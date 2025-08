La comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la Convención reformadora avanzó ayer en el debate sobre las facultades que el nuevo texto otorgará a las cámaras de Senadores y Diputados, que serán dos y uno una como algunas fuerzas políticas pretenden. En esa discusión, dos bancadas plantearon que, en caso de no haber acuerdo para la aprobación del presupuesto de gastos y recursos enviado por el Ejecutivo, sea la Legislatura la que presente proyectos y dice la ley. El más extremo de ambos señala que si pasado cinco meses no se aprueba el presupuesto, los diputados y senadores elaboren uno y, pasados dos meses, se “cierren las oficinas gubernamentales excepto los servicios esenciales”, sin posibilidad de reconducir el del ejercicio anterior, como sucede ahora.

La comisión presidida por el senador radical Rodrigo Borla -que debate sobre las reformas de los poderes Ejecutivo y Legislativo- discutió en la sesión de ayer el artículo 55 de la actual Constitución provincial, que regula las atribuciones del Poder Legislativo. Cada bancada hizo una breve exposición sobre sus propuestas, que deberán buscar acordar en un dictamen para el elevar al pleno de la Convención, para su aprobación o rechazo. Si bien existen consensos sobre varios de los 27 incisos en que actualmente se divide el artículo 55, existen diferencias y propuestas que agregan nuevas atribuciones. Uno de los puntos discutidos -aunque en las fuerzas mayoritarias existe una mirada similar- se produjo en el debate sobre el inciso 8º, referido al Presupuesto.

El actual texto constitucional establece que es atribución de la Legislatura “fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero deben figurar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Provincia, aun los autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en el presupuesto las partidas para su ejecución. La Legislatura no puede aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes especiales, en cuanto no excedan el cálculo de recursos. No sancionado en tiempo un presupuesto, seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias, hasta la sanción del nuevo”.

Presupuesto legislativo

Esta última parte del inciso es que algunas bancadas ponen en cuestión. La convencional del bloque Activemos María Eugenia Martínez, del espacio que lidera el senador nacional Marcelo Lewandowski, propuso una modificación. Y leyó: “Si el Poder Ejecutivo no remite el proyecto de presupuesto en el plazo fijado, la Legislatura podrá iniciar su estudio y aprobación tomando como base las leyes vigentes”. El plazo fijado, vale aclarar, es el 30 de septiembre de cada año, con los cálculos para el ejercicio del año siguiente.

“Eso lo proponemos -dijo Martínez- porque pretendemos que el presupuesto es fundamental y es el momento en que tanto en Nación como en la provincia en el que se puede discutir determinados criterios y equilibrios entre las regiones, y necesitamos que el presupuesto esté sí o si”. En esa línea, remató: “Lo hace el Ejecutivo o lo hace la Legislatura”.

Cierre del gobierno

Una versión similar pero más extrema para el caso de que el presupuesto no se apruebe en tiempo y forma, la expresó el bloque Somos Vida y Libertad en su proyecto de reforma de la Constitución. El convencional Emiliano Peralta, de la bancada de Granata, explico que su espacio político propone que la Constitución establezca, como hasta ahora, que “el presupuesto es un facultad propia y exclusiva del Poder Ejecutivo, que lo debe presentar antes del 30 de septiembre de cada año”.

“Proponemos -continuó Peralta- que si el presupuesto no es aprobado dentro de los cinco meses de la fecha prevista, que es el 30 de septiembre, el Ejecutivo pierde la exclusividad de la iniciativa” sobre esa materia.

De ese modo, coincidió con la propuesta de Activemos en que “los legisladores pueden presentar su propio proyecto de presupuesto anual de gastos e inversiones” para ser discutido y aprobado. Aclaró que el plazo de cinco meses es el que transcurre entre el 30 de septiembre, fecha para que el Ejecutivo presente el proyecto, y el 1º de marzo, que sería la fecha de inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura según la nueva Constitución, atento a que ahora comienzan el 1º de mayo.

Pero el proyecto de Somos Vida y Libertad va más allá, y agrega que “pasados dos meses desde el inicio de las sesiones ordinarias del año legislativo en curso, la no aprobación del presupuesto anual importará el cierre de las oficinas gubernamentales excepto los servicios esenciales, hasta la sanción de uno nuevo sin posibilidad de reconducción del anterior”. Peralta aclaró que una cláusula de ese tipo rige en los Estados Unidos, que se expresa con una fórmula anglosajona traducible al castellano como “cierre del gobierno”. Y explicó que “es una forma de compeler a los legisladores a que haya un consenso sobre el presupuesto anual de gastos”.

Desde que asumió la Presidencia, Javier Milei gobierno sin proyecto de presupuesto propio, reconduciendo el de 2023 que el Congreso le aprobó a Alberto Fernández, lo que deriva en la posibilidad de un uso discrecional de partidas.

Sin embargo, los proyectos de Más para Santa Fe (PJ), el PS, la UCR y el PRO -es decir, las bancadas mayoritarias en la Convención- no plantean cambios en ese artículo de la Constitución, y proponen que en caso de no aprobación de la ley de presupuesto “seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias, hasta la sanción del nuevo”.