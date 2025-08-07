Las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, pidieron 18 años de prisión para Agustín López, el conductor que en enero pasado terminó con la vida de una mujer y su hija adolescente -oriundas de Córdoba-, en Roca y el río, por donde circulaba a 120 kilómetros por hora. La acusación se hizo por el delito de homicidio con dolo eventual, en el marco de la requisitoria de elevación a juicio del caso que generó fuerte impacto a principios de este 2025. La audiencia preliminar al debate oral está fijada para el mes que viene.

La noche del martes 21 de enero el imputado atropelló a Tania Gandolfi y Agustina García, que estaban junto al semáforo de Presidente Roca y Wheelwright, en el Parque de España, junto a Diego García y la hija más pequeña de la pareja. Habían salido a pasear, como parte de sus vacaciones en la ciudad.

El joven de 20 años conducía un Peugeot 206 gris, y luego de un altercado de tránsito -con un motociclista-, "comenzó una persecución acelerando su vehículo hasta alcanzar los 120,7 km/h por Avenida Arturo Illia y Presidente Roca". En esa circunstancia, "sin accionar los frenos y con maniobras de zigzag sobre otros vehículos, perdió el control del auto, derrapó y se subió a la vereda".

Producto del impacto -agrega la imputación- causó el fallecimiento de forma instantánea de Tania, de 40 años; y Agustina, de 17. También provocó las lesiones leves de la pequeña de 6 años (también, hija de Tania, quien por esos días fue atendida, por lesiones leves, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela), de Diego (el papá), de 45 años y de un transeúnte de 20 años.

Tras ello, el conductor fue imputado y se le dictó la prisión preventiva, confirmada luego en la Cámara Penal. A casi ocho meses de aquella noche fatal de pleno verano, Fiscalía solicitó la pena de 18 de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para la conducción de automotores, por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones.

Al momento de la imputación, en enero, la Fiscalía indicó que esa imputación tiene que ver con que "se representó el resultado como una posibilidad seria sin que ello haya implicado desistir o renunciar a la acción inusitadamente peligrosa". Y agregó que "se representó la acción, la asumió, vio el resultado como posible siendo el mismo indiferente, continuando igualmente con su accionar".

Por su parte, la querella -que representa a la familia de las víctimas- acompaña el mismo pedido en cuanto a la pena solicitada. En tanto, tras la requisitoria de juicio presentada, el 11 de septiembre próximo se realizará la audiencia preliminar, en la que se tratará el requerimiento acusatorio.