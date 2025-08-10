En su celebrada La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares imagina a un intelectual latinoamericano, tipo culto al que se podría ver como una extensión del autor, desembarcando en una isla secreta poblada por turistas franceses. El problema es que esta gente, aparentemente incapaz de registrarlo, no existe; son apenas proyecciones, los fantasmas de Morel. No importa: nuestro latinoamericano, anónimo apéndice de la clase de lector –o del lector de clase– que la publicación de Victoria Ocampo cultivaba con esmero, podrá fingir que forma parte del conjunto y que interactúa con él, participando en un complejo ballet mimético que incluye la muerte entre sus efectos adversos. Así resumía Bioy Casares el programa cultural de la revista Sur (con la que mantenía una posición mucho más antagónica de lo que cabe imaginar), en una parodia simétrica a la puesta en escena por el borgeano Pierre Menard; padre putativo de Morel, según reconocería luego el propio Adolfo.



La pregunta fatal que surge de semejante ecuación: ¿ante qué público representaba su papel el culto fugitivo de Casares? No ante los franceses, por supuesto, carentes de toda sustancia real. Europa era apenas un decorado, parte del simulacro, la excusa perfecta. Por fuerza, habrá que imaginar a ese espectador ideal sentado en otro lado. Un ser todo ojos y oídos, agazapado en la oscuridad de la sala.

Esta inquietud (no exclusiva de Bioy) acerca de la naturaleza de su destinatario último recorrerá a la literatura argentina como un chiflete en la nuca. Pero se sabe que la literatura argentina es amplia como la pampa y no se circunscribe a los libros. En una nota aparecida en este suplemento, escribí sobre la familia que habitó lo que es el actual Museo de Arte Decorativo. Los Errázuriz Alvear construyeron una residencia que, pese a estar íntegramente diseñada por artistas franceses, hubiese resultado imperdonable en ese país, dado que mezclaba períodos y órdenes arquitectónicos en un verdadero franconstein (pueden reírse) edilicio. Es que los Alvear jugaron con Europa un interminable baile de máscaras, disfrazándose de esto y aquello sin pudor alguno, mientras saltaban entre identidades nacionales que estaban a un paso de cortarse el cuello. En ese sentido, nada más decorativo que los Errázuriz, condenados a hacer piruetas fantasmagóricas entre bibelots y espejos Luis XV como parte de la exhibición que ofrece su propio museo.



Pero es fácil reírse de la tilinguería ajena, y más aún cuando es una tilinguería de clase (ajena). Desde hace un tiempo me veo obligado a trabajar para Francia, donde existe aún un mercado para esa laboriosa manualidad llamada historieta, y aprendí a enmascarar la constatación de que no se me publica usualmente en la Argentina con la lujosa justificación de que se me lee allá. Y allá estábamos los dos, hace un par de años, siguiendo el curso del canal de l’Ourcq cuando, a la altura del Quai de Valmy, a la bella y perspicaz Nancy Giampaolo (guionista y periodista; a la sazón, mi mujer) se le ocurrió recordar el caso bien real de una familia patricia argentina que por razones económicas se sintió obligada a fingir el viaje anual a Europa. Especulamos acerca de la lectura que el personal de servicio, sintetizado en la figura de un mayordomo, podría hacer de las andanzas de sus patrones, hasta que, llegando a la Rue de Crimée, Nancy cometió el error de agregar, impostando el tono: “Créame, Hilario, que no tenemos manera de pagar lo que hace por nosotros. ¿Entiende? No hay manera de pagarle”. Semejante bautismo impidió toda vuelta atrás; el fiel Hilario había sido lanzado. Escribimos una sinopsis pensando en una película, algo que evocara las comedias de teléfono blanco del cine argentino de los ’40 del que ambos somos fanáticos con un fervor que espanta a nuestros conocidos y que llevó a una amiga guionista, descubriéndonos frente a una copia de Jettatore (Luis Bayón Herrera, 1938), vista por quinta vez consecutiva, a preguntarnos: “¿Pero ustedes están mirando esto en serio?”. En suma, formamos parte de esa clase de carcamanes que pueden pasar días enteros comunicándose exclusivamente con citas entresacadas de los labios de Olinda Bozán o Enrique Serrano. Lo que se dice un horror.

Lucas Nine y Nancy Giampaolo, autores de Tirria

Nuestra sinopsis durmió en un cajón hasta otro viaje fatídico. Esta vez se trataba de la Patagonia argentina, y de un vuelo cancelado que obligó a replantear el asunto a base de micro. Pero el trayecto Río Gallegos-Buenos Aires es largo, unas 36 horas a ojo de buen cubero, y algo había que hacer. Así surgió Tirria (su escritura como obra teatral, más precisamente), a golpes de meñique sobre un móvil añejo, cosa apropiada tratándose de una pieza donde el famoso teléfono blanco cobra un protagonismo digno de Drácula, y a la que las áridas realidades de la estepa argentina terminaron por sacar a patadas en el culo del dorado ensueño parisino.



Es por eso que la pregunta de rigor, a la que me refería al comienzo de esta nota, será respondida sobre las tablas por Hilario, el fiel mayordomo (pensado para Diego Capusotto ya de entrada), que, de espectador, terminará por convertirse en el director de la pesadilla en la que viven los Sobrado Alvear, nuestra familia ficticia. Y es que entre las máscaras que los Alvear supieron colgarse a la nariz, hay una sola que les estaba terminantemente vedada, y esa es la de la Argentina. Duro con ellos, Hilario.

Tirria, dirigida por Carlos Branca, se puede ver los jueves, viernes y sábados en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. A las 21.30.