qué papel juega en tu libro, que diría es un libro de recuerdos, de infancia y adolescencia, tu experiencia como psicoanalista y como analizante?

-En términos generales, la experiencia analítica, tanto de analizante como de analista, marca, orienta, el estilo de vida, y le da forma a una cierta manera de ser. En lo que refiere más precisamente al libro Bella Vista, no puedo decir que haya estado determinado por mi análisis ni por mi trabajo como analista. Es un trabajo pura y exclusivamente literario. Hay recuerdos de la infancia y de la adolescencia, es cierto. Y como podemos ver en tantas obras literarias, es un período de la vida importante que deja marcas, que influye en la orientación de la vida. Pero no se trata de una experiencia analítica, es exclusivamente una experiencia literaria.

-En el libro se lee por ejemplo que los recuerdos son mezcla de memoria y de imaginación, una sutil manera casi freudiana de hablar de los recuerdos: ¿Compartís esta lectura?

-Dentro del campo de la literatura no es la primera vez, ni será la última, que los recuerdos son objeto de un tratamiento literario, donde, efectivamente, puede emerger una verdad, incluso un saber. Pero no se trata de la verdad analítica ni de la verdad freudiana, que es muy específica. La realidad que describe Proust y sus recuerdos de infancia, por ejemplo, no suman nada, en el fondo, a la concepción freudiana de los recuerdos infantiles.

-Tu relato también causa en el lector una remisión a su propia infancia y adolescencia, la relación con los padres, los vecinos, los abuelos, y su incidencia en la formación y en la subjetividad. ¿Podríamos decir que la lectura de tu libro no sólo tiene una función evocadora de la infancia de la autora sino también del lector?

-Si a los lectores la lectura de mi libro les abre el camino hacia un cierto mundo olvidado, y esto les causa cierto placer, cierto asombro, o incluso cierta nostalgia, bienvenido sea. Pero en absoluto fue mi intención producir en el lector un interés por su pasado. Y si puedo hablar de intención, esa intención es únicamente literaria.

-¿Podemos decir que el libro es autobiográfico o es una ficción? ¿En qué medida es una ficción literaria y en qué medida es un relato autobiográfico, casi producto de un análisis? Sabiendo desde ya que siempre en el escritor hay una puesta de sus propias fantasías.

-No se trata de una biografía. Y mucho menos de una biografía revisada a partir del psicoanálisis. Se trata de un relato a partir de una etapa de mi vida. En todo caso, podría decir que es un relato a partir del cual busqué extraer lo que llamaré “su literatura”.

*Psicoanalista. Editor Psicología en Rosario12.