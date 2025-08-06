El avistamiento de una hembra de yaguareté y su cachorro en el Parque Nacional El Impenetrable, a orillas del Río Bermejo en los últimos días desató la euforia de especialistas y proteccionistas: sucede que este hecho marcó un hito, puesto que representa el regreso de la reproducción de la especie en la región tras más de tres décadas sin registros de hembras.

La protagonista es Nalá, una yaguareté liberada hace poco más de un año, cuya cría fue observada y fotografiada por los guías locales Pablo Luna y Darío Soraire, quienes se convirtieron en testigos directos de este acontecimiento que renueva la esperanza para la biodiversidad chaqueña.

El encuentro se produjo mientras Luna y Soraire navegaban río arriba. Soraire relató la experiencia como un momento extraordinario: “Fue un día maravilloso para mí, tuve la excelente suerte de ver a Nalá con su cachorro a la ribera del Río Bermejo. Estaba navegando, subiendo río arriba; los vi y quedé impresionado con su hermosura”. La confirmación visual y fotográfica de la presencia de la cría, de más de cinco meses de edad, puso fin a meses de sospechas y expectativas entre los equipos de conservación.

Una especie en peligro

La situación del yaguareté en la región chaqueña ha sido crítica durante décadas. Desde 1990 no existían registros confirmados de hembras en la provincia del Chaco, lo que llevó a considerar a la especie extinta localmente.

Sin embargo, en los últimos años, la región ha recibido noticias alentadoras, como el restablecimiento de una población en los Esteros del Iberá, Corrientes, tras 70 años de ausencia.

El reciente nacimiento y avistamiento en El Impenetrable refuerza la tendencia positiva y subraya la importancia de los esfuerzos de restauración.

Un trabajo en equipo

El proceso de reintroducción de especies en El Impenetrable comenzó en 2019, cuando se descubrió a Qaramta, un gran macho solitario. A partir de ese hallazgo, la Fundación Rewilding Argentina, en colaboración con la Provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales (APN), impulsó la construcción de un centro de reintroducción en el corazón del parque.

Dada la ausencia de hembras silvestres, fue necesario trasladar ejemplares de cautiverio. Con una de ellas, Tania, Qaramta logró reproducirse, y el 30 de enero de 2021 nacieron Nalá y su hermano Takajay en los corrales del centro. Nalá fue finalmente liberada el 18 de agosto de 2024 y, desde entonces, habita libremente en el parque junto a otras hembras, todas resultado del mismo programa de restauración.

El seguimiento de Nalá ha sido constante. Desde fines de febrero de 2024, los técnicos de la Fundación Rewilding Argentina detectaron, a través del collar de monitoreo, que la hembra permanecía durante semanas en un mismo lugar, lo que sugería que había parido. Las cámaras trampa registraron imágenes de Nalá con signos físicos de lactancia, pero no se logró captar a la cría.

El 20 de mayo, la aparición de pequeñas huellas junto a las de Nalá en las costas del Bermejo constituyó la primera evidencia concreta de la presencia de un cachorro, aunque no se obtuvieron nuevas pruebas hasta el avistamiento de julio.

El nacimiento y la confirmación de la cría de Nalá no solo representan un avance para la recuperación del yaguareté en el Chaco, sino que también simbolizan una nueva etapa para el ecosistema chaqueño y para quienes habitan y protegen el territorio.