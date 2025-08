Durante las cacerías se debería incluir lo no escrito. Lo dicho, lo enunciado en palabras y en narraciones. Porque sucede que lo que no se puede tocar es más denso y creíble que lo palpable: necesitamos creer. No tocar. Es mejor imaginarse que los animales hacen cosas imprevisibles que tenerlos muertos, embalsamados, heridos o encerrados. El mito es tan necesario como la comida y nos hace fuertes porque nos obliga a imaginar. Esta es la auténtica Ley de las Cacerías. No significa el no matar por idoneidad o ética: es conveniente observar a nuestros compañeros de especie con vida antes que difuntos. Y eventualmente a nuestros futuros adversarios posibles.

Leía esto en mi pieza. Lloviznaba como me gusta. Era sábado y ninguna mujer, o baile, me esperaban. La luz alargada que asomaba por debajo de la puerta me demostraba que mi padre seguía allí, en la cocina, imbuido en un ensamble para cazar animalitos de plumajes exóticos. Un rato antes había estado con Horacio, un ex Juez de Paz, viajante de barba rabina, ojos tristones, cabello ensortijado.

-No hace falta que te matés por eso -escuché a mi padre indicarle.

El tipo, un escritor de las selvas, padecía algo jodido en el estómago. Ambos lo sabían.

-Sé que viniste a despedirte. Pero nunca es tarde. Tomate el mate de la esperanza.



Justo entré yo, que ya venía escuchando el diálogo. Ambos callaron, disimulando malamente el momento.

-Este es mi hijo, le gusta escribir, pero creo que con tantos libros va a perder la cabeza muy pronto.

Horacio rechazó el matungo, solemnemente se cuadró y me dio un apretón de manos. Era como acariciar la piel de una iguana.

-Nunca se debe olvidar uno de leer, hijo. Te lo digo yo que empecé tarde y me faltan… cinco mil libros aproximadamente para empezar a llenar el hueco de mi ignorancia. No creo que llegue -largó una risotada contendida de tos.

Mi padre lo palmeó en su espalda flaca.

-Dicen que hay siete minutos antes de que uno se extinga en que se ven los momentos mejores de nuestras vidas. Me van a sobrar -concluyó Horacio pensativo.

Aproveché para ir a mi pieza a mostrarle que yo atesoraba uno de los suyos y agradecerle, ya que me había gustado mucho. Cuando regresé ya no estaba más.

-Te dejó saludos -dijo mi padre quedamente.

Aun pude oír el sonido de la puerta de calle y la voz de Horacio que hablaba con alguien. Ese alguien que se apareció en el patio hizo sombra al detenerse frente a la lamparita que flacamente encendida anunciaba el comienzo de la larga noche.

-Pasá Flaco, pasá.

-Tengo que agacharme para entrar a esta caverna, che -se quejó sentencioso.

Otro fulano que conocía, pero de las figuritas. El 5 de Central, un campeón canchero, atractivo en su semiadultez. Venía humeante de olor a tabaco. Encendió uno con el despojo del otro sin mediar palabras. Estudiaba la maquinita de cazar que estaba soldando mi padre en sus ángulos. Miraba la trampera sin mirarla, abstraído como a punto de decir algo pero sin hablar. Era una estatua de pelo largo. Entones hizo un gesto con el pulgar hacia afuera.

-¿El tipo que salió es un monje o algo así? Tenía una voz grave.

-Sí -contestó mi padre-, tiene los días contados y lo sabe. Vino de pasada para el sur, donde dijo que se iba a boletear. En Buenos Aires dijo.

El Flaco no se inmutó. Echó el humo que inundó la cocina toda.

-Hay algunos sujetos que se toman todo demasiado en serio. Dos pelos en la cabeza es poco, pero adentro de un plato de sopa es mucho. Todos estamos presos de la jaula y a veces la comida que nos dan nos cae mal y junta mugre tras mugre. Le vi los ojos casi verdes, che. De un verde mezclado con la tierra roja. Algo raro. Me sonrió incluso, parecía estar vivo pero vos decís que ya tomó la resolución.

- Lástima por mi hijo que lee con gusto sus libros. Es tarde para todo. Él lo quiere así y cuando se le pone algo en la cabeza no hay quien se lo saque.

El Flaco hizo una pausa y miró hacia afuera. Lo envolvía el humo del tabaco como una niebla.

-El domingo vamos a ganar y le voy a dedicar un gol. Más si tu hijo lo quiere mucho. Mucho más no se puede hacer ¿no?

-Exactamente, César. Es la única libertad que nos queda, ¿no es cierto?

El Flaco arrugó el paquete y lo embocó en el tacho de la basura. Extrajo una libretita de su saco y la hojeó hasta dar con la página deseada.

-La vida de un hombre es un miserable borrador. Un puñado de tristezas que caben en unas cuantas líneas. Pero así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante.

Mi padre abandonó el soldador y dijo sentir escalofríos. Cerró la ventanita. Sirvió café.

-¿Eso es tuyo, Flaco?

César arrugó la frente. Chasqueó la lengua, se sacó un cachito de tabaco de la lengua.

-No, que va a ser mío… es de otro al que van a hacer partir a la fuerza y tampoco se podrá hacer nada. Haroldo se llama.

-Nombre de jugador antiguo -suspiró mi viejo.

-Anduvo por estos pagos pero no jugó en ningún lado. Escribía en unos cuadernos todo el tiempo.

Yo estaba sentado al borde la cama y me reflejaba en el espejo. En mis manos colgaba el librito Mascaró el Cazador Americano. La figurita de la tapa se despegó, sobrevoló la habitación y cuando encontró un resquicio subió a las alturas de un negro cielo cuajado de nubes. Era el mismo colibrí que solía visitarnos. Venía del Más Allá, que ya venía siendo el Más Acá.

Lejos, como dentro de una caverna, un tren anunciaba su partida.

